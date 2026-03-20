Đời sống Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2026 của Sở GD-ĐT Bắc Ninh, kèm đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2026 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Bắc Ninh xây dựng nhằm khảo sát chất lượng học sinh lớp 12, phục vụ công tác ôn luyện trước kỳ thi chính thức diễn ra vào tháng 6/2026

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2026 do Sở GD-ĐT Bắc Ninh trực tiếp xây dựng để phục vụ công tác khảo sát chất lượng học sinh toàn tỉnh. Thời gian làm bài là 90 phút, đề gồm 3 phần tương ứng với ba dạng câu hỏi trong cấu trúc đề thi trắc nghiệm hiện hành.

Theo cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố, đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 được ra theo hình thức trắc nghiệm, bao gồm ba dạng câu hỏi chính.

Dạng nhiều phương án lựa chọn là dạng truyền thống, yêu cầu thí sinh chọn một đáp án đúng trong số các phương án cho sẵn. Đây là dạng câu hỏi phổ biến nhất, kiểm tra trực tiếp khả năng nhận biết và hiểu biết kiến thức.

Dạng câu đúng/sai yêu cầu thí sinh xác định tính đúng hoặc sai của từng mệnh đề được đưa ra trong câu hỏi. Dạng này kiểm tra khả năng phân tích và đánh giá của học sinh ở mức độ sâu hơn.

Dạng trả lời ngắn yêu cầu thí sinh tự điền kết quả, không có phương án gợi ý, nhằm đánh giá khả năng tính toán và lập luận độc lập. Đây là dạng câu hỏi có tính phân hóa cao nhất trong ba dạng.

Đáng lưu ý, điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều theo số câu hỏi mà có mức điểm khác nhau tùy từng câu — điều này có nghĩa là thí sinh cần nắm rõ trọng số điểm để phân bổ thời gian làm bài hợp lý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức diễn ra từ ngày 10 đến 12/6/2026, trong đó thí sinh làm bài thi vào các ngày 11 và 12/6. Ngày 10/6 là ngày thí sinh đến địa điểm thi để kiểm tra thủ tục dự thi.

Theo quy định, thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phải thi 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng 1 bài thi gồm 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh cũng được phép chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Riêng Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Đề Ngữ văn tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa, đòi hỏi thí sinh vận dụng năng lực đọc hiểu và tư duy phản biện thay vì học thuộc lòng.