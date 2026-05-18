Dell ra mắt Alienware 15 tại CES 2026: Hiệu năng mạnh mẽ với card đồ họa RTX 50-Series Mẫu laptop gaming Alienware 15 mới sở hữu thiết kế bền bỉ, hệ thống tản nhiệt Cryo-tech cải tiến và đa dạng tùy chọn cấu hình nhằm tiếp cận phân khúc game thủ đại chúng.

Tại triển lãm CES 2026, Alienware chính thức giới thiệu dòng máy tính xách tay Alienware 15 hoàn toàn mới. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng dải sản phẩm, mang những giá trị cốt lõi về hiệu năng và độ bền của thương hiệu đến gần hơn với đông đảo cộng đồng game thủ mà không làm mất đi bản sắc cao cấp vốn có.

Cấu hình kỹ thuật và khả năng xử lý đồ họa vượt trội

Alienware 15 được xây dựng với triết lý ưu tiên hiệu năng thực chiến. Để đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà, Dell cung cấp cho người dùng những tùy chọn phần cứng mới nhất từ cả AMD và Intel, kết hợp cùng thế hệ card đồ họa NVIDIA RTX 50-Series hiện đại.

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý (CPU) AMD Ryzen 7 260 / Ryzen 5 220 hoặc Intel Core 7 (Series 2) 240H / Core 5 (Series 2) 210H Đồ họa (GPU) NVIDIA GeForce RTX 5060, RTX 5050 hoặc RTX 4050 (hỗ trợ DLSS) Màn hình 15.3 inch, tỷ lệ 16:10, WUXGA (1920x1200), tần số quét 165Hz Công suất (TPP) Lên đến 110W Tản nhiệt Công nghệ Cryo-tech (2 quạt, 3 ống đồng)

Điểm đáng chú ý là hệ thống tản nhiệt Cryo-tech và cấu trúc buồng tản nhiệt Cryo-Chamber được tối ưu để điều hướng luồng khí chính xác vào các linh kiện trọng yếu. Điều này giúp duy trì sự ổn định cho hệ thống ngay cả khi vận hành các tác vụ nặng ở mức công suất tổng 110W.

Thiết kế thực dụng và độ bền chuẩn quân đội

Bên cạnh sức mạnh phần cứng, Alienware 15 gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế mới mang tính thực dụng cao. Máy sở hữu bản lề có khả năng mở rộng 180 độ, giúp linh hoạt hơn trong nhiều góc độ sử dụng. Để đảm bảo tính bền bỉ, sản phẩm đã trải qua chuỗi bài kiểm tra khắc nghiệt tương tự dòng Area-51 cao cấp nhất.

Bản lề: Chịu được 20.000 chu kỳ đóng-mở.

Bàn phím: Thử nghiệm độ bền lên tới 40.000 lần nhấn.

Khả năng kháng chất lỏng: Chống tràn nước ngẫu nhiên lên đến khoảng 60ml.

Chống va đập: Vượt qua bài kiểm tra rơi từ độ cao 45cm (18 inch) ở mọi góc cạnh.

Tính năng thông minh và kết nối đa dạng

Sản phẩm được trang bị phím tắt chế độ Stealth (F7), cho phép người dùng chuyển đổi tức thì giữa chế độ Hiệu năng và Yên tĩnh, giảm tiếng ồn quạt khi cần tập trung. Hệ thống cổng kết nối trên Alienware 15 cũng được trang bị đầy đủ để phục vụ nhu cầu làm việc và giải trí chuyên nghiệp.

Hệ thống cổng kết nối bao gồm: 1 cổng RJ45 cho mạng dây ổn định, 1 cổng HDMI xuất hình ảnh chất lượng cao, các cổng USB-A 3.2 và USB-C 3.2 (hỗ trợ sạc chuẩn Gen 2). Đi kèm với đó là webcam HD tích hợp micro kép và bàn di chuột kích thước lớn phủ lớp chống bám vân tay.

Vị thế trong hệ sinh thái sản phẩm Alienware

Với sự xuất hiện của Alienware 15, dải sản phẩm laptop gaming của Dell hiện được phân chia rõ rệt: dòng Core (Alienware 15) hướng đến đại đa số người dùng; dòng Versatile (Aurora) tập trung vào tính linh hoạt; và dòng Flagship (Area-51) dành cho những người tìm kiếm sức mạnh cực hạn.

Việc ra mắt Alienware 15 cùng mẫu màn hình AW2726DM tại CES minh chứng cho cam kết của hãng trong việc phổ cập hóa công nghệ gaming đỉnh cao, đáp ứng chính xác nhu cầu từ người mới bắt đầu đến những game thủ chuyên nghiệp.