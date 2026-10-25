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DC United 0-2 FC Cincinnati: FC Cincinnati giành chiến thắng

Văn Thể25/10/2026 02:13

FC Cincinnati bước vào chuyến làm khách trước DC United trong tình trạng tổn thất nhân sự, trong khi chủ nhà thua 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 25/10/2026 tại Audi Field.

DC United0 - 2FC CincinnatiKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    DC United tiếp đón FC Cincinnati.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: DC United 55% - 45% FC Cincinnati, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

  • 24'Thẻ vàng

    Phút 24': Obinna Nwobodo (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: DC United 54% - 46% FC Cincinnati, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': Tai Baribo (DC United) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 35'Thay người

    Phút 35' (DC United): Nikola Marković vào sân thay Jackson Hopkins.

  • 35'BÀN THẮNG! FC Cincinnati (0-1)

    Phút 35': Evander (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Pavel Bucha). Tỷ số: 0 - 1.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: DC United 47% - 53% FC Cincinnati, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Tom Barlow (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: DC United 52% - 48% FC Cincinnati, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 52'BÀN THẮNG! FC Cincinnati (0-2)

    Phút 52': Tom Barlow (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Evander). Tỷ số: 0 - 2.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (FC Cincinnati): Samuel Mawuena Gidi vào sân thay Kyle Smith.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (FC Cincinnati): Tah Anunga vào sân thay Obinna Nwobodo.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (FC Cincinnati): Kenji Mboma Dem vào sân thay Tom Barlow.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: DC United 53% - 47% FC Cincinnati, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 0 - 2.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: DC United 53% - 47% FC Cincinnati, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 1 - 2.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: DC United 53% - 47% FC Cincinnati, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 1 - 2.

  • KTKết thúc: DC United 0-2 FC Cincinnati

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 08:35 25/10/2026

Đội hình chính thức
DC United
Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Weiler
FC Cincinnati
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan
1
S. Johnson
5
S. Hefti
3
L. Bartlett
15
K. Rowles
6
K. Kurokawa
2
K. Nono
23
B. Servania
21
A. Dozzell
7
Peglow
25
J. Hopkins
9
T. Baribo
18
R. Celentano
24
K. Smith
4
N. Hagglund
15
T. Hadebe
23
D. Douděra
20
P. Bucha
10
Evander
5
O. Nwobodo
29
Bryan Josías Ramírez León
16
T. Barlow
9
K. Denkey
Dự bị
DC United
12 C. Antley32 O. Avilez40 K. Castillo27 Nikola Markovic13 S. Nealis22 N. Ordaz4 M. Peltola8 J. Stroud26 A. Bono
FC Cincinnati
11 S. Gidi99 A. Jabbari13 E. Louro17 K. Mboma Dem2 A. Powell88 A. Chirila22 G. Valenzuela27 B. Anunga70 J. Martínez
Cập nhật đội hình lúc 06:02 25/10/2026
DC UnitedThống kêFC Cincinnati
53%
Kiểm soát bóng
47%
13
Dứt điểm
9
2
Trúng đích
3
7
Phạt góc
3
12
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Evander
Evander
FC Cincinnati
1 bàn · 1 kiến tạo
T. Barlow
T. Barlow
FC Cincinnati
1 bàn
P. Bucha
P. Bucha
FC Cincinnati
1 kiến tạo · điểm 7.42
N. Hagglund
N. Hagglund
FC Cincinnati
Điểm 7.59
K. Smith
K. Smith
FC Cincinnati
Điểm 7.53
R. Celentano
R. Celentano
FC Cincinnati
Điểm 7.28

FC Cincinnati hành quân đến Audi Field với bài toán nhân sự khó chịu, đúng lúc họ cần giữ vững vị trí trên bảng xếp hạng. Trận đấu với DC United diễn ra lúc 06:30 ngày 25/10/2026 và sẽ cho thấy đội khách xoay xở thế nào khi lực lượng không còn nguyên vẹn.

Cincinnati đối mặt bài toán nhân sự

Việc thiếu người buộc ban huấn luyện FC Cincinnati phải cân nhắc lại cách vận hành của cả tập thể. Đây là điểm đáng chú ý nhất trước trận, bởi đội khách vẫn đang ở nhóm trên của bảng xếp hạng và không muốn đánh rơi lợi thế so với đối thủ.

Hiện FC Cincinnati xếp hạng 8 với 39 điểm. Khi một đội ở vị thế tốt hơn phải làm khách và thiếu người, khả năng thích nghi của những cầu thủ còn lại sẽ quyết định nhiều đến diễn biến trận đấu.

Phong độ: chủ nhà sa sút, đội khách chập chờn

DC United đang trải qua giai đoạn khó khăn khi thua 4 trận và chỉ thắng 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận thắng duy nhất đến ở lượt đấu thứ ba tính ngược từ hiện tại, sau đó đội lại tiếp tục thua.

Trong khi đó, FC Cincinnati thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Phong độ của đội khách không thực sự ổn định, nhưng họ đang giữ nhịp tốt hơn với chiến thắng ở trận vừa qua.

Vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu

DC United đứng thứ 13 với 33 điểm, kém FC Cincinnati 6 điểm. Khoảng cách này cho thấy chủ nhà cần những kết quả tích cực để rút ngắn chênh lệch với nhóm phía trên.

Ở 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Cincinnati thắng 3 trận, DC United thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Thế đối đầu nghiêng về đội khách, nhưng lợi thế đó có thể bị bào mòn nếu họ không bù đắp được những vị trí khuyết.

Điểm then chốt về chiến thuật

DC United có động lực lớn để tận dụng sân nhà và chấm dứt chuỗi trận thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ cho thấy chủ nhà chưa tạo được sự ổn định cần thiết, nên không thể xem việc đối thủ thiếu người là lợi thế chắc chắn.

Với FC Cincinnati, mục tiêu trước mắt là giữ được cấu trúc tập thể và hạn chế sai sót dù không có đủ lực lượng. Nếu làm tốt điều đó, họ vẫn có cơ sở từ thành tích đối đầu và vị trí xếp hạng để cạnh tranh kết quả tốt trên sân khách.

Nhận định

Nhìn chung, trận đấu là phép thử cho cả hai bên. FC Cincinnati có thứ hạng cao hơn và thế đối đầu thuận lợi, nhưng bị ảnh hưởng bởi vấn đề nhân sự. DC United đang có phong độ kém, song được đá trên sân nhà. Diễn biến trận đấu nhiều khả năng phụ thuộc vào việc đội khách xử lý khoảng trống lực lượng hiệu quả đến đâu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
DC United · 1 thắng1 hòaFC Cincinnati · 3 thắng
22/10/2026
FC Cincinnati
2 - 1
DC United
FC
01/06/2025
FC Cincinnati
1 - 2
DC United
DU
13/04/2025
DC United
0 - 1
FC Cincinnati
FC
04/07/2024
DC United
2 - 3
FC Cincinnati
FC
11/03/2024
FC Cincinnati
0 - 0
DC United
Hòa
DC United
5 trận gần nhất
BBTBB
30
Trận
7-12-11
T-H-B
38
Ghi (TB 1.3)
53
Thủng lưới
FC Cincinnati
5 trận gần nhất
TBBTB
30
Trận
10-9-11
T-H-B
62
Ghi (TB 2.1)
71
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC302073+4167HTTTT
2Inter Miami3015105+2255TTTBH
3New England Revolution3016410+852TTBBT
7Orlando City SC3012513-1241THTBB
8FC Cincinnati3010911-939TBBTB
9New York Red Bulls3010614-1736BBTBT
12New York City FC3081012+234HBBHB
13DC United3071211-1533BBTBH
14Atlanta United FC308616-1430BTBHT
Tình hình lực lượng
DC United
S. Johnson (Leg Injury)
H. Kijima (Leg Injury)
L. Munteanu (Leg Injury)
G. Segal (Leg Injury)
S. Johnson (Leg Injury)
H. Kijima (Leg Injury)
L. Munteanu (Leg Injury)
G. Segal (Leg Injury)
FC Cincinnati
E. Echenique (Leg Injury)
T. Malacia (Ankle Injury)
J. Malatini (Thigh Injury)
J. Martinez (Knee Injury)
M. Robinson (Injury)
E. Echenique (Leg Injury)
T. Malacia (Ankle Injury)
J. Malatini (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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