DC United 0-0 Atlanta United FC: Hai đội chia điểm Lịch sử chạm trán gần đây giữa DC United và Atlanta United FC cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc, báo hiệu màn so tài giằng co tại Audi Field sắp tới.

DC United 0 - 0 Atlanta United FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu DC United tiếp đón Atlanta United FC.

12' Atlanta United FC ép sân Cầm bóng: DC United 41% - 59% Atlanta United FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

24' Atlanta United FC ép sân Cầm bóng: DC United 38% - 62% Atlanta United FC, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 0.

36' Thẻ vàng Phút 36': Mauricio Federico Amaro Viega (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Atlanta United FC ép sân Cầm bóng: DC United 33% - 67% Atlanta United FC, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Atlanta United FC ép sân Cầm bóng: DC United 28% - 72% Atlanta United FC, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 2.

56' Thay người Phút 56' (DC United): Jared Stroud vào sân thay Nathan Ordaz.

56' Thay người Phút 56' (DC United): Jackson Hopkins vào sân thay Silvan Hefti.

56' Thay người Phút 56' (DC United): Matti Peltola vào sân thay Brandon Servania.

57' Thay người Phút 57' (Atlanta United FC): Adrian Gill vào sân thay Mauricio Federico Amaro Viega.

57' Thay người Phút 57' (Atlanta United FC): Tristan Muyumba vào sân thay Ajani Fortune.

57' Thay người Phút 57' (Atlanta United FC): Matthew Edwards vào sân thay Junior Alonso.

62' Thẻ vàng Phút 62': Tristan Muyumba (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Atlanta United FC ép sân Cầm bóng: DC United 31% - 69% Atlanta United FC, dứt điểm 3 - 13 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 2.

68' Thẻ vàng Phút 68': Kye Rowles (DC United) nhận thẻ vàng (Foul).

70' Thẻ vàng Phút 70': Kimito Nono (DC United) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

71' Thẻ vàng Phút 71': Jared Stroud (DC United) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Thay người Phút 73' (Atlanta United FC): Fafà Picault vào sân thay Miguel Almirón.

74' Atlanta United FC ép sân Cầm bóng: DC United 32% - 68% Atlanta United FC, dứt điểm 4 - 16 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 14 - 4, cứu thua 1 - 0.

82' Thay người Phút 82' (DC United): Nikola Marković vào sân thay Andre Dozzell.

86' Atlanta United FC ép sân Cầm bóng: DC United 32% - 68% Atlanta United FC, dứt điểm 4 - 17 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 16 - 5, cứu thua 1 - 0.

87' Thay người Phút 87' (Atlanta United FC): Luke Brennan vào sân thay Cooper Sanchez.

89' Thay người Phút 89' (DC United): Hosei Kijima vào sân thay Louis Munteanu.

KT Kết thúc: DC United 0-0 Atlanta United FC Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 08:34 13/09/2026

Đội hình chính thức DC United Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Weiler Atlanta United FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Martino 1 S. Johnson 5 S. Hefti 3 L. Bartlett 15 K. Rowles 6 K. Kurokawa 21 A. Dozzell 2 K. Nono 23 B. Servania 22 N. Ordaz 9 T. Baribo 11 L. Munteanu 1 L. Hoyos 55 T. Jacob 4 E. Mihaj 6 J. Alonso 3 E. Báez 48 C. Sanchez 14 Mauricio Federico Amaro Viega 35 A. Fortune 59 A. Miranchuk 36 B. Embolo 10 M. Almirón Dự bị DC United 8 J. Stroud 26 A. Bono 25 J. Hopkins 77 Hosei Kijima 27 Nikola Markovic 13 S. Nealis 4 M. Peltola Atlanta United FC 42 Jayden Hibbert 8 T. Muyumba 22 F. Picault 28 William Reilly 19 Sergio Santos 16 Adrian Gill 47 Matthew Edwards 20 L. Brennan 27 P. Díaz Cập nhật đội hình lúc 06:05 13/09/2026

DC United Thống kê Atlanta United FC 30% Kiểm soát bóng 70% 4 Dứt điểm 19 0 Trúng đích 3 4 Phạt góc 8 16 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật J. Alonso Atlanta United FC Điểm 7.63 E. Mihaj Atlanta United FC Điểm 7.61 M Mauricio Federico Amaro Viega Atlanta United FC Điểm 7.5 Adrian Gill Atlanta United FC Điểm 7.2

Vào lúc 06:30 ngày 13/09/2026, DC United sẽ tiếp đón Atlanta United FC trên sân vận động Audi Field. Những lần chạm trán gần đây giữa hai đội bóng này luôn đem lại thế trận giằng co và kết quả rất khó phân định. Khi sự chênh lệch về điểm số lẫn phong độ không quá cách biệt, màn tái đấu sắp tới tiếp tục hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính.

Cán cân đối đầu nghiêng về kịch bản bất phân thắng bại

Điểm nhấn đáng chú ý nhất khi nhìn vào cặp đấu này nằm ở thống kê đối đầu trực tiếp. Trong 5 lần so tài gần nhất, hai đội đã có tới 4 lần chia điểm. Trận đấu còn lại ghi nhận thắng lợi thuộc về Atlanta United FC, trong khi DC United chưa giành được chiến thắng nào.

Việc xuất hiện tới 4 kết quả hòa trong 5 màn so tài phản ánh lối chơi tương đối khắc chế giữa đôi bên. Dù tiếp cận theo cách chủ động tấn công hay phòng ngự phản công, cả hai câu lạc bộ thường gặp nhiều bế tắc trong việc tìm kiếm phương án hạ gục đối thủ một cách triệt để.

Phong độ giằng co và khoảng cách 6 điểm

Hiện tại, DC United đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 28 điểm. Thành tích thi đấu thời gian qua của đội chủ sân Audi Field có phần chững lại khi họ chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận trong 5 vòng đấu gần nhất. Hàng công của đội chủ nhà vẫn có những thời điểm biết cách tạo đột biến, song khả năng duy trì thế trận ổn định lại là bài toán cần sớm được khắc phục.

Ở bên kia chiến tuyến, Atlanta United FC hiện xếp ở vị trí thứ 14 với 22 điểm, kém đối thủ 6 điểm. Về phong độ 5 trận gần đây, đội bóng này giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 2 thất bại. Hai thắng lợi gần nhất cho thấy tín hiệu khởi sắc trong cách vận hành chiến thuật, giúp họ tích lũy thêm sự tự tin khi bước vào chuyến làm khách sắp tới.

Thế trận giằng co chờ đợi tại Audi Field

Được thi đấu trên sân nhà Audi Field sẽ là điểm tựa đáng kể cho DC United nhằm củng cố vị thế trước sự bám đuổi của nhóm bám đuổi. Tuy nhiên, sự hưng phấn từ hai trận thắng gần đây của Atlanta United FC cùng truyền thống đối đầu thường xuyên bất phân thắng bại là rào cản lớn đối với mục tiêu giành trọn điểm số của đội chủ nhà.

Nhiều khả năng hai đội sẽ nhập cuộc thận trọng và ưu tiên sự chắc chắn nơi tuyến giữa. Với những gì hai câu lạc bộ đã thể hiện qua chuỗi 5 lần chạm trán gần nhất, kịch bản về một màn so tài giằng co, chặt chẽ và tiếp tục khó phân định thắng thua là điều hoàn toàn có thể lặp lại.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất DC United · 0 thắng 4 hòa Atlanta United FC · 1 thắng Atlanta United FC 0 - 0 DC United Hòa Atlanta United FC 1 - 1 DC United Hòa DC United 0 - 0 Atlanta United FC Hòa Atlanta United FC 3 - 3 DC United Hòa DC United 0 - 1 Atlanta United FC AUF

DC United 5 trận gần nhất T H B B 23 Trận 6-10-7 T-H-B 30 Ghi (TB 1.3) 37 Thủng lưới Atlanta United FC 5 trận gần nhất B H B T T 24 Trận 6-4-14 T-H-B 29 Ghi (TB 1.2) 43 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 24 16 5 3 +29 53 B H T T T 2 Inter Miami 24 12 8 4 +15 44 H H T B H 3 New England Revolution 24 12 4 8 +9 40 T B T H T … 10 Toronto FC 24 6 11 7 -5 29 T H H T H 11 DC United 23 6 10 7 -7 28 T H B B H 12 New York Red Bulls 24 7 6 11 -16 27 B H B H B 13 Columbus Crew 24 6 5 13 -6 23 B T B B B 14 Atlanta United FC 24 6 4 14 -14 22 B H B T T 15 CF Montreal 24 5 6 13 -19 21 B B B H T

Tình hình lực lượng DC United ✚ Peglow (Yellow Cards) ✚ G. Segal (Leg Injury) ✚ Peglow (Yellow Cards) ✚ G. Segal (Leg Injury) Atlanta United FC ✚ S. Alzate (Illness) ✚ Giuliano Galoppo (Inactive) ✚ C. Sanchez (Injury) ✚ S. Alzate (Illness) ✚ Giuliano Galoppo (Inactive) ✚ C. Sanchez (Injury)