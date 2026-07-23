Debreceni VSC 1-0 Pyunik Yerevan: Debreceni VSC giành chiến thắng Pyunik Yerevan bước vào chuyến làm khách trước Debreceni VSC với phong độ toàn thắng ở 2 trận gần nhất, tạo nền tảng đáng chú ý cho cuộc so tài

Debreceni VSC 1 - 0 Pyunik Yerevan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Debreceni VSC tiếp đón Pyunik Yerevan.

13' Debreceni VSC ép sân Cầm bóng: Debreceni VSC 65% - 35% Pyunik Yerevan, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Debreceni VSC 50% - 50% Pyunik Yerevan, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 1 - 0.

29' Thay người Phút 29' (Pyunik Yerevan): N. Kenourgios vào sân thay A. Dashyan.

33' Thẻ vàng Phút 33': James Santos (Pyunik Yerevan) nhận thẻ vàng.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Debreceni VSC 52% - 48% Pyunik Yerevan, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Debreceni VSC 53% - 47% Pyunik Yerevan, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 5, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 1 - 0.

57' Thay người Phút 57' (Pyunik Yerevan): R. Darbinyan vào sân thay F. Almeida.

59' BÀN THẮNG! Debreceni VSC (1-0) Phút 59': F. Cibla (Debreceni VSC) lập công (kiến tạo: S. Baldoni). Tỷ số: 1 - 0.

62' Debreceni VSC ép sân Cầm bóng: Debreceni VSC 58% - 42% Pyunik Yerevan, dứt điểm 15 - 11 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 6, phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 2 - 0.

64' Thay người Phút 64' (Debreceni VSC): A. Szendrei vào sân thay S. Baldoni.

66' Thay người Phút 66' (Pyunik Yerevan): Witi vào sân thay H. Harutyunyan.

66' Thay người Phút 66' (Pyunik Yerevan): I. Pikis vào sân thay M. Yansane.

67' Thay người Phút 67' (Pyunik Yerevan): I. Griffith vào sân thay D. Kulikov.

73' Thay người Phút 73' (Debreceni VSC): M. Macso vào sân thay F. Cibla.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Debreceni VSC 56% - 44% Pyunik Yerevan, dứt điểm 17 - 15 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 6, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 2 - 0.

80' Thay người Phút 80' (Debreceni VSC): R. Keller vào sân thay A. Guerrero.

80' Thay người Phút 80' (Debreceni VSC): C. Sain Balasz vào sân thay B. Dzsudzsak.

80' Thay người Phút 80' (Debreceni VSC): M. Szecsi vào sân thay G. Tercza.

82' Thẻ vàng Phút 82': Witi (Pyunik Yerevan) nhận thẻ vàng.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Debreceni VSC 51% - 49% Pyunik Yerevan, dứt điểm 19 - 17 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 4; việt vị 0 - 6, phạm lỗi 12 - 4, cứu thua 2 - 0.

88' Thẻ vàng Phút 88': M. Kovalenko (Pyunik Yerevan) nhận thẻ vàng.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': B. Boskovic (Debreceni VSC) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Debreceni VSC 1-0 Pyunik Yerevan Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:54 24/07/2026

Đội hình chính thức Debreceni VSC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gert Remmel Pyunik Yerevan Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eghishe Melikyan 1 Plamen Andreev 23 Gergő Tercza 26 Ádám Lang 28 Maximilian Hofmann 3 Adrián Guerrero 10 Balázs Dzsudzsák 16 Sergi Samper 6 Blaž Bošković 19 Dominik Kocsis 25 Sohan Baldoni 99 Flórián Cibla 16 Henri Avagyan 79 Sergiy Vakulenko 22 Sead Islamović 15 Mikhail Kovalenko 76 Filipe Almeida 11 Hovhannes Harutyunyan 18 Karlen Hovhannisyan 25 Daniil Kulikov 9 Artak Dashyan 95 Momo Yansane 5 James Dự bị Debreceni VSC 12 Benedek Erdélyi 4 Josua Mejías 72 Rotem Keller 77 Márk Szécsi 5 Bence Batik 20 Máté Macsó 75 Dávid Patai 8 Leon Myrtaj 11 Ákos Szendrei Pyunik Yerevan 71 Stanislav Buchnev 3 Nikolaos Kenourgios 4 Erik Simonyan 49 Aram Aharonyan 88 Robert Darbinyan 7 Edgar Malakyan 8 Gevorg Tarakhchyan 10 Iman Griffith 17 Vyacheslav Afyan Cập nhật đội hình lúc 22:33 23/07/2026

Debreceni VSC Thống kê Pyunik Yerevan 51% Kiểm soát bóng 49% 20 Dứt điểm 18 1 Trúng đích 3 4 Phạt góc 4 13 Phạm lỗi 7 0 Việt vị 6 3 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Flórián Cibla Debreceni VSC 1 bàn Sohan Baldoni Debreceni VSC 1 kiến tạo · điểm 6.3 Balázs Dzsudzsák Debreceni VSC Điểm 7.5 Maximilian Hofmann Debreceni VSC Điểm 7.2 Sergiy Vakulenko Pyunik Yerevan Điểm 7.2 Mikhail Kovalenko Pyunik Yerevan Điểm 7.2

Thông tin trận đấu

Debreceni VSC sẽ đối đầu Pyunik Yerevan tại Nagyerdei Stadion trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 23/07/2026.

Đây là cuộc chạm trán mà mỗi đội cần nhanh chóng tìm được nhịp thi đấu phù hợp. Debreceni VSC có lợi thế sân nhà, trong khi Pyunik Yerevan mang đến sự tự tin nhất định sau chuỗi kết quả gần đây.

Pyunik Yerevan có điểm tựa từ phong độ

Pyunik Yerevan đã thắng cả 2 trận gần nhất. Dù số liệu hiện có không cung cấp thêm chi tiết về cách đội bóng giành những kết quả này, thành tích toàn thắng vẫn cho thấy đại diện này bước vào trận đấu với trạng thái tinh thần tích cực.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng duy trì sự tập trung. Khi một đội đang có mạch thắng, sự tự tin thường giúp các cầu thủ xử lý bóng chủ động hơn và không dễ bị cuốn vào thế trận của đối thủ. Pyunik Yerevan sẽ cần phát huy lợi thế đó ngay từ những phút đầu tại Nagyerdei Stadion.

Debreceni VSC và bài toán kiểm soát trận đấu

Với tư cách đội chủ nhà, Debreceni VSC nhiều khả năng phải chủ động định hình thế trận. Điều quan trọng không chỉ là kiểm soát bóng mà còn là duy trì sự cân bằng giữa khả năng gây sức ép và phòng ngự khi đối thủ chuyển trạng thái.

Pyunik Yerevan có thể nhập cuộc thận trọng hơn, chờ thời điểm khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ hoặc những tình huống Debreceni VSC dâng cao. Vì vậy, đội chủ nhà cần hạn chế các pha mất bóng ở khu vực giữa sân, đồng thời kiên nhẫn trong những đợt triển khai tấn công.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định bởi cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển đổi. Debreceni VSC cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép có tổ chức, thay vì đẩy đội hình lên quá nhanh. Ngược lại, Pyunik Yerevan sẽ hướng đến việc giữ cự ly hợp lý và tận dụng sự tự tin từ 2 chiến thắng gần nhất.

Khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến cũng là yếu tố quan trọng. Đội giành được quyền chủ động ở khu vực này sẽ có nhiều cơ hội hơn để quyết định tốc độ trận đấu, đồng thời buộc đối thủ phải phòng ngự trong thế bị động.

Nhận định trước trận

Pyunik Yerevan có lợi thế về phong độ khi toàn thắng 2 trận gần nhất, nhưng Debreceni VSC được chơi trên sân nhà. Sự tương phản này khiến cuộc đối đầu trở nên khó lường: đội khách có thể tự tin hơn, còn đội chủ nhà cần tận dụng không gian quen thuộc để tạo áp lực.

Thay vì một thế trận mở ngay lập tức, cuộc so tài nhiều khả năng sẽ được định hình bởi sự thận trọng và khả năng tận dụng thời cơ. Đội kiểm soát tốt các pha chuyển trạng thái, giữ được cự ly đội hình và duy trì sự tập trung sẽ nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh tại UEFA Europa Conference League.

Debreceni VSC 5 trận gần nhất T B H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Pyunik Yerevan 5 trận gần nhất T T B H T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới