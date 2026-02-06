Dell XPS 13 trình làng tại Computex 2026: Siêu mỏng 12,75mm và hiệu năng Intel Core Ultra 3 Mẫu laptop XPS mỏng nhẹ nhất lịch sử của Dell sở hữu trọng lượng chỉ 1kg, tích hợp công nghệ Wi-Fi 7 và màn hình cảm ứng 2.5K với thời lượng pin 17 giờ.

Dell vừa chính thức đánh dấu sự trở lại của dòng laptop cao cấp bằng việc ra mắt XPS 13 thế hệ mới tại triển lãm Computex 2026. Đây là mẫu máy tính xách tay mỏng nhẹ nhất mà Dell từng chế tạo, được định vị là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với MacBook Neo trong phân khúc dành cho sinh viên và giới chuyên gia trẻ.

Thiết kế nhôm nguyên khối siêu mỏng nhẹ

Với độ mỏng chỉ 12.75mm và trọng lượng vỏn vẹn 1kg, XPS 13 xác lập kỷ lục mới về tính di động trong gia đình XPS. Khung máy được chế tác từ nhôm nguyên khối cắt CNC, không chỉ đảm bảo độ bền bỉ đạt chuẩn cao cấp mà còn mang lại vẻ ngoài bóng bẩy, hiện đại. Bàn phím có đèn nền kết hợp với bàn di chuột truyền thống tạo nên một tổng thể tối giản, giúp người dùng tập trung tối đa vào công việc.

Màn hình InfinityEdge 2.5K và kết nối Wi-Fi 7

Điểm nhấn đáng chú ý trên XPS 13 là màn hình cảm ứng LCD độ phân giải 2.5K với thiết kế InfinityEdge tối ưu không gian hiển thị. Màn hình này đạt độ chuẩn xác màu sắc 100% dải DCI-P3, tích hợp công nghệ tần số quét biến thiên (VRR) từ 30Hz đến 120Hz. Tính năng này không chỉ mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà mà còn giúp thiết kế tiết kiệm năng lượng hiệu quả, kéo dài thời gian phát video trực tuyến lên đến 17 giờ liên tục.

Bên cạnh đó, mọi cấu hình của XPS 13 đều được trang bị tiêu chuẩn kết nối Intel Wi-Fi 7. Đây là yếu tố then chốt giúp việc truyền tải các nội dung đa phương tiện dung lượng lớn trở nên nhanh chóng và ổn định hơn trong môi trường kết nối hiện đại.

Hiệu năng từ chip Intel Core Ultra và hệ thống tản nhiệt kép

Về phần cứng, Dell cung cấp các tùy chọn vi xử lý Intel Core Series 3 hoặc Intel Core Ultra Series 3, đi kèm bộ nhớ RAM LPDDR5X tối đa lên đến 32GB. Để duy trì hiệu suất ổn định trong một khung máy siêu mỏng, Dell đã tích hợp hệ thống tản nhiệt quạt kép, giúp máy vận hành êm ái ngay cả khi xử lý các tác vụ đa nhiệm cường độ cao.

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của Dell XPS 13 (2026)

Thông số Chi tiết cấu hình Trọng lượng 1.0 kg Độ mỏng 12.75 mm Màn hình Cảm ứng 2.5K, 100% DCI-P3, VRR 30-120Hz Vi xử lý Intel Core Series 3 / Ultra Series 3 Bộ nhớ RAM Tối đa 32GB LPDDR5X Thời lượng pin Lên đến 17 giờ (phát video) Kết nối Intel Wi-Fi 7, USB-B, Windows Hello

Sản phẩm được ra mắt với hai tùy chọn màu sắc gồm Sky (Xanh) và Storm (Xám), mang lại sự lựa chọn linh hoạt cho người dùng từ giảng đường đến văn phòng công sở.