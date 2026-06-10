Declan Rice hoài nghi Kobbie Mainoo: Thách thức cho tham vọng World Cup 2026 Ngôi sao Arsenal Declan Rice được cho là đang đặt dấu hỏi lớn về khả năng hoạt động không bóng của Kobbie Mainoo, buộc tiền vệ trẻ MU phải nỗ lực chứng minh năng lực.

Cuộc cạnh tranh cho một suất đá chính nơi tuyến giữa đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tâm điểm hiện đổ dồn vào mối quan hệ chuyên môn giữa Declan Rice và Kobbie Mainoo, khi những hoài nghi về khả năng tương thích giữa hai ngôi sao này bắt đầu xuất hiện từ chính nội bộ Tam Sư.

Mainoo có thể đá chính bên cạnh Rice ở World Cup 2026?

Nỗi lo về hiệu suất khi không có bóng

Dù Kobbie Mainoo đã có sự thăng tiến vượt bậc trong màu áo Manchester United, Declan Rice được cho là vẫn chưa thực sự yên tâm về người đàn em. Theo nguồn tin từ The Sun, ngôi sao của Arsenal bày tỏ sự lo ngại về cường độ hoạt động và khả năng hỗ trợ phòng ngự của Mainoo mỗi khi đội nhà mất quyền kiểm soát bóng.

Tại Ngoại hạng Anh, dù Mainoo đã đảm nhận nhiều vai trò lùi sâu hơn và trở thành nhân tố tấn công quan trọng, nhưng những sơ hở trong hệ thống phòng ngự của anh vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Để thực sự thuyết phục được những đồng đội đẳng cấp thế giới như Rice, tiền vệ 21 tuổi này cần cải thiện đáng kể khả năng đọc tình huống và duy trì sự kỷ luật khi chuyển trạng thái.

Mô hình PSG và sự xuất hiện của Ederson

Để giải quyết bài toán này và tối ưu hóa tiềm năng của Mainoo, HLV Carrick đang tìm kiếm lời giải từ bóng đá châu Âu. Ban lãnh đạo Manchester United đã xác định bộ ba tiền vệ vừa vô địch Champions League của Paris Saint-Germain gồm Vitinha, Fabian Ruiz và Joao Neves làm hình mẫu chuẩn mực để xây dựng lối chơi.

Mainoo là cầu thủ đầy tiềm năng.

Trong sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích, Carrick dự định sẽ bố trí thủ quân Bruno Fernandes đá hộ công, trong khi Mainoo sẽ được khuyến khích xâm nhập các khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương nhiều hơn. Với mục tiêu nâng cấp khả năng tấn công (chỉ ghi 1 bàn mùa trước), Mainoo cần một bệ phóng vững chắc phía sau.

Đó là lý do "Quỷ đỏ" quyết định chi 38 triệu bảng (khoảng 51 triệu USD) để chiêu mộ Ederson từ Atalanta. Tiền vệ người Brazil được kỳ vọng sẽ đóng vai trò "mỏ neo", cung cấp tấm lá chắn phòng ngự cần thiết để giải phóng Mainoo khỏi các nhiệm vụ phòng ngự quá nặng nề.

Tái thiết tuyến giữa Manchester United

Song song với kế hoạch chiến thuật mới, Manchester United cũng đã cam kết tương lai lâu dài với Mainoo bằng bản hợp đồng 5 năm. Đây là động thái khẳng định vị thế hạt nhân của anh trong bối cảnh đội bóng đang thanh lọc lực lượng mạnh mẽ.

Dự kiến, cựu binh Casemiro sẽ chính thức chia tay đội bóng khi hết hạn hợp đồng vào tháng này. Nếu Manuel Ugarte cũng rời đi, Man United sẵn sàng tiếp tục bạo chi trên thị trường chuyển nhượng để mang về thêm các tân binh phù hợp với triết lý của Carrick.

Nhìn chung, sự xuất hiện của Ederson và một hệ thống chiến thuật được tinh chỉnh sẽ là cơ hội vàng để Mainoo hoàn thiện bản thân. Chỉ khi giải quyết được những hoài nghi từ Declan Rice thông qua màn trình diễn thực tế trên sân, tiền vệ sinh năm 2005 mới có thể xây chắc vị trí trong đội hình xuất phát của tuyển Anh tại kỳ World Cup sắp tới.