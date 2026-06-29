Declan Rice trở lại đội hình tuyển Anh đấu CHDC Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 Tiền vệ Declan Rice kịp bình phục chấn thương bắp chân để sẵn sàng đá chính, mang lại sự bổ sung quan trọng cho HLV Thomas Tuchel trước trận đấu loại trực tiếp tại Atlanta.

Đội tuyển Anh vừa nhận được cú hích lớn về tinh thần lẫn chuyên môn khi tiền vệ chủ chốt Declan Rice dự kiến sẽ đủ điều kiện đá chính trong trận gặp CHDC Congo. Sau những lo ngại về thể lực, sự trở lại của ngôi sao thuộc biên chế Arsenal được xem là "chìa khóa" giải quyết bài toán tuyến giữa cho HLV Thomas Tuchel tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Declan Rice nhiều khả năng sẽ ra sân ở trận đấu với CHDC Congo. Ảnh: Getty Images

Sự trở lại đúng lúc của "máy quét" khu trung tuyến

Theo ghi nhận từ BBC, quá trình hồi phục của Declan Rice đã tiến triển thần tốc. Trước đó, người hâm mộ "Tam Sư" không khỏi lo lắng khi tiền vệ này dính chấn thương bắp chân sau cuộc chạm trán với Ghana, dẫn đến việc anh phải ngồi ngoài hoàn toàn trong lượt trận cuối vòng bảng gặp Panama.

Tại trung tâm huấn luyện, Rice đã không thể tham gia các buổi tập chung cùng đồng đội trong nhiều ngày. Phải đến sát thời điểm toàn đội di chuyển tới New Jersey, anh mới có thể trở lại sân tập với cường độ nhẹ. Tuy nhiên, các bài kiểm tra y tế mới nhất cho thấy nền tảng thể lực của Rice đã đáp ứng được yêu cầu khắt khe cho một trận cầu sinh tử tại vòng knock-out.

Niềm tin của Thomas Tuchel và bài toán chiến thuật

Bất chấp những hoài nghi về việc Rice vừa mới bình phục, huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào cậu học trò. Trong hệ thống chiến thuật mà chiến lược gia người Đức đang xây dựng, Rice không chỉ đóng vai trò đánh chặn mà còn là điểm nút điều tiết nhịp độ trận đấu.

Sự hiện diện của tiền vệ sinh năm 1999 cho phép các mũi tấn công phía trên yên tâm dâng cao. Khả năng càn lướt và đọc tình huống của Rice sẽ là vũ khí quan trọng để đối phó với lối chơi giàu thể lực và không ngại va chạm từ phía CHDC Congo trong trận đấu diễn ra vào ngày 1/7 tới tại Atlanta.

Nỗi lo hàng thủ vẫn hiện hữu

Dù khu trung tuyến đã đón tin vui, nhưng ông Tuchel vẫn đang phải đau đầu với cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng phòng ngự. Mối lo ngại lớn nhất hiện nay nằm ở hành lang cánh phải, nơi cả Reece James và Jarell Quansah đều đang phải điều trị chấn thương.

Việc thiếu vắng những lựa chọn tối ưu ở vị trí hậu vệ phải buộc ban huấn luyện phải tính đến các phương án dự phòng hoặc thay đổi sơ đồ để đảm bảo sự an toàn trước khung thành. Tuy nhiên, với sự trở lại của Declan Rice, áp lực lên bộ tứ vệ sẽ giảm bớt đáng kể nhờ khả năng bọc lót từ xa của tiền vệ này.

Trận đấu giữa tuyển Anh và CHDC Congo không chỉ là thử thách về mặt chuyên môn mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh của "Tam Sư" trên hành trình chinh phục cúp vàng thế giới. Với sự tái xuất của quân bài quan trọng nhất nơi tuyến giữa, người hâm mộ xứ sở sương mù có quyền hy vọng vào một tấm vé tiến sâu tại giải đấu năm nay.