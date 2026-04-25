De Zerbi hồi sinh Tottenham: Cách mạng chiến thuật 4-3-3 và nghệ thuật Pressing tầm cao Dù mới cầm quân, Roberto De Zerbi đã thay đổi diện mạo Tottenham bằng sơ đồ 4-3-3 linh hoạt và lối chơi áp sát cường độ cao, thắp lại hy vọng trụ hạng cho Spurs.

Trận hòa 2-2 trước Brighton không chỉ mang về một điểm quý giá mà còn đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Tottenham dưới thời tân huấn luyện viên Roberto De Zerbi. Dù phải nhận bàn thua cay đắng ở những phút cuối, chiến lược gia người Ý vẫn khiến giới mộ điệu kinh ngạc với tuyên bố Spurs đủ sức giành chiến thắng trong cả 5 trận đấu còn lại của mùa giải.

Trong bối cảnh đội bóng Bắc London chưa biết đến mùi chiến thắng trong năm 2026, sự tự tin của De Zerbi không phải là lời nói suông. Những thay đổi mang tính hệ thống mà ông áp dụng đã bắt đầu vực dậy một tập thể rệu rã, biến Tottenham thành một thực thể hoàn toàn khác: hưng phấn, cường độ cao và đầy ý đồ chiến thuật.

Cuộc cách mạng sơ đồ: Từ 4-4-2 sang 4-3-3

Thay đổi rõ rệt nhất mà De Zerbi thực hiện là việc khai tử sơ đồ 4-4-2 cứng nhắc của người tiền nhiệm Igor Tudor để chuyển sang hệ thống 4-3-3 linh hoạt. Trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà, ông đã thực hiện tới 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thua Nottingham Forest trước đó.

Đáng chú ý, chỉ có trung vệ Kevin Danso và tiền đạo Dominic Solanke được giữ lại ở đúng vị trí cũ. De Zerbi đã đưa các cầu thủ trở lại với những vai trò sở trường, tạo ra sự cân bằng tối ưu giữa mặt trận tấn công và phòng ngự. Điều này giúp Spurs kiểm soát không gian tốt hơn và đa dạng hóa các phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Nghệ thuật "De Zerbi Ball" và thông số bứt tốc ấn tượng

Điểm nhấn lớn nhất của Spurs trong màn thư hùng với Brighton chính là tinh thần rực lửa. Thống kê chỉ ra rằng Tottenham đã chạy tổng cộng 112,4 km trong trận đấu này, cao hơn 3,2 km so với mức trung bình 109,2 km từ đầu mùa. Đặc biệt, số lượng các pha bứt tốc đã tăng vọt 17%, từ mức trung bình 158 pha/trận lên tới 185 pha.

Khi đội hình gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội, giải pháp của De Zerbi là pressing tầm cao để cướp bóng ngay bên phần sân đối phương. Cả hai bàn thắng của Spurs trước Brighton đều xuất phát từ những tình huống gây áp lực nghẹt thở này. Bàn mở tỷ số của Pedro Porro bắt đầu từ pha truy đuổi quyết liệt của Conor Gallagher, trong khi bàn thứ hai đến sau tình huống Joao Palhinha và Lucas Bergvall ép trung vệ đối phương mắc sai lầm ngay sát vòng cấm.

Những quân bài tẩy: Conor Gallagher và Xavi Simons

Conor Gallagher hiện là biểu tượng cho lối chơi của De Zerbi. Với nguồn thể lực vô tận, anh đóng vai trò là "máy quét" dâng cao, sẵn sàng áp sát các hậu vệ đối phương ngay từ tuyến đầu. Dù chưa ghi bàn sau 11 trận, khả năng hoạt động box-to-box của Gallagher là mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý pressing tầm cao.

Trong khi đó, Xavi Simons rực sáng trong vai trò tự do. Dù xuất phát bên cánh trái, cầu thủ 23 tuổi thường xuyên bó vào trung lộ để sáng tạo. Một bàn thắng và một đường kiến tạo trước Brighton đã khẳng định đẳng cấp của ngôi sao người Hà Lan. Thống kê cho thấy Simons là một trong những tiền đạo pressing hay nhất Ngoại hạng Anh hiện nay với trung bình 1,12 lần thu hồi bóng ở 1/3 sân đối phương mỗi 90 phút.

Thử thách bản lĩnh tại Molineux

Vòng đấu thứ 34 sẽ đưa Spurs tới Molineux để đối đầu với Wolverhampton. Đây sẽ là một bài kiểm tra khác biệt khi Wolves thường chủ động nhường thế trận và chơi với khối đội hình lùi sâu. Tottenham sẽ phải cầm bóng nhiều hơn và chứng minh rằng họ không chỉ giỏi pressing cướp bóng mà còn đủ sắc sảo để xuyên phá những hàng thủ dày đặc.

Nếu có thể giành trọn 3 điểm, lời khẳng định thắng 5 trận liên tiếp của De Zerbi sẽ bắt đầu có trọng lượng. Hy vọng trụ hạng của Spurs đang phụ thuộc vào việc liệu họ có thể duy trì cường độ "De Zerbi Ball" này trong giai đoạn nước rút hay không.