DeepCool ra mắt tản nhiệt buồng hơi VC 2.0 và màn hình cong 2K tại COMPUTEX 2026 Tại triển lãm COMPUTEX 2026, DeepCool chính thức trình làng thế hệ tản nhiệt đột phá với công nghệ buồng hơi VC 2.0 và dòng SILENTNOX PRO sở hữu màn hình cong 2K đầu tiên.

Tại sự kiện công nghệ COMPUTEX 2026 diễn ra tại Nangang, Đài Bắc, DeepCool đã thu hút sự chú ý lớn khi giới thiệu hàng loạt giải pháp làm mát thế hệ mới. Trọng tâm của đợt ra mắt này là việc tối ưu hóa hiệu năng tản nhiệt thông qua công nghệ buồng hơi tiên tiến, kết hợp với xu hướng cá nhân hóa phần cứng thông qua các màn hình kỹ thuật số tích hợp.

Công nghệ buồng hơi VC 2.0: Bước tiến về hiệu suất tản nhiệt khí

Công nghệ buồng hơi (Vapor Chamber) phiên bản 2.0 là trái tim trong các dòng sản phẩm chủ lực năm nay của DeepCool. Đại diện tiêu biểu nhất là ASSASSIN V VISION, mẫu tản nhiệt khí flagship được thiết kế lại để trở nên nhỏ gọn hơn nhưng vẫn giữ vững vị thế về hiệu năng. Điểm nhấn của sản phẩm là màn hình LCD 4,5 inch được đặt ngay trên thân tản nhiệt, cho phép người dùng theo dõi các chỉ số vận hành của CPU theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, dòng AK700 cũng nhận được bản nâng cấp với hai phiên bản AK700 VC và AK700 VC WH. Các kỹ sư của DeepCool đã tinh chỉnh lại đặc tính âm học, giúp thiết bị vận hành êm ái hơn trong khi vẫn đảm bảo khả năng giải nhiệt nhanh chóng nhờ lớp buồng hơi thế hệ mới. Đối với những người dùng hệ thống nhỏ gọn, AN600 VC là giải pháp lý tưởng khi đưa được công nghệ buồng hơi vào thiết kế low-profile, phù hợp cho các bộ máy mini-ITX.

Giải pháp chuyên biệt cho máy trạm

Đáng chú ý, DeepCool đã giới thiệu StationX 620, dòng tản nhiệt khí đầu tiên được hãng tối ưu hóa riêng cho nền tảng máy trạm (workstation). Khác với các dòng tản nhiệt gaming vốn tập trung vào hiệu năng đỉnh tức thời, StationX 620 được thiết kế để duy trì nhiệt độ ổn định trong thời gian dài khi hệ thống xử lý các tác vụ tính toán nặng nề như render 3D hay phân tích dữ liệu.

SILENTNOX PRO 360: Tản nhiệt nước với màn hình cong 2K độc bản

Trong phân khúc tản nhiệt nước AIO, DeepCool gây đột phá với dòng SILENTNOX PRO 360. Đây là bộ tản nhiệt nước đầu tiên trên thị trường trang bị màn hình cong linh hoạt với kích thước lên tới 6,67 inch và độ phân giải 2K. Thiết kế màn hình cong không chỉ mang lại tính thẩm mỹ cao cấp mà còn giúp người dùng có góc nhìn rộng hơn khi quan sát thông số hệ thống từ nhiều vị trí khác nhau.

Sản phẩm này cũng đánh dấu một định hướng mới của DeepCool khi tập trung tối đa vào khả năng vận hành im lặng. Hệ thống bơm được tích hợp trực tiếp vào đầu bơm với các vật liệu giảm chấn, giúp loại bỏ tiếng ồn khó chịu thường thấy trên các dòng AIO hiệu năng cao, tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa thẩm mỹ trực quan và sự tĩnh lặng.

Kỹ thuật quạt G6.3 và xu hướng kết nối không dây

Không chỉ dừng lại ở khối tản nhiệt, DeepCool còn nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất quạt với chuẩn cân bằng động G6.3. Đây là tiêu chuẩn khắt khe giúp giảm thiểu tối đa rung động và cộng hưởng trong quá trình cánh quạt quay ở tốc độ cao, từ đó kéo dài tuổi thọ linh kiện và cải thiện chất lượng âm thanh.

Đặc biệt, dòng quạt mới còn tích hợp công nghệ kết nối không dây, cho phép các quạt trong hệ thống liên kết với nhau mà không cần mạng lưới dây dẫn phức tạp. Cải tiến này không chỉ giúp việc quản lý cáp (cable management) trở nên đơn giản hơn mà còn giúp luồng không khí bên trong vỏ máy lưu thông tốt hơn, tăng hiệu quả làm mát tổng thể cho toàn hệ thống.

Vỏ máy tính tích hợp màn hình toàn cảnh

Để hoàn thiện hệ sinh thái, DeepCool mang đến mẫu vỏ máy CH690 LCD với màn hình IPS 7 inch gắn sẵn. Đây là mẫu case được thiết kế cho các hệ thống trưng bày khi sở hữu mặt kính toàn cảnh và hệ thống đèn ARGB được lắp đặt sẵn từ nhà máy. Trong khi đó, mẫu CH170 PLUS UES lại tập trung vào tính tiện dụng với cơ chế tháo nhanh (quick-release) ở các mặt hông, giúp việc bảo trì linh kiện trong không gian hẹp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Việc liên tục giới thiệu các công nghệ như buồng hơi VC 2.0 và tiêu chuẩn cân bằng G6.3 cho thấy DeepCool đang nỗ lực định vị lại mình trong phân khúc linh kiện cao cấp, nơi hiệu năng thực tế phải đi đôi với trải nghiệm người dùng tinh tế.

