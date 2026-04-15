Dembele lập cú đúp, PSG loại Liverpool khỏi Champions League với tổng tỷ số 4-0 Ousmane Dembele rực sáng với hai bàn thắng đẳng cấp, giúp PSG đánh bại Liverpool 2-0 ngay tại Anfield để tiến vào bán kết Champions League với sự vượt trội hoàn toàn.

Trận tứ kết lượt về Champions League rạng sáng nay đã chứng kiến màn phô diễn bản lĩnh của nhà đương kim vô địch PSG. Dù phải đối mặt với sức ép khủng khiếp từ khán đài Anfield, đoàn quân của HLV Luis Enrique vẫn duy trì sự điềm tĩnh để giành chiến thắng 2-0, qua đó chính thức tiễn Liverpool rời giải đấu với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận.

Dembele lập cú đúp bàn thắng vào lưới Liverpool.

Bi kịch của Liverpool và chấn thương của Hugo Ekitike

Liverpool bước vào trận đấu với tâm thế không còn gì để mất, dồn toàn lực tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sân Anfield như rung chuyển bởi bầu không khí áp đảo, tạo tiền đề cho những đợt vây hãm liên tục. Tuy nhiên, PSG đã cho thấy vì sao họ đang là đội bóng số một châu Âu khi kiểm soát nhịp độ cực tốt và hóa giải hầu hết các tình huống nguy hiểm bằng lối chơi kỷ luật.

Bước ngoặt không may đến với đội chủ nhà ở phút 28. Hugo Ekitike, niềm hy vọng số một trên hàng công với 17 bàn thắng mùa này, gặp chấn thương nghiêm trọng sau một tình huống tiếp đất lỗi. Tiền đạo người Pháp gục xuống đau đớn và phải rời sân bằng cáng, buộc HLV Arne Slot phải tung Mohamed Salah vào sân sớm hơn dự kiến. Việc mất đi trung phong chủ lực đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng kết thúc các pha phối hợp của "The Kop".

Phút 31, Liverpool suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số khi Konate đánh đầu chuyền bóng cho Milos Kerkez dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, thủ thành Safonov đã có pha phản xạ xuất thần để cản phá. Ngay sau đó, cú đá bồi của thủ quân Virgil van Dijk cũng bị Marquinhos lăn xả cứu thua ngay trên vạch vôi.

Liverpool bế tắc trong việc ghi bàn.

Tranh cãi VAR và đẳng cấp của Ousmane Dembele

Sang hiệp hai, HLV Arne Slot tiếp tục tăng cường hỏa lực khi đưa Cody Gakpo và tài năng trẻ Rio Ngumoha vào sân. Liverpool đẩy cao đội hình và liên tục vây hãm khung thành đối phương. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Safonov một lần nữa khước từ các nỗ lực dứt điểm hiểm hóc của Gakpo và Ngumoha.

Điểm nhấn kịch tính nhất diễn ra ở phút 64 khi trọng tài Maurizio Mariani ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống Alexis Mac Allister ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp tham khảo VAR, ông đã đảo ngược quyết định vì cho rằng tiền vệ người Argentina đã chủ động ngã. Quyết định này đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần đang lên của Liverpool.

Dembele rực sáng.

Trong lúc đội chủ nhà mải mê tấn công, PSG đã tung ra nhát dao chí mạng từ những pha phản công sắc lẹm. Phút 72, Khvicha Kvaratskhelia kiến tạo thông minh để Ousmane Dembele xử lý bóng tinh tế trước khi tung cú cứa lòng đẳng cấp đánh bại Mamardashvili, mở tỷ số trận đấu. Đến phút 90+1', từ đường chuyền dọn cỗ của Bradley Barcola, Dembele một lần nữa trừng phạt sai lầm của hàng thủ Liverpool để hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-0.

Thất bại với tổng tỷ số 0-4 là kết quả nghiệt ngã nhưng phản ánh đúng đẳng cấp và sự thực dụng của PSG ở thời điểm hiện tại. Liverpool đã chiến đấu kiên cường, nhưng trước một tập thể lỳ lợm và những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc như Dembele, "phép màu Anfield" đã không thể tái hiện. PSG chính thức bước vào bán kết trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Thống kê trận đấu: