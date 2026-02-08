Declan Rice: “Kẻ hủy diệt” thầm lặng và vai trò thủ lĩnh thực sự tại Arsenal Màn trình diễn thống trị của Declan Rice trước Sunderland không chỉ giúp Arsenal nới rộng khoảng cách 9 điểm mà còn khẳng định vị thế thủ lĩnh nơi tuyến giữa.

Trong chiến thắng áp đảo 3-0 của Arsenal trước Sunderland tại Emirates, Declan Rice không chỉ đơn thuần là một tiền vệ phòng ngự. Anh hiện thân như một “người hộ vệ” thực thụ, bảo vệ giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh của Pháo thủ bằng một màn trình diễn mang tính biểu tượng về sự kiểm soát và tầm ảnh hưởng.

Rice góp công lớn giúp Arsenal tiếp tục giành chiến thắng.

Sự thống trị tuyệt đối qua những con số

Các chuyên gia sau trận đấu đã ví Rice như một “bóng ma” tích cực, xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân. Bản đồ nhiệt cho thấy tiền vệ này đã biến khu trung tuyến thành lãnh địa riêng. Thống kê từ Opta phản ánh sự thống trị tuyệt đối: Rice có 78 lần chạm bóng, thực hiện 54 đường chuyền thành công (nhiều nhất trận), 8 lần thu hồi bóng và 4 lần cắt bóng thành công.

Đặc biệt, khả năng không chiến của Rice đạt tỷ lệ thắng 100%, một con số hiếm thấy đối với một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ mỏ neo. Anh không chỉ chơi bóng mà còn bóp nghẹt mọi ý đồ phản công của Sunderland ngay từ khi chúng mới bắt đầu nhen nhóm.

Bệ phóng hoàn hảo cho mặt trận tấn công

Bên cạnh vai trò “dọn dẹp”, Rice còn đóng vai trò là trạm luân chuyển bóng và giữ nhịp độ trận đấu. Anh tạo ra 3 cơ hội nguy hiểm và thực hiện 8 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương. Những tình huống dâng cao hỗ trợ tấn công, tiêu biểu là cú sút xa sạt cột dọc ở phút 30 hay quả tạt bóng hiểm hóc ở phút 84, cho thấy sự đa năng đáng kinh ngạc của bản hợp đồng kỷ lục này.

Tranh luận về chiếc băng đội trưởng

Màn trình diễn thượng hạng của Rice đã thổi bùng lên cuộc tranh luận về vai trò thủ lĩnh tại Emirates. Người dẫn chương trình Piers Morgan khẳng định: "Không có ý thiếu tôn trọng Odegaard, nhưng Rice mới là thủ lĩnh thực sự. Arteta nên trao băng đội trưởng cho cậu ấy". Dù gây tranh cãi, nhưng thực tế trên sân cho thấy Rice đang thi đấu với sự điềm tĩnh của một cựu binh và ngọn lửa của một chiến binh thực thụ.

Rice và các đồng đội đang đưa Arsenal tiến gần đến ngôi vương.

Chiến thắng này giúp Arsenal nới rộng khoảng cách với đội bám đuổi lên 9 điểm. Trong khi những cái tên như Martin Zubimendi hay Gyokeres thường xuyên chiếm sóng với các khoảnh khắc ghi bàn, thì Declan Rice mới chính là “động cơ” bền bỉ nhất giúp cỗ máy của Mikel Arteta vận hành trơn tru suốt chặng đường dài. Rice đang chứng minh từng xu trong mức giá chuyển nhượng kỷ lục của mình là hoàn toàn xứng đáng.