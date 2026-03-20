Đề thi thử lớp 10 môn tiếng Anh Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2026

Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 gồm 50 câu, thời gian làm bài 60 phút.

Đây là tài liệu luyện tập sát với đề thi chính thức, phù hợp cho học sinh lớp 9 trên cả nước có nguyện vọng thi vào trường.

Điểm đặc biệt là Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội không trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội mà thuộc quản lý của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, do đó quy trình tuyển sinh và cấu trúc đề thi có những đặc thù riêng so với các trường THPT công lập khác trong thành phố.

Năm 2026, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội dự kiến tổ chức thêm hai đợt thi thử nữa dành cho học sinh lớp 9 trên toàn quốc.

Đợt thi thử thứ nhất dự kiến diễn ra vào các ngày 11 và 12/4/2026.

Đợt thi thử thứ hai dự kiến diễn ra vào các ngày 9 và 10/5/2026.

Lệ phí thi là 600.000 đồng/đợt. Học sinh tại các trường THCS trên toàn quốc đều có thể đăng ký dự thi, không giới hạn địa bàn Hà Nội. Đây là cơ hội quý để thí sinh ngoại tỉnh tiếp cận đề thi chuẩn và tự đánh giá năng lực trước kỳ thi chính thức.