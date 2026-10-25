DC United 0-2 FC Cincinnati: FC Cincinnati giành chiến thắng FC Cincinnati bước vào chuyến làm khách trước DC United trong tình trạng tổn thất nhân sự, trong khi chủ nhà thua 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 25/10/2026 tại Audi Field.

DC United 0 - 2 FC Cincinnati Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu DC United tiếp đón FC Cincinnati.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: DC United 55% - 45% FC Cincinnati, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

24' Thẻ vàng Phút 24': Obinna Nwobodo (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: DC United 54% - 46% FC Cincinnati, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1.

34' Thẻ vàng Phút 34': Tai Baribo (DC United) nhận thẻ vàng (Dissent).

35' Thay người Phút 35' (DC United): Nikola Marković vào sân thay Jackson Hopkins.

35' BÀN THẮNG! FC Cincinnati (0-1) Phút 35': Evander (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Pavel Bucha). Tỷ số: 0 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: DC United 47% - 53% FC Cincinnati, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 1.

38' Thẻ vàng Phút 38': Tom Barlow (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: DC United 52% - 48% FC Cincinnati, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 0 - 2.

52' BÀN THẮNG! FC Cincinnati (0-2) Phút 52': Tom Barlow (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Evander). Tỷ số: 0 - 2.

59' Thay người Phút 59' (FC Cincinnati): Samuel Mawuena Gidi vào sân thay Kyle Smith.

59' Thay người Phút 59' (FC Cincinnati): Tah Anunga vào sân thay Obinna Nwobodo.

59' Thay người Phút 59' (FC Cincinnati): Kenji Mboma Dem vào sân thay Tom Barlow.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: DC United 53% - 47% FC Cincinnati, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 0 - 2.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: DC United 53% - 47% FC Cincinnati, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 1 - 2.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: DC United 53% - 47% FC Cincinnati, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 1 - 2.

KT Kết thúc: DC United 0-2 FC Cincinnati Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 08:35 25/10/2026

Đội hình chính thức DC United Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Weiler FC Cincinnati Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan 1 S. Johnson 5 S. Hefti 3 L. Bartlett 15 K. Rowles 6 K. Kurokawa 2 K. Nono 23 B. Servania 21 A. Dozzell 7 Peglow 25 J. Hopkins 9 T. Baribo 18 R. Celentano 24 K. Smith 4 N. Hagglund 15 T. Hadebe 23 D. Douděra 20 P. Bucha 10 Evander 5 O. Nwobodo 29 Bryan Josías Ramírez León 16 T. Barlow 9 K. Denkey Dự bị DC United 12 C. Antley 32 O. Avilez 40 K. Castillo 27 Nikola Markovic 13 S. Nealis 22 N. Ordaz 4 M. Peltola 8 J. Stroud 26 A. Bono FC Cincinnati 11 S. Gidi 99 A. Jabbari 13 E. Louro 17 K. Mboma Dem 2 A. Powell 88 A. Chirila 22 G. Valenzuela 27 B. Anunga 70 J. Martínez Cập nhật đội hình lúc 06:02 25/10/2026

DC United Thống kê FC Cincinnati 53% Kiểm soát bóng 47% 13 Dứt điểm 9 2 Trúng đích 3 7 Phạt góc 3 12 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Evander FC Cincinnati 1 bàn · 1 kiến tạo T. Barlow FC Cincinnati 1 bàn P. Bucha FC Cincinnati 1 kiến tạo · điểm 7.42 N. Hagglund FC Cincinnati Điểm 7.59 K. Smith FC Cincinnati Điểm 7.53 R. Celentano FC Cincinnati Điểm 7.28

FC Cincinnati hành quân đến Audi Field với bài toán nhân sự khó chịu, đúng lúc họ cần giữ vững vị trí trên bảng xếp hạng. Trận đấu với DC United diễn ra lúc 06:30 ngày 25/10/2026 và sẽ cho thấy đội khách xoay xở thế nào khi lực lượng không còn nguyên vẹn.

Cincinnati đối mặt bài toán nhân sự

Việc thiếu người buộc ban huấn luyện FC Cincinnati phải cân nhắc lại cách vận hành của cả tập thể. Đây là điểm đáng chú ý nhất trước trận, bởi đội khách vẫn đang ở nhóm trên của bảng xếp hạng và không muốn đánh rơi lợi thế so với đối thủ.

Hiện FC Cincinnati xếp hạng 8 với 39 điểm. Khi một đội ở vị thế tốt hơn phải làm khách và thiếu người, khả năng thích nghi của những cầu thủ còn lại sẽ quyết định nhiều đến diễn biến trận đấu.

Phong độ: chủ nhà sa sút, đội khách chập chờn

DC United đang trải qua giai đoạn khó khăn khi thua 4 trận và chỉ thắng 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận thắng duy nhất đến ở lượt đấu thứ ba tính ngược từ hiện tại, sau đó đội lại tiếp tục thua.

Trong khi đó, FC Cincinnati thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Phong độ của đội khách không thực sự ổn định, nhưng họ đang giữ nhịp tốt hơn với chiến thắng ở trận vừa qua.

Vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu

DC United đứng thứ 13 với 33 điểm, kém FC Cincinnati 6 điểm. Khoảng cách này cho thấy chủ nhà cần những kết quả tích cực để rút ngắn chênh lệch với nhóm phía trên.

Ở 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Cincinnati thắng 3 trận, DC United thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Thế đối đầu nghiêng về đội khách, nhưng lợi thế đó có thể bị bào mòn nếu họ không bù đắp được những vị trí khuyết.

Điểm then chốt về chiến thuật

DC United có động lực lớn để tận dụng sân nhà và chấm dứt chuỗi trận thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ cho thấy chủ nhà chưa tạo được sự ổn định cần thiết, nên không thể xem việc đối thủ thiếu người là lợi thế chắc chắn.

Với FC Cincinnati, mục tiêu trước mắt là giữ được cấu trúc tập thể và hạn chế sai sót dù không có đủ lực lượng. Nếu làm tốt điều đó, họ vẫn có cơ sở từ thành tích đối đầu và vị trí xếp hạng để cạnh tranh kết quả tốt trên sân khách.

Nhận định

Nhìn chung, trận đấu là phép thử cho cả hai bên. FC Cincinnati có thứ hạng cao hơn và thế đối đầu thuận lợi, nhưng bị ảnh hưởng bởi vấn đề nhân sự. DC United đang có phong độ kém, song được đá trên sân nhà. Diễn biến trận đấu nhiều khả năng phụ thuộc vào việc đội khách xử lý khoảng trống lực lượng hiệu quả đến đâu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất DC United · 1 thắng 1 hòa FC Cincinnati · 3 thắng FC Cincinnati 2 - 1 DC United FC FC Cincinnati 1 - 2 DC United DU DC United 0 - 1 FC Cincinnati FC DC United 2 - 3 FC Cincinnati FC FC Cincinnati 0 - 0 DC United Hòa

DC United 5 trận gần nhất B B T B B 30 Trận 7-12-11 T-H-B 38 Ghi (TB 1.3) 53 Thủng lưới FC Cincinnati 5 trận gần nhất T B B T B 30 Trận 10-9-11 T-H-B 62 Ghi (TB 2.1) 71 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 30 20 7 3 +41 67 H T T T T 2 Inter Miami 30 15 10 5 +22 55 T T T B H 3 New England Revolution 30 16 4 10 +8 52 T T B B T … 7 Orlando City SC 30 12 5 13 -12 41 T H T B B 8 FC Cincinnati 30 10 9 11 -9 39 T B B T B 9 New York Red Bulls 30 10 6 14 -17 36 B B T B T … 12 New York City FC 30 8 10 12 +2 34 H B B H B 13 DC United 30 7 12 11 -15 33 B B T B H 14 Atlanta United FC 30 8 6 16 -14 30 B T B H T …

Tình hình lực lượng DC United ✚ S. Johnson (Leg Injury) ✚ H. Kijima (Leg Injury) ✚ L. Munteanu (Leg Injury) ✚ G. Segal (Leg Injury) ✚ S. Johnson (Leg Injury) ✚ H. Kijima (Leg Injury) ✚ L. Munteanu (Leg Injury) ✚ G. Segal (Leg Injury) FC Cincinnati ✚ E. Echenique (Leg Injury) ✚ T. Malacia (Ankle Injury) ✚ J. Malatini (Thigh Injury) ✚ J. Martinez (Knee Injury) ✚ M. Robinson (Injury) ✚ E. Echenique (Leg Injury) ✚ T. Malacia (Ankle Injury) ✚ J. Malatini (Thigh Injury)