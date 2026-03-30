Declan Lambert và tuyển Malaysia quyết tâm đánh bại Việt Nam để lấy lại danh dự Dù đã bị loại khỏi Asian Cup 2027 sau bê bối cầu thủ nhập tịch, hậu vệ Declan Lambert khẳng định Malaysia sẽ chơi hết mình tại Thiên Trường để chuộc lỗi với người hâm mộ.

Trận tái đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt. Dù kết quả không còn ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết tại Saudi Arabia, nhưng với tập thể Harimau Malaya, đây không đơn thuần là một trận đấu thủ tục. Đây là cuộc chiến vì niềm kiêu hãnh bị tổn thương sau những lùm xùm ngoài sân cỏ vừa qua.

Lambert quyết giành chiến thắng trước Việt Nam.

Sứ mệnh gột rửa sau bê bối nhân sự

Bóng đá Malaysia vừa trải qua một cơn địa chấn khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ra phán quyết xử thua 0-3 trong các trận gặp Việt Nam và Nepal. Nguyên nhân xuất phát từ việc đội bóng này sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định, một hành vi gây chấn động làng túc cầu khu vực. Hình phạt này không chỉ tước đi cơ hội cạnh tranh của Malaysia mà còn giáng một đòn mạnh vào uy tín của nền bóng đá nước này.

Trong bối cảnh đó, những cầu thủ như Declan Lambert – người từng phải đứng ngoài lọt danh sách khi các cầu thủ gian lận chiếm chỗ – nay trở thành niềm hy vọng mới. Sự trở lại của hậu vệ này mang theo thông điệp về một sự khởi đầu trong sạch và thực chất hơn cho Harimau Malaya.

Lời khẳng định từ Declan Lambert

Trao đổi với tờ NST, Declan Lambert không giấu giếm khao khát chứng minh năng lực thực sự của đội nhà trên sân cỏ. Cầu thủ mang áo số 14 nhấn mạnh rằng toàn đội đang nỗ lực hết mình để lấy lại niềm tin nơi khán giả nhà, những người đã vô cùng thất vọng sau các bê bối vừa qua.

"Chúng tôi sẽ chơi đến cùng vì niềm tự hào quốc gia. Toàn đội muốn chứng minh cho người hâm mộ hai nước thấy rằng Malaysia hoàn toàn có thể đánh bại tuyển Việt Nam bằng chính thực lực của mình, thay vì dựa dẫm vào những hành vi khuất tất", Declan Lambert tuyên bố đầy mạnh mẽ trước truyền thông.

Chiến thuật sòng phẳng tại Thiên Trường

HLV Peter Cklamovski cũng chia sẻ quan điểm tương đồng với học trò. Dù phải làm khách tại sân Thiên Trường, nơi luôn nổi tiếng với sức ép khủng khiếp từ khán giả Việt Nam, chiến lược gia này khẳng định Malaysia sẽ không chơi phòng ngự tiêu cực. Thay vào đó, ông hướng tới một thế trận sòng phẳng và cống hiến.

Động thái này được giới chuyên môn đánh giá là nỗ lực vớt vát lại hình ảnh chuyên nghiệp của Malaysia sau "vết sẹo" nhập tịch. Việc ra sân với thái độ nghiêm túc và tinh thần chiến đấu cao nhất là cách duy nhất để họ chuộc lỗi với FIFA và đặc biệt là với chính những người hâm mộ trung thành của mình.

Mặc dù trận đấu không còn ý nghĩa về mặt điểm số, nhưng thái độ chuyên nghiệp của Declan Lambert và các đồng đội là một tín hiệu tích cực. Nó cho thấy sự chuyển dịch trong tư duy làm bóng đá của Malaysia: tập trung vào thực lực và sự minh bạch thay vì những con đường tắt đầy rủi ro.