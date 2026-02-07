Declan Rice và lời giải cho tử huyệt hậu vệ phải của tuyển Anh trước đại chiến Mexico Khủng hoảng nhân sự buộc HLV Thomas Tuchel phải cân nhắc kéo Declan Rice về đá hậu vệ phải nhằm vá lỗ hổng phòng ngự của Tam Sư trước vòng 16 đội World Cup 2026.

Đội tuyển Anh đã chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước CHDC Congo. Tuy nhiên, niềm vui vượt qua vòng bảng không thể khỏa lấp được nỗi lo âu đang hiện rõ trên gương mặt HLV Thomas Tuchel. Trước thềm cuộc đối đầu sinh tử với Mexico tại "chảo lửa" Azteca, bài toán hậu vệ phải đang trở thành một bài kiểm tra khắc nghiệt về khả năng ứng biến chiến thuật của chiến lược gia người Đức.

Cơn đau đầu mang tên hành lang cánh phải

Thật khó tin khi chỉ sau 4 trận đấu tại kỳ World Cup này, vị trí hậu vệ phải của tuyển Anh đã được đảm nhiệm bởi 5 cái tên khác nhau: Reece James, Jarell Quansah, Djed Spence, Declan Rice và Ezri Konsa. Sự bất ổn này xuất phát từ cơn bão chấn thương đã quét sạch những lựa chọn ưu tiên là James và Quansah. Việc thiếu vắng Trent Alexander-Arnold trong danh sách triệu tập ban đầu giờ đây đang để lại một khoảng trống mênh mông, buộc Tuchel phải xoay sở với những quân bài không chuyên.

Trong trận thắng CHDC Congo, Djed Spence đã có một màn trình diễn đáng quên khi hành lang cánh phải do anh trấn giữ liên tục bị đối thủ khai thác. Hậu vệ thuộc biên chế Tottenham thường xuyên để lộ những khoảng trống chết người, gián tiếp dẫn đến bàn mở tỷ số của Brian Cipenga.

Djed Spence gây thất vọng buộc Tuchel tiến hành điều chỉnh. (Ảnh: Sky Sports)

Số liệu thống kê từ Opta đã lột tả sự bế tắc của Spence: anh để mất bóng tới 17 lần – con số cao nhất bên phía tuyển Anh – dù bị thay ra ngay từ phút 70. Sự lúng túng trong cả khâu phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công của Spence khiến cánh phải trở thành "tử huyệt" thực sự của đội bóng áo trắng.

Sự điều chỉnh mang tính bước ngoặt từ Declan Rice

Mọi chuyện chỉ bắt đầu khởi sắc khi trợ lý Anthony Barry gợi ý Thomas Tuchel kéo Declan Rice về đảm nhiệm vai trò hậu vệ phải trong 20 phút cuối trận gặp CHDC Congo. Sự thay đổi này ngay lập tức mang lại hiệu ứng tích cực cho hệ thống của Tam Sư. Ngôi sao của Arsenal không chỉ mang lại sự chắc chắn cần thiết mà còn thực hiện những pha dâng cao đầy dũng mãnh.

Rice đá hậu vệ phải trong hiệp hai trận đấu với CHDC Congo. (Ảnh: Sky Sports)

HLV Tuchel chia sẻ sau trận đấu: "Việc có Rice ở hành lang cánh giúp chúng tôi thực hiện các quả tạt khó chịu hơn và tạo ra mối liên kết tốt hơn giữa Bukayo Saka và Eberechi Eze". Chính sự hiện diện của Rice đã mở ra tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa quan trọng, thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Cựu danh thủ Gary Neville cũng đồng tình với nước đi này khi nhận định rằng dù Rice là tiền vệ đẳng cấp thế giới, nhưng tuyển Anh hiện tại đang khát khao sự ổn định và bản lĩnh của anh ở hàng thủ hơn bao giờ hết.

Canh bạc mạo hiểm tại Azteca

Dù Rice đã chứng minh được năng lực ở vị trí mới, nhưng việc kéo anh khỏi khu trung tuyến cũng đặt Tuchel vào thế tiến thoái lưỡng nan. Khi thiếu vắng Rice ở trung tâm hàng tiền vệ, hệ thống của tuyển Anh dễ dàng bị đánh vỡ trong các tình huống chuyển trạng thái, một lỗ hổng từng bị Panama khai thác triệt để ở vòng bảng.

Mexico là một đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác, hiện đang xếp trên CHDC Congo tới 32 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Thomas Tuchel sẽ phải cân nhắc cực kỳ thận trọng: Liệu có nên hy sinh tiền vệ đánh chặn hay nhất của mình để vá lỗ hổng ở hàng phòng ngự, hay tiếp tục tin tưởng vào một giải pháp tình thế khác?

Nhìn vào thực tế, Rice đang là phương án mang lại sự an tâm nhất để Tam Sư đối đầu với sức ép khủng khiếp tại Mexico. Trong một trận đấu loại trực tiếp, sự ổn định đôi khi quan trọng hơn sự hoàn hảo về mặt sơ đồ lý thuyết.