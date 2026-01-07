Declan Rice gửi lời khuyên đắt giá cho bản hợp đồng kỷ lục 116 triệu bảng của Man City Tiền vệ Declan Rice chia sẻ kinh nghiệm vượt qua áp lực phí chuyển nhượng kỷ lục khi người đồng đội Elliot Anderson chuẩn bị gia nhập Manchester City với mức giá 116 triệu bảng.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa chứng kiến một cột mốc mới khi Manchester City quyết định phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của chính mình. Theo chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, thương vụ chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham Forest đã chính thức nhận được xác nhận "Here We Go" với mức phí lên tới 116 triệu bảng.

Con số này chính thức vượt qua kỷ lục 100 triệu bảng mà The Citizens từng chi cho Jack Grealish, đặt lên vai tiền vệ trẻ người Anh một áp lực khổng lồ về mặt kỳ vọng. Trong bối cảnh đó, Declan Rice – người từng chuyển đến Arsenal với mức giá 105 triệu bảng – đã trở thành người cố vấn tâm lý quan trọng cho người đồng đội tại tuyển quốc gia.

Declan Rice và Elliot Anderson trên sân tập tuyển Anh. Ảnh: Getty Images.

Lời khuyên từ người trong cuộc

Chia sẻ trên tờ The Telegraph, Declan Rice tiết lộ anh đã có những cuộc trò chuyện riêng tư và thân mật với Anderson để giúp đàn em giải tỏa tâm lý. Rice nhấn mạnh rằng cầu thủ không nên tự dằn vặt hay bị xao nhãng bởi những con số trên bàn đàm phán.

"Tôi đã nói với Anderson rằng cậu ấy không thể nào can thiệp được vào mức giá chuyển nhượng của mình," Rice chia sẻ. "Bản thân tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh đó. Anderson có mức giá cao đơn giản vì cậu ấy là một trong những tiền vệ hay nhất châu Âu thời điểm hiện tại."

Tiền vệ của Arsenal cũng cho rằng phí chuyển nhượng đôi khi chỉ là một yếu tố gây nhiễu từ bên ngoài. Anh khuyên Anderson hãy giữ vững phong cách chơi bóng đã làm nên tên tuổi của mình tại Nottingham Forest thay vì cố gắng gồng mình để xứng đáng với con số 116 triệu bảng.

Thử thách tại World Cup 2026

Bên cạnh những câu chuyện chuyển nhượng, cả Rice và Anderson đều đang tập trung tối đa cho chiến dịch World Cup 2026 cùng đội tuyển Anh. Tam Sư đang chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu quan trọng với CHDC Congo tại vòng 1/16.

Đây được dự báo là một trận đấu đầy khó khăn khi đại diện châu Phi sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh như Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe và Yoane Wissa. Đối với Elliot Anderson, việc thể hiện tốt trong màu áo đội tuyển sẽ là câu trả lời đanh thép nhất cho những nghi ngờ về giá trị thực của anh trước khi chính thức đặt chân đến sân Etihad.

Với sự dìu dắt của những người đàn anh như Rice, người hâm mộ kỳ vọng Anderson sẽ sớm thích nghi với vị thế mới – một ngôi sao đắt giá nhất lịch sử Manchester City.