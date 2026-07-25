Dây đo nhịp tim Suunto SHRM2 đạt chứng nhận FCC với pin CR2032 và Bluetooth BLE mới Suunto vừa hoàn tất chứng nhận FCC cho dây đo nhịp tim đai ngực SHRM2, mang đến cải tiến về thời lượng pin CR2032 và kết nối Bluetooth Low Energy.

Mẫu đai đo nhịp tim thế hệ mới của Suunto với mã hiệu SHRM2 vừa chính thức xuất hiện trong hồ sơ cấp phép của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC). Đây là thiết bị dạng đai ngực sử dụng kết nối Bluetooth, được thiết kế để thay thế cho dòng Suunto Smart Heart Rate Belt hiện hành, mang lại những nâng cấp về năng lượng và độ ổn định truyền tải dữ liệu.

Những điểm cải tiến kỹ thuật trên Suunto SHRM2

Khác với các thiết bị đo nhịp tim bằng cảm biến quang học đeo trên bắp tay hoặc cổ tay, Suunto SHRM2 tiếp tục duy trì kiểu dáng đai ngực truyền thống. Phương pháp tiếp cận này giúp ghi lại điện tâm đồ trực tiếp từ tim, đem lại độ chính xác cao hơn trong các bài tập thể thao cường độ cao.

Dây đo nhịp tim mới của Suunto dự kiến sẽ thay thế phiên bản hiện tại.

Một trong những điểm nâng cấp quan trọng nhất xuất hiện trong tài liệu FCC là việc trang bị viên pin cúc áo CR2032 có thể tháo rời. So với viên pin kích thước nhỏ hơn ở thế hệ Smart Heart Rate Belt cũ, pin CR2032 giúp tăng đáng kể dung lượng và kéo dài thời gian sử dụng thiết bị giữa các lần thay pin.

Bên cạnh đó, đai đo nhịp tim mới hỗ trợ chuẩn kết nối Bluetooth Low Energy (BLE), cho thấy Suunto đang chuyển sang phiên bản Bluetooth hiện đại hơn. Việc tối ưu giao thức truyền dữ liệu không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn nâng cao độ ổn định khi kết nối với đồng hồ thông minh hoặc điện thoại di động.

Về khả năng bảo vệ, SHRM2 giữ nguyên chuẩn chống nước 30 mét (3 ATM), tương đương với dòng sản phẩm tiền nhiệm. Điểm này đảm bảo thiết bị hoạt động tốt trong các môn thể thao dưới nước như bơi lội hay vận động dưới mưa.

So sánh thông số sơ bộ giữa hai thế hệ dây đo nhịp tim

Dù thông số chi tiết chưa được công bố toàn bộ, các dữ liệu từ hồ sơ FCC cho thấy sự khác biệt rõ rệt về cấu hình phần cứng giữa hai phiên bản:

Thông số Suunto SHRM2 (Mới) Suunto Smart Heart Rate Belt Kiểu dáng Đai ngực (Chest strap) Đai ngực (Chest strap) Nguồn điện Pin CR2032 (tháo rời) Pin cúc áo loại nhỏ Kết nối Bluetooth Low Energy (BLE) Bluetooth chuẩn cũ Chống nước 30 mét (3 ATM) 30 mét (3 ATM)

Bước chuyển mình trên thị trường đai đo nhịp tim

Sau nhiều năm không ra mắt cập nhật đáng kể nào cho dòng đai ngực, sự xuất hiện của SHRM2 cho thấy Suunto đang tích cực làm mới dải phụ kiện thể thao chuyên nghiệp của mình. Việc nâng cấp chuẩn Bluetooth và dung lượng pin giúp sản phẩm duy trì sức cạnh tranh tốt hơn.

Khi chính thức lên kệ, Suunto SHRM2 sẽ đối đầu trực tiếp với các dòng dây đo nhịp tim hàng đầu hiện nay như Polar H10 hoặc Garmin HRM 200. Mặc dù ngày ra mắt và giá bán cụ thể chưa được hãng công bố, việc hoàn tất chứng nhận FCC cho thấy sản phẩm đã sẵn sàng thương mại hóa trong thời gian tới.