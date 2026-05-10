Declan Rice và kịch bản nghiệt ngã: Đưa Arsenal vô địch hay đẩy West Ham xuống hạng Tiền vệ Declan Rice đứng trước thử thách tâm lý lớn nhất sự nghiệp khi phải dẫn dắt Arsenal giành chiến thắng để lên ngôi vương, đồng thời có thể tiễn đội bóng cũ West Ham xuống hạng.

Lịch sử đang gọi tên Declan Rice khi anh đứng trước cơ hội giành cú đúp danh hiệu vĩ đại cùng Arsenal. Tuy nhiên, định mệnh đã sắp đặt một kịch bản không thể nghiệt ngã hơn: bước ngoặt quyết định cho chức vô địch Ngoại hạng Anh của Pháo thủ lại nằm ở chuyến làm khách đến London Stadium. Tại đây, cựu thủ quân của "Búa tạ" có thể phải tự tay đẩy đội bóng từng gắn bó cả thanh xuân xuống vực thẳm trụ hạng.

Declan Rice chuẩn bị đối đầu đội bóng cũ West Ham trong màu áo Arsenal.

Lời giải mã cho lời chế giễu về danh hiệu

Suốt ba năm qua, một đoạn video về Declan Rice đã liên tục trở thành tâm điểm của sự mỉa mai trên mạng xã hội. Ngay trước khi thương vụ bom tấn đến Arsenal được kích hoạt vào mùa hè năm 2023, một bộ phận người hâm mộ West Ham đã chia sẻ lại khoảnh khắc Rice nâng cúp Conference League kèm dòng trạng thái: "Danh hiệu đầu tiên và cuối cùng của Declan Rice".

Đoạn tweet này đã thu hút tới gần 86 triệu lượt xem, thường xuyên xuất hiện trở lại mỗi khi Arsenal sảy chân. Tuy nhiên, màn trình diễn của Rice ở mùa giải năm nay đã chứng minh điều ngược lại. Tiền vệ người Anh không chỉ là động cơ chính giúp Arsenal đua tranh quyết liệt tại quốc nội mà còn vừa rực sáng giúp Pháo thủ vượt qua Atletico Madrid để ghi danh vào trận chung kết Champions League.

Nút thắt định đoạt ngôi vương Ngoại hạng Anh

Sau những vinh quang tại đấu trường châu Âu, thầy trò Mikel Arteta hiện phải dồn toàn lực cho mặt trận Ngoại hạng Anh. Theo phân tích của giới chuyên môn, bao gồm cựu danh thủ Jamie Carragher, một chiến thắng trước West Ham vào cuối tuần này sẽ gần như đảm bảo chức vô địch cho Arsenal.

Rice và Arsenal cần chiến thắng trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Nếu giành trọn 3 điểm tại London Stadium, các đối thủ còn lại của Arsenal là Burnley (đã xuống hạng) và Crystal Palace đều không còn mục tiêu phấn đấu quá lớn. Trái ngược với vị thế của Arsenal, West Ham đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Đội chủ sân London đang tuyệt vọng bám đuổi Tottenham ở vị trí thứ 17 với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 điểm.

Bản lĩnh chuyên nghiệp giữa vòng vây cảm xúc

Đặc biệt, tình thế của West Ham khiến Rice rơi vào trạng thái giằng xé. Một chiến thắng cho Arsenal đồng nghĩa với việc cơ hội trụ hạng của West Ham bị thu hẹp đáng kể. Dẫu vậy, tiền vệ 25 tuổi khẳng định sự chuyên nghiệp sẽ luôn được đặt lên hàng đầu.

"Nếu không có West Ham, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Thật đau lòng khi thấy họ ở hoàn cảnh này, nhưng tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành với Arsenal," Rice chia sẻ trước thềm trận đấu. Thực tế, trong lần gần nhất trở lại sân London vào đầu năm 2024, Rice đã thể hiện sự lạnh lùng đáng kinh ngạc khi ghi 1 bàn và kiến tạo 2 lần trong chiến thắng 6-0 của Arsenal.

Tiền vệ người Anh sẽ nỗ lực để giành những danh hiệu cao quý cùng Arsenal.

Thống kê và phong độ

Arsenal đang cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch khi bừng tỉnh mạnh mẽ sau giai đoạn chệch choạc tháng trước. Với chuỗi 4 trận bất bại gần nhất, Pháo thủ đã giành lại quyền tự quyết. Ngược lại, West Ham đang trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ nghiêm trọng, khiến họ rơi sâu vào nhóm cầm đèn đỏ.

Trận derby London sắp tới không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng ở hai đầu bảng xếp hạng, mà còn là thử thách về ý chí của Declan Rice. Nếu giúp Arsenal chiến thắng và tiến tới ngôi vương, Rice sẽ có lời đáp trả đanh thép nhất cho những kẻ từng mỉa mai sự nghiệp của anh.