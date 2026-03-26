Dell làm mới dải PC doanh nghiệp: Thiết kế mỏng nhẹ và tối ưu cho kỷ nguyên AI Dell Technologies vừa công bố dải sản phẩm thương mại mới gồm laptop Dell Pro và máy trạm Precision, tập trung vào thiết kế siêu mỏng, hiệu năng AI mạnh mẽ và trải nghiệm Copilot+ PC.

Dell Technologies chính thức trình làng dải sản phẩm thương mại được đổi mới toàn diện, bao gồm laptop Dell Pro, máy trạm Dell Pro Precision, máy tính để bàn, màn hình và các thiết bị ngoại vi. Thế hệ sản phẩm mới này đánh dấu bước tiến về công nghệ tản nhiệt, hiệu suất năng lượng và khả năng hỗ trợ AI tích hợp, hướng tới trải nghiệm cao cấp cho mọi đối tượng từ nhân viên tuyến đầu đến cấp quản lý.

Dòng laptop Dell Pro: Mỏng hơn và tích hợp AI mạnh mẽ

Dải laptop Dell Pro mới được trang bị bộ vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 và AMD Ryzen AI 400 thế hệ mới nhất, mang lại sức mạnh xử lý AI tại chỗ và thời lượng pin bền bỉ. Kiến trúc thiết kế mô-đun đột phá giúp Dell thu gọn bo mạch chủ, tăng không gian cho hệ thống tản nhiệt và dung lượng pin lớn hơn trên cùng một khung máy.

Đáng chú ý, phiên bản Dell Pro Premium dành cho lãnh đạo đã mỏng hơn tới 7% so với thế hệ trước. Máy sở hữu khung hợp kim magie siêu nhẹ màu Magnetite, tùy chọn màn hình Tandem OLED và camera 8MP HDR, thiết lập chuẩn mực mới cho dòng máy tính xách tay doanh nhân cao cấp.

Trong khi đó, dòng Dell Pro 7 được thiết kế mỏng hơn đến 18%, tích hợp màn hình cảm ứng Gorilla Glass và công nghệ đèn nền bàn phím mini-LED tiết kiệm pin. Các dòng Dell Pro 5 và Dell Pro 3 cũng được làm mới với thiết kế thanh lịch hơn, trọng lượng khởi điểm từ 1.3 kg, phù hợp cho nhu cầu di động cao của chuyên viên phân tích và hỗ trợ hành chính.

Máy tính để bàn siêu nhỏ Dell Pro 5 Micro

Dell bổ sung mẫu Dell Pro 5 Micro, dòng máy tính để bàn phổ thông đạt chuẩn Copilot+ PC đầu tiên của hãng. Dù kích thước siêu nhỏ gọn, sản phẩm vẫn sở hữu NPU đạt mức 50 TOPS và hỗ trợ tốc độ bộ nhớ lên đến 7200 MT/s. Đặc biệt, cổng Type-C hỗ trợ nhận nguồn 100W cho phép cấp điện trực tiếp từ màn hình, tối giản không gian làm việc.

Máy trạm Dell Pro Precision: Sức mạnh đồ họa vượt trội

Dòng máy trạm lừng danh trở lại với tên gọi Dell Pro Precision, tập trung vào các tác vụ mô phỏng phức tạp và AI. Mẫu Precision 5S mới là máy trạm di động mỏng nhất được trang bị chip Intel dòng H, tích hợp card đồ họa Intel Arc Pro hoặc AMD Radeon PRO, đi kèm chứng nhận ISV đảm bảo tính ổn định cho ứng dụng chuyên nghiệp.

Ở phân khúc cao cấp hơn, dòng máy trạm di động Precision 5 và 7 series được trang bị GPU NVIDIA RTX Pro kiến trúc Blackwell mới nhất. Đối với hệ thống máy bàn, Dell Pro Precision 9 series sở hữu tới 15 khe cắm PCIe, hỗ trợ tối đa 5 GPU NVIDIA RTX Pro, đáp ứng các khối lượng công việc khắt khe nhất như thiết kế 3D CAD và phát triển AI phức tạp.

Màn hình và thiết bị ngoại vi tối ưu hội họp trực tuyến

Danh mục màn hình Dell Pro P-series tập trung vào khả năng làm việc linh hoạt. Mẫu Dell Pro P 34 USB-C Hub Conferencing được trang bị camera Sony Starvis 5MP HDR, tính năng tự động cân chỉnh khung hình bằng AI (AI auto-framing) và micro chống ồn tích hợp, giúp tối ưu hóa các cuộc họp trên Microsoft Teams và Zoom.

Bên cạnh đó, Dell cũng giới thiệu các phụ kiện bảo mật như chuột Dell Pro 5 tích hợp cảm biến vân tay ESS cho Windows Hello và bộ bàn phím, chuột không dây Pro 7 với thời lượng pin ấn tượng nhờ công nghệ siêu tụ điện (supercapacitor).