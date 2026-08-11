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DC United 0-1 New York City FC: New York City FC giành chiến thắng

Văn Thể08/11/2026 00:43

DC United cần chấm dứt chuỗi trận không thắng sau khi thua cả 5 trận gần nhất khi tiếp New York City FC trên sân Audi Field lúc 04:00 ngày 08/11/2026.

DC United0 - 1New York City FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    DC United tiếp đón New York City FC.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: DC United 43% - 57% New York City FC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 14'Thẻ vàng

    Phút 14': Brandon Servania (DC United) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Thẻ vàng

    Phút 24': Talles Magno (New York City FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'New York City FC ép sân

    Cầm bóng: DC United 37% - 63% New York City FC, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 1.

  • 28'Thẻ vàng

    Phút 28': Raul Bicalho (New York City FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 38'New York City FC ép sân

    Cầm bóng: DC United 33% - 67% New York City FC, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 3 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (New York City FC): Jonathan Shore vào sân thay Keaton Parks.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'New York City FC ép sân

    Cầm bóng: DC United 33% - 67% New York City FC, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 3 - 2.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (New York City FC): Agustin Ojeda vào sân thay Hannes Wolf.

  • 62'New York City FC ép sân

    Cầm bóng: DC United 34% - 66% New York City FC, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 3 - 2.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (DC United): Jared Stroud vào sân thay Nathan Ordaz.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (New York City FC): Max Murray vào sân thay Thiago Martins.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (New York City FC): Bénie Adama Traoré vào sân thay Luighi Hanri Sousa Santos.

  • 74'New York City FC ép sân

    Cầm bóng: DC United 38% - 62% New York City FC, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 5 - 3; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 3 - 5.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (DC United): Nikola Marković vào sân thay Oscar Avilez.

  • 87'BÀN THẮNG! New York City FC (0-1)

    Phút 87': Talles Magno (New York City FC) lập công (kiến tạo: Bénie Adama Traoré). Tỷ số: 0 - 1.

  • 88'New York City FC ép sân

    Cầm bóng: DC United 38% - 62% New York City FC, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 5 - 3; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 7 - 15, cứu thua 5 - 5.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (DC United): William Antley vào sân thay Brandon Servania.

  • KTKết thúc: DC United 0-1 New York City FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 06:05 08/11/2026

Đội hình chính thức
DC United
Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Weiler
New York City FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV P. Jansen
24
J. Farr
2
K. Nono
5
S. Hefti
13
S. Nealis
6
K. Kurokawa
32
O. Avilez
4
M. Peltola
21
A. Dozzell
22
N. Ordaz
7
Peglow
23
B. Servania
49
M. Freese
24
T. Gray
13
Thiago Martins
34
Raul Gustavo
22
O'Toole
55
K. Parks
7
Fernández Mercau
6
J. Sands
17
H. Wolf
20
Luighi Hanri
11
Talles Magno
Dự bị
DC United
48 Gavin Turner12 C. Antley26 A. Bono40 K. Castillo27 Nikola Markovic8 J. Stroud
New York City FC
23 Maxwell Murray26 A. Ojeda30 T. Romero32 J. Shore9 B. Traoré88 M. Jones35 M. Ilenič27 C. Flax2 Nico Cavallo
Cập nhật đội hình lúc 03:32 08/11/2026
DC UnitedThống kêNew York City FC
39%
Kiểm soát bóng
61%
12
Dứt điểm
14
5
Trúng đích
6
5
Phạt góc
3
8
Phạm lỗi
15
5
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
Talles Magno
Talles Magno
New York City FC
1 bàn
B. Traoré
B. Traoré
New York City FC
1 kiến tạo · điểm 6.56
M. Freese
M. Freese
New York City FC
Điểm 7.92
T. Gray
T. Gray
New York City FC
Điểm 7.72
K. O'Toole
O'Toole
New York City FC
Điểm 7.58
K. Parks
K. Parks
New York City FC
Điểm 7.47

DC United cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp New York City FC trên sân Audi Field lúc 04:00 ngày 08/11/2026. Chủ nhà đang trải qua giai đoạn khó khăn với 5 trận thua liên tiếp, và trận đấu này là cơ hội để họ tìm lại cảm giác chiến thắng trước sân nhà.

DC United chìm trong chuỗi thua kéo dài

Phong độ gần đây của DC United là điều đáng lo ngại nhất. Đội chủ nhà thua cả 5 trận gần nhất, chưa có trận hòa hay thắng nào để tạo đà tâm lý trước khi bước vào cuộc đối đầu này.

Chuỗi kết quả tiêu cực như vậy thường kéo theo áp lực lớn về mặt tinh thần. Vì thế, yếu tố then chốt với DC United nằm ở việc giữ sự bình tĩnh, hạn chế sai sót và tận dụng lợi thế sân nhà để kéo trận đấu về phía mình.

New York City FC giữ phong độ ổn định hơn

Ở chiều ngược lại, New York City FC có phong độ ổn định hơn hẳn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Họ không thắng nhiều nhưng cũng hiếm khi để thua, một điểm cộng khi phải đi xa.

Tuy nhiên, việc hòa tới 3 trong 5 lần ra sân cho thấy New York City FC chưa thật sự bứt phá. Nếu muốn mang điểm rời Audi Field, đội khách cần thêm sự quyết đoán ở những thời điểm quan trọng.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử đối đầu mang đến một tín hiệu tích cực cho DC United. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, DC United thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn New York City FC thắng 1 trận.

Con số này cho thấy chủ nhà không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Dù đang sa sút, DC United từng tìm được cách đánh bại chính đối thủ này, và đó có thể là nguồn động lực đáng kể trước giờ bóng lăn.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, New York City FC đang đứng hạng 11 với 39 điểm, trong khi DC United xếp hạng 14 với 33 điểm. Hai đội cách nhau 6 điểm, khoảng cách đủ để phản ánh sự chênh lệch về phong độ nhưng chưa phải là quá lớn.

Một chiến thắng sẽ giúp DC United rút ngắn khoảng cách với đối thủ, đồng thời giúp họ thoát khỏi chuỗi thua đang đeo bám. Ngược lại, nếu New York City FC giành điểm, đội khách sẽ nới rộng thêm lợi thế trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu này đặt ra bài toán về tâm lý nhiều hơn chiến thuật. DC United cần một khởi đầu chắc chắn, tránh để thủng lưới sớm vì chuỗi thua có thể khiến đội mất tự tin. New York City FC với phong độ khá chặt chẽ nhiều khả năng sẽ kiên nhẫn chờ cơ hội.

Nhìn chung, lợi thế sân nhà, thành tích đối đầu khả quan và nhu cầu giải tỏa áp lực là những lý do để tin chủ nhà sẽ thi đấu quyết tâm. Dù vậy, phong độ ổn định hơn của New York City FC khiến cuộc đối đầu này hứa hẹn nhiều thử thách cho DC United.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
DC United · 2 thắng2 hòaNew York City FC · 1 thắng
04/05/2026
New York City FC
0 - 2
DC United
DU
31/08/2025
New York City FC
1 - 2
DC United
DU
15/05/2025
DC United
0 - 0
New York City FC
Hòa
15/09/2024
DC United
1 - 1
New York City FC
Hòa
21/04/2024
New York City FC
2 - 0
DC United
NYC
DC United
5 trận gần nhất
BBBBB
33
Trận
7-12-14
T-H-B
39
Ghi (TB 1.2)
60
Thủng lưới
New York City FC
5 trận gần nhất
HTHHB
33
Trận
9-12-12
T-H-B
48
Ghi (TB 1.5)
45
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC332283+4474THTHT
2Inter Miami3316116+2159THBTT
3New England Revolution3318411+958BTTTT
10New York Red Bulls3311616-1739BBTBB
11New York City FC3391212+339HTHHB
12Toronto FC3391212-1239BTBTH
13Atlanta United FC339618-1433TBBBT
14DC United3371214-2133BBBBB
15CF Montreal336819-3026HBBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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