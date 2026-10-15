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DC United 2-1 New York Red Bulls: DC United giành chiến thắng

Văn Thể15/10/2026 02:13

DC United cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp New York Red Bulls trên sân Audi Field lúc 06:30 ngày 15/10/2026, trong thế phong độ đối lập giữa hai đội.

DC United2 - 1New York Red BullsKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    DC United tiếp đón New York Red Bulls.

  • 5'BÀN THẮNG! DC United (1-0)

    Phút 5': Tai Baribo (DC United) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: DC United 43% - 57% New York Red Bulls, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

  • 19'Thẻ vàng

    Phút 19': Devin Padelford (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': Lucas Bartlett (DC United) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'New York Red Bulls ép sân

    Cầm bóng: DC United 32% - 68% New York Red Bulls, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 3.

  • 29'Thẻ vàng

    Phút 29': Jackson Hopkins (DC United) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'New York Red Bulls ép sân

    Cầm bóng: DC United 27% - 73% New York Red Bulls, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 45+5'BÀN THẮNG! DC United (2-0)

    Phút 45+5': Silvan Hefti (DC United) lập công (kiến tạo: Tai Baribo). Tỷ số: 2 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'New York Red Bulls ép sân

    Cầm bóng: DC United 31% - 69% New York Red Bulls, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 2 - 1.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (DC United): João Gabriel Martins Peglow vào sân thay Jackson Hopkins.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (DC United): Jared Stroud vào sân thay Oscar Avilez.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (New York Red Bulls): Jahkeele Marshall-Rutty vào sân thay Justin Che.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (New York Red Bulls): Eric Maxim Choupo-Moting vào sân thay Cade Cowell.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (New York Red Bulls): Emil Forsberg vào sân thay Adri Mehmeti.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (New York Red Bulls): Cameron Harper vào sân thay Jorge Ruvalcaba.

  • 63'New York Red Bulls ép sân

    Cầm bóng: DC United 30% - 70% New York Red Bulls, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 3 - 1.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Dylan Nealis (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 68'Thẻ đỏ

    Phút 68': Lucas Bartlett (DC United) nhận thẻ đỏ.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (DC United): Sean Nealis vào sân thay Brandon Servania.

  • 71'BÀN THẮNG! New York Red Bulls (2-1)

    Phút 71': Eric Maxim Choupo-Moting (New York Red Bulls) lập công (kiến tạo: Emil Forsberg). Tỷ số: 2 - 1.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': Ronald Donkor (New York Red Bulls) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'New York Red Bulls ép sân

    Cầm bóng: DC United 29% - 71% New York Red Bulls, dứt điểm 4 - 16 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 6; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 4 - 1.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (New York Red Bulls): Sekou Kone vào sân thay Ronald Donkor.

  • 87'New York Red Bulls ép sân

    Cầm bóng: DC United 26% - 74% New York Red Bulls, dứt điểm 4 - 18 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 10; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 4 - 1.

  • KTKết thúc: DC United 2-1 New York Red Bulls

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 08:39 15/10/2026

Đội hình chính thức
DC United
Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Weiler
New York Red Bulls
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michael Bradley
1
S. Johnson
5
S. Hefti
3
L. Bartlett
15
K. Rowles
6
K. Kurokawa
2
K. Nono
21
A. Dozzell
23
B. Servania
32
O. Avilez
9
T. Baribo
25
J. Hopkins
34
E. Horvath
12
D. Nealis
2
J. Che
14
J. Bazán
59
D. Padelford
48
R. Donkor
15
A. Mehmeti
37
M. Sofo
11
J. Ruvalcaba
16
J. Hall
7
C. Cowell
Dự bị
DC United
8 J. Stroud4 M. Peltola22 N. Ordaz13 S. Nealis26 A. Bono7 Peglow27 Nikola Markovic48 Gavin Turner40 K. Castillo
New York Red Bulls
45 C. Faello56 M. Dos Santos13 Choupo-Moting10 E. Forsberg17 C. Harper60 S. Kone3 Marshall-Rutty77 J. McCarthy79 R. Mosquera
Cập nhật đội hình lúc 06:02 15/10/2026
DC UnitedThống kêNew York Red Bulls
26%
Kiểm soát bóng
74%
4
Dứt điểm
23
3
Trúng đích
5
3
Phạt góc
11
9
Phạm lỗi
12
3
Việt vị
0
4
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
T. Baribo
T. Baribo
DC United
1 bàn · 1 kiến tạo
S. Hefti
S. Hefti
DC United
1 bàn
E. Choupo-Moting
Choupo-Moting
New York Red Bulls
1 bàn
E. Forsberg
E. Forsberg
New York Red Bulls
1 kiến tạo · điểm 7.7
C. Cowell
C. Cowell
New York Red Bulls
Điểm 7.2

DC United cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi đón New York Red Bulls tại Audi Field lúc 06:30 ngày 15/10/2026. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa có chiến thắng nào: thua 3 trận và hòa 2 trận. Trận đấu này vì thế là cơ hội để họ lấy lại niềm tin trước sân nhà.

DC United chưa tìm thấy chiến thắng

Phong độ của DC United đang là điểm đáng lo nhất. Đội thua 2 trận gần nhất, trước đó hòa một trận, thua một trận và hòa một trận. Trong cả 5 lần ra sân, họ chưa giành trọn 3 điểm.

Chuỗi kết quả này khiến DC United phải đối diện với áp lực lớn. Họ đang đứng hạng 12 với 30 điểm. Một chiến thắng trước đối thủ ở nửa trên bảng xếp hạng sẽ giúp đội chủ nhà thay đổi không khí.

New York Red Bulls đang có phong độ tốt hơn

Ở chiều ngược lại, New York Red Bulls bước vào trận đấu với tâm thế khá hơn. Đội khách thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, trong đó có chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp ở giai đoạn trước đó.

Hiện New York Red Bulls đứng hạng 8 với 36 điểm, hơn DC United 6 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự ổn định nhỉnh hơn của đội khách ở thời điểm hiện tại.

Thế đối đầu cân bằng

Dù phong độ đang lệch về phía đội khách, lịch sử đối đầu gần đây lại khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, DC United thắng 1, New York Red Bulls thắng 1 và có tới 3 trận hòa.

Con số này cho thấy hai đội thường khó tạo ra khoảng cách trong các lần chạm trán. Đây là cơ sở để DC United tin rằng họ hoàn toàn có thể cạnh tranh ngang ngửa dù đang gặp khó khăn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với DC United, ưu tiên hàng đầu là sự chắc chắn. Một đội đang thua nhiều hơn hòa và chưa thắng trong chuỗi gần nhất thường cần bắt đầu bằng việc giữ cấu trúc ổn định, hạn chế sai sót rồi mới tìm cách tạo đột biến. Lợi thế sân nhà tại Audi Field có thể là chỗ dựa tinh thần quan trọng.

Trong khi đó, New York Red Bulls có thể dựa vào đà phong độ tốt hơn để chủ động đặt áp lực lên đối thủ. Nếu sớm có bàn thắng, họ sẽ đẩy chủ nhà vào thế phải đuổi bám, điều DC United muốn tránh trong hoàn cảnh hiện tại.

Nhận định

Phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng nghiêng về New York Red Bulls. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu cân bằng cùng lợi thế sân nhà giúp DC United có cơ sở để hy vọng. Nhìn chung, đây là trận đấu mà đội chủ nhà cần thể hiện sự quyết tâm cao hơn nếu muốn chấm dứt chuỗi trận không thắng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
DC United · 1 thắng3 hòaNew York Red Bulls · 1 thắng
23/04/2026
New York Red Bulls
4 - 4
DC United
Hòa
25/05/2025
DC United
0 - 2
New York Red Bulls
NYR
20/04/2025
New York Red Bulls
1 - 2
DC United
DU
25/01/2025
New York Red Bulls
1 - 1
DC United
Hòa
30/06/2024
New York Red Bulls
2 - 2
DC United
Hòa
DC United
5 trận gần nhất
BBHBH
27
Trận
6-12-9
T-H-B
34
Ghi (TB 1.3)
46
Thủng lưới
New York Red Bulls
5 trận gần nhất
TBTTB
28
Trận
10-6-12
T-H-B
38
Ghi (TB 1.4)
52
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC281963+3763TTTHB
2Inter Miami2813105+1849TBHHH
3Chicago Fire281468+1148TTTBB
7Orlando City SC2811413-1537TBBTT
8New York Red Bulls2810612-1436TBTTB
9FC Cincinnati27999-736TBHHB
11Toronto FC2871110-1132TBBBT
12DC United276129-1230BHBHT
13Columbus Crew288515-529BTTBB
Tình hình lực lượng
DC United
L. Munteanu (Leg Injury)
G. Segal (Leg Injury)
L. Munteanu (Leg Injury)
G. Segal (Leg Injury)
New York Red Bulls
A. Marcucci (Knee Injury)
A. Marcucci (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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