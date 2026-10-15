DC United 2-1 New York Red Bulls: DC United giành chiến thắng DC United cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp New York Red Bulls trên sân Audi Field lúc 06:30 ngày 15/10/2026, trong thế phong độ đối lập giữa hai đội.

DC United 2 - 1 New York Red Bulls Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu DC United tiếp đón New York Red Bulls.

5' BÀN THẮNG! DC United (1-0) Phút 5': Tai Baribo (DC United) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: DC United 43% - 57% New York Red Bulls, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

19' Thẻ vàng Phút 19': Devin Padelford (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng (Foul).

22' Thẻ vàng Phút 22': Lucas Bartlett (DC United) nhận thẻ vàng (Foul).

25' New York Red Bulls ép sân Cầm bóng: DC United 32% - 68% New York Red Bulls, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 3.

29' Thẻ vàng Phút 29': Jackson Hopkins (DC United) nhận thẻ vàng (Foul).

37' New York Red Bulls ép sân Cầm bóng: DC United 27% - 73% New York Red Bulls, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 2 - 0.

45+5' BÀN THẮNG! DC United (2-0) Phút 45+5': Silvan Hefti (DC United) lập công (kiến tạo: Tai Baribo). Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' New York Red Bulls ép sân Cầm bóng: DC United 31% - 69% New York Red Bulls, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 2 - 1.

56' Thay người Phút 56' (DC United): João Gabriel Martins Peglow vào sân thay Jackson Hopkins.

56' Thay người Phút 56' (DC United): Jared Stroud vào sân thay Oscar Avilez.

57' Thay người Phút 57' (New York Red Bulls): Jahkeele Marshall-Rutty vào sân thay Justin Che.

57' Thay người Phút 57' (New York Red Bulls): Eric Maxim Choupo-Moting vào sân thay Cade Cowell.

57' Thay người Phút 57' (New York Red Bulls): Emil Forsberg vào sân thay Adri Mehmeti.

57' Thay người Phút 57' (New York Red Bulls): Cameron Harper vào sân thay Jorge Ruvalcaba.

63' New York Red Bulls ép sân Cầm bóng: DC United 30% - 70% New York Red Bulls, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 3 - 1.

67' Thẻ vàng Phút 67': Dylan Nealis (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng (Foul).

68' Thẻ đỏ Phút 68': Lucas Bartlett (DC United) nhận thẻ đỏ.

70' Thay người Phút 70' (DC United): Sean Nealis vào sân thay Brandon Servania.

71' BÀN THẮNG! New York Red Bulls (2-1) Phút 71': Eric Maxim Choupo-Moting (New York Red Bulls) lập công (kiến tạo: Emil Forsberg). Tỷ số: 2 - 1.

73' Thẻ vàng Phút 73': Ronald Donkor (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng (Foul).

75' New York Red Bulls ép sân Cầm bóng: DC United 29% - 71% New York Red Bulls, dứt điểm 4 - 16 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 6; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 4 - 1.

78' Thay người Phút 78' (New York Red Bulls): Sekou Kone vào sân thay Ronald Donkor.

87' New York Red Bulls ép sân Cầm bóng: DC United 26% - 74% New York Red Bulls, dứt điểm 4 - 18 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 10; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 4 - 1.

KT Kết thúc: DC United 2-1 New York Red Bulls Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 08:39 15/10/2026

Đội hình chính thức DC United Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Weiler New York Red Bulls Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michael Bradley 1 S. Johnson 5 S. Hefti 3 L. Bartlett 15 K. Rowles 6 K. Kurokawa 2 K. Nono 21 A. Dozzell 23 B. Servania 32 O. Avilez 9 T. Baribo 25 J. Hopkins 34 E. Horvath 12 D. Nealis 2 J. Che 14 J. Bazán 59 D. Padelford 48 R. Donkor 15 A. Mehmeti 37 M. Sofo 11 J. Ruvalcaba 16 J. Hall 7 C. Cowell Dự bị DC United 8 J. Stroud 4 M. Peltola 22 N. Ordaz 13 S. Nealis 26 A. Bono 7 Peglow 27 Nikola Markovic 48 Gavin Turner 40 K. Castillo New York Red Bulls 45 C. Faello 56 M. Dos Santos 13 Choupo-Moting 10 E. Forsberg 17 C. Harper 60 S. Kone 3 Marshall-Rutty 77 J. McCarthy 79 R. Mosquera Cập nhật đội hình lúc 06:02 15/10/2026

DC United Thống kê New York Red Bulls 26% Kiểm soát bóng 74% 4 Dứt điểm 23 3 Trúng đích 5 3 Phạt góc 11 9 Phạm lỗi 12 3 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật T. Baribo DC United 1 bàn · 1 kiến tạo S. Hefti DC United 1 bàn Choupo-Moting New York Red Bulls 1 bàn E. Forsberg New York Red Bulls 1 kiến tạo · điểm 7.7 C. Cowell New York Red Bulls Điểm 7.2

DC United cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi đón New York Red Bulls tại Audi Field lúc 06:30 ngày 15/10/2026. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa có chiến thắng nào: thua 3 trận và hòa 2 trận. Trận đấu này vì thế là cơ hội để họ lấy lại niềm tin trước sân nhà.

DC United chưa tìm thấy chiến thắng

Phong độ của DC United đang là điểm đáng lo nhất. Đội thua 2 trận gần nhất, trước đó hòa một trận, thua một trận và hòa một trận. Trong cả 5 lần ra sân, họ chưa giành trọn 3 điểm.

Chuỗi kết quả này khiến DC United phải đối diện với áp lực lớn. Họ đang đứng hạng 12 với 30 điểm. Một chiến thắng trước đối thủ ở nửa trên bảng xếp hạng sẽ giúp đội chủ nhà thay đổi không khí.

New York Red Bulls đang có phong độ tốt hơn

Ở chiều ngược lại, New York Red Bulls bước vào trận đấu với tâm thế khá hơn. Đội khách thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, trong đó có chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp ở giai đoạn trước đó.

Hiện New York Red Bulls đứng hạng 8 với 36 điểm, hơn DC United 6 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự ổn định nhỉnh hơn của đội khách ở thời điểm hiện tại.

Thế đối đầu cân bằng

Dù phong độ đang lệch về phía đội khách, lịch sử đối đầu gần đây lại khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, DC United thắng 1, New York Red Bulls thắng 1 và có tới 3 trận hòa.

Con số này cho thấy hai đội thường khó tạo ra khoảng cách trong các lần chạm trán. Đây là cơ sở để DC United tin rằng họ hoàn toàn có thể cạnh tranh ngang ngửa dù đang gặp khó khăn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với DC United, ưu tiên hàng đầu là sự chắc chắn. Một đội đang thua nhiều hơn hòa và chưa thắng trong chuỗi gần nhất thường cần bắt đầu bằng việc giữ cấu trúc ổn định, hạn chế sai sót rồi mới tìm cách tạo đột biến. Lợi thế sân nhà tại Audi Field có thể là chỗ dựa tinh thần quan trọng.

Trong khi đó, New York Red Bulls có thể dựa vào đà phong độ tốt hơn để chủ động đặt áp lực lên đối thủ. Nếu sớm có bàn thắng, họ sẽ đẩy chủ nhà vào thế phải đuổi bám, điều DC United muốn tránh trong hoàn cảnh hiện tại.

Nhận định

Phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng nghiêng về New York Red Bulls. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu cân bằng cùng lợi thế sân nhà giúp DC United có cơ sở để hy vọng. Nhìn chung, đây là trận đấu mà đội chủ nhà cần thể hiện sự quyết tâm cao hơn nếu muốn chấm dứt chuỗi trận không thắng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất DC United · 1 thắng 3 hòa New York Red Bulls · 1 thắng New York Red Bulls 4 - 4 DC United Hòa DC United 0 - 2 New York Red Bulls NYR New York Red Bulls 1 - 2 DC United DU New York Red Bulls 1 - 1 DC United Hòa New York Red Bulls 2 - 2 DC United Hòa

DC United 5 trận gần nhất B B H B H 27 Trận 6-12-9 T-H-B 34 Ghi (TB 1.3) 46 Thủng lưới New York Red Bulls 5 trận gần nhất T B T T B 28 Trận 10-6-12 T-H-B 38 Ghi (TB 1.4) 52 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 28 19 6 3 +37 63 T T T H B 2 Inter Miami 28 13 10 5 +18 49 T B H H H 3 Chicago Fire 28 14 6 8 +11 48 T T T B B … 7 Orlando City SC 28 11 4 13 -15 37 T B B T T 8 New York Red Bulls 28 10 6 12 -14 36 T B T T B 9 FC Cincinnati 27 9 9 9 -7 36 T B H H B … 11 Toronto FC 28 7 11 10 -11 32 T B B B T 12 DC United 27 6 12 9 -12 30 B H B H T 13 Columbus Crew 28 8 5 15 -5 29 B T T B B …

Tình hình lực lượng DC United ✚ L. Munteanu (Leg Injury) ✚ G. Segal (Leg Injury) ✚ L. Munteanu (Leg Injury) ✚ G. Segal (Leg Injury) New York Red Bulls ✚ A. Marcucci (Knee Injury) ✚ A. Marcucci (Knee Injury)