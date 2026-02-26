Davide Zappacosta rực sáng giúp Atalanta ngược dòng loại Dortmund tại Champions League Hậu vệ 33 tuổi Davide Zappacosta ghi bàn quan trọng và trình diễn phong độ điểm 10, đưa Atalanta lội ngược dòng thắng Dortmund 4-1 để giành vé đi tiếp tại Champions League.

Trong một đêm rực lửa tại Bergamo, Davide Zappacosta đã chứng minh vì sao anh vẫn là nhân tố không thể thay thế trong đội hình của HLV Gian Piero Gasperini. Cựu cầu thủ Chelsea đã trực tiếp ghi bàn mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, giúp Atalanta đánh bại Borussia Dortmund với tỷ số 4-1, qua đó giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận.

Từ kẻ bị lãng quên đến người hùng tại Champions League

Quay ngược thời gian về mùa hè năm 2021, khi Chelsea tập trung toàn lực cho các bản hợp đồng bom tấn, Zappacosta lặng lẽ rời sân Stamford Bridge như một phần của kế hoạch thanh lý đội hình. Sau 4 năm thuộc biên chế đội bóng thành London nhưng chủ yếu thi đấu dưới dạng cho mượn, hậu vệ người Ý bị bán đứt cho Atalanta để nhường chỗ cho những ngôi sao mới. Tuy nhiên, ở tuổi 33, Zappacosta đang trải qua những ngày tháng rực rỡ nhất trong sự nghiệp tại sân chơi danh giá nhất châu lục.

Màn trình diễn điểm 10 bên hành lang cánh phải

Suốt 90 phút thi đấu, Zappacosta hoạt động như một cỗ máy không phổi bên hành lang cánh phải của Atalanta. Biểu đồ nhiệt cho thấy cầu thủ này có mặt ở mọi điểm nóng, từ việc tham gia hỗ trợ phòng ngự đến các tình huống dâng cao gây áp lực lên hàng thủ Dortmund. Khoảnh khắc bùng nổ nhất đến ở phút 45, khi anh ghi bàn thắng quan trọng giúp giải tỏa áp lực tâm lý cho đại diện nước Ý.

Zappacosta đã chơi xuất sắc trước Dortmund.

Không chỉ ghi bàn, các thông số thống kê của Zappacosta trong trận đấu này là cực kỳ ấn tượng. Với 71 lần chạm bóng, anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 81%. Hậu vệ 33 tuổi còn tạo ra 1 cơ hội ngon ăn cho đồng đội và thực hiện 8 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương, trực tiếp đe dọa khung thành của đội bóng nước Đức.

Bức tường thép nơi phòng ngự

Ở mặt trận phòng thủ, cựu sao Chelsea đã hoàn toàn làm nản lòng các chân sút bên phía Dortmund. Anh thực hiện thành công 3 cú tắc bóng, 2 pha cắt bóng và có 4 lần thu hồi bóng thành công. Khả năng tranh chấp tay đôi của Zappacosta cũng rất đáng nể khi anh thắng 6 trên 10 pha đối đầu trực tiếp dưới mặt đất, biến hành lang cánh phải trở thành khu vực bất khả xâm phạm.

Zappacosta vẫn chơi đầy nhiệt huyết ở tuổi 33.

Với màn trình diễn toàn diện cả trong tấn công lẫn phòng ngự, UEFA đã trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" cho Zappacosta. Phát biểu sau chiến thắng kịch tính, hậu vệ người Ý không giấu nổi sự xúc động: "Mọi người đã gạch tên chúng tôi, nhưng trận đấu này cho thấy tập thể Atalanta mạnh mẽ đến thế nào. Thật đặc biệt khi được ăn mừng kết quả này cùng người hâm mộ tại Bergamo."

Sự rực sáng của Zappacosta là minh chứng rõ nét cho việc môi trường phù hợp có thể hồi sinh một cầu thủ. Dù Chelsea có thể là nốt trầm trong sự nghiệp, nhưng tại Atalanta, anh đang viết tiếp những chương huy hoàng nhất, khẳng định vị thế của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu.