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Đèn pin EDC Fenix SW06R ra mắt: Đầu xoay linh hoạt, tích hợp 3 nguồn sáng đa năng

Vũ Sơn27/07/2026 05:34

Fenix giới thiệu mẫu đèn pin kẹp SW06R sở hữu độ sáng 500 lumen, tích hợp đèn UV, đèn đỏ cảnh báo cùng thiết kế đầu xoay và đế nam châm tiện lợi.

Fenix vừa chính thức mở bán mẫu đèn pin kẹp SW06R hoàn toàn mới dành cho nhu cầu sử dụng hàng ngày (EDC). Sản phẩm gây ấn tượng nhờ thiết kế kẹp gài đa năng, đầu chiếu sáng có thể xoay linh hoạt và cổng sạc USB-C hiện đại, giúp người dùng dễ dàng gắn lên gấu áo, dây đeo balo hoặc các bề mặt kim loại.

The Fenix SW06R is a new EDC flashlight
Đèn pin EDC Fenix SW06R sở hữu thiết kế nhỏ gọn cùng tính năng kẹp gài tiện lợi.

Thiết kế đầu xoay linh hoạt và khả năng gá lắp đa dạng

Mẫu đèn pin Fenix SW06R được tối ưu hóa cho các hoạt động rảnh tay nhờ hệ thống gá lắp linh hoạt. Bên cạnh kẹp gài chắc chắn phía sau để cố định vào trang phục hay trang bị dã ngoại, mặt lưng của thiết bị còn tích hợp sẵn nam châm lực hút mạnh, cho phép gắn chặt lên các bề mặt kim loại khi thao tác sửa chữa.

Đặc biệt, phần đầu đèn có khả năng xoay điều chỉnh góc chiếu sáng, giúp luồng sáng luôn hướng về khu vực cần thiết mà người dùng không cần phải cầm trên tay. Về kích thước, thiết bị có chiều dài khoảng 9,9 cm và trọng lượng 88 gram, bảo đảm tính cơ động cao khi mang theo hàng ngày.

Khả năng chiếu sáng 3 nguồn sáng với 8 chế độ hoạt động

Fenix SW06R được trang bị 3 nguồn sáng riêng biệt, cung cấp tổng cộng 8 chế độ vận hành đáp ứng nhiều mục đích sử dụng khác nhau:

  • Đèn LED chính (Ánh sáng trắng): Đạt công suất tối đa 500 lumen, nhiệt độ màu 6.500K cho ánh sáng trắng mát, tầm chiếu xa lên tới 100 mét.
  • Đèn UV: Hỗ trợ các công việc chuyên dụng như soi kiểm tra tiền giả, phát hiện vết bẩn hoặc dấu vết sinh học.
  • Đèn ánh sáng đỏ: Phù hợp để duy trì thị giác trong đêm hoặc phát tín hiệu cảnh báo. Chế độ này cũng hỗ trợ nháy luân phiên đỏ - xanh để tăng sự chú ý (chế độ ánh sáng xanh không thể bật liên tục).

Hiệu suất pin và độ bền tiêu chuẩn công nghiệp

Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin tích hợp dung lượng 1.300 mAh (tương đương khoảng 4,8 Wh ở điện áp 3,7V), hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB-C. Thời lượng vận hành của hệ thống đèn LED chính phụ thuộc vào từng mức công suất cụ thể:

Mức công suấtĐộ sáng (Lumen)Thời gian hoạt động
Turbo500 lm2 giờ 15 phút (có cơ chế giảm sáng chống quá nhiệt)
High150 lm5 giờ 15 phút
Medium30 lm23 giờ 50 phút
Low5 lm65 giờ 35 phút
Đèn UV-2 giờ 45 phút
Đèn đỏ-Hơn 24 giờ

Đáng chú ý, ở chế độ Turbo 500 lumen, thiết bị sẽ tự động điều chỉnh công suất để tránh hiện tượng quá nhiệt, đặc biệt là khi sử dụng trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Về độ bền, Fenix SW06R đạt tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP66, đồng thời chịu được va đập khi rơi từ độ cao 1 mét.

Hiện tại, mẫu đèn pin Fenix SW06R đã được phân phối chính thức trên cửa hàng trực tuyến của hãng tại thị trường Mỹ với mức giá niêm yết là 55 USD.

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        Đèn pin EDC Fenix SW06R ra mắt: Đầu xoay linh hoạt, tích hợp 3 nguồn sáng đa năng
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