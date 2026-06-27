Dembele lập hat-trick, Pháp đè bẹp Na Uy 4-1 để chiếm ngôi nhất bảng I World Cup 2026 Ousmane Dembele rực sáng với cú hat-trick chỉ trong 32 phút, giúp đội tuyển Pháp đánh bại Na Uy 4-1 và tiến vào vòng 32 đội World Cup 2026 với vị trí dẫn đầu tuyệt đối.

Đội tuyển Pháp đã khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch bằng màn vùi dập Na Uy 4-1 trong lượt trận cuối bảng I World Cup 2026. Trong một ngày mà Erling Haaland ngồi dự bị, sân khấu hoàn toàn thuộc về Ousmane Dembele khi tiền đạo này ghi liên tiếp 3 bàn thắng ngay trong hiệp một, dập tắt mọi hy vọng tạo bất ngờ của đại diện Bắc Âu.

Sức mạnh tuyệt đối từ "Les Bleus" và show diễn của Dembele

Dù cả hai đội đã sớm giành vé đi tiếp, HLV Didier Deschamps vẫn tung ra sân đội hình giàu sức tấn công nhằm cạnh tranh ngôi đầu bảng. Sự nghiêm túc của nhà đương kim Á quân thế giới nhanh chóng được cụ thể hóa bằng thế trận áp đặt ngay từ những phút đầu tiên.

Dembele toả sáng trong chiến thắng của ĐT Pháp. Ảnh: Getty Images.

Phút thứ 7, Kylian Mbappe thực hiện đường chuyền dọn cỗ tinh tế, tạo điều kiện cho Ousmane Dembele băng xuống dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số. Chưa dừng lại ở đó, phút 20, tiền đạo thuộc biên chế PSG tiếp tục nhân đôi cách biệt bằng một cú cứa lòng hiểm hóc từ sát vòng cấm, không cho thủ thành Egil Selvik bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Dù Na Uy bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ công của Thelo Aasgaard ở phút 21, nhưng hy vọng của họ chỉ tồn tại được đúng 11 phút. Phút 32, Dembele hoàn tất cú hat-trick siêu đẳng sau pha solo loại bỏ hàng phòng ngự đối phương trước khi dứt điểm chìm quyết đoán.

Bản lĩnh của Mike Maignan và nhát dao chí mạng cuối trận

Bước sang hiệp hai, Na Uy nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội vàng đến với họ khi Theo Hernandez phạm lỗi trong vòng cấm, mang về một quả phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Jorgen Strand Larsen đã không thể chiến thắng được sự tập trung của thủ thành Mike Maignan. Pha cản phá xuất sắc này đã đánh sập hoàn toàn tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Na Uy.

Tập thể Pháp quá đáng sợ. Ảnh: Getty Images.

Trong khoảng thời gian còn lại, HLV Deschamps thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự để giữ sức cho các trụ cột. Dù giảm nhịp độ, Pháp vẫn có thêm bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 ở phút 90+4 nhờ cú đánh đầu của tài năng trẻ Desire Doue sau quả tạt chuẩn xác từ Bradley Barcola.

Thống kê trận đấu Pháp vs Na Uy

Thông số Pháp Na Uy Tỷ số 4 1 Người ghi bàn Dembele (7', 20', 32'), Doue (90+4') Aasgaard (21') Kiểm soát bóng 58% 42% Kết quả bảng I Nhất bảng (Toàn thắng) Nhì bảng

Với 3 trận toàn thắng tại vòng bảng, đội tuyển Pháp tiến vào vòng 32 đội với tâm thế của một kẻ chinh phục. Sự thăng hoa của các mũi nhọn trên hàng công cùng sự chắc chắn của Maignan trong khung gỗ đang biến "Les Bleus" thành thử thách cực đại cho bất kỳ đối thủ nào tại World Cup 2026.