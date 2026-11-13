Để di sản tư liệu không mai một cùng thời gian

Võ Thị Thanh Huyền - 13/11/2026 17:07

Hà Tĩnh có nhiều di sản tư liệu quý, lưu giữ dấu ấn lịch sử, văn hóa của vùng đất và con người. Làm thế nào để gìn giữ và phát huy giá trị những di sản ấy?