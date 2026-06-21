Deniz Undav lập cú đúp phút bù giờ, tuyển Đức ngược dòng hạ Bờ Biển Ngà 2-1 Vào sân từ ghế dự bị, Deniz Undav ghi hai bàn thắng quý giá giúp đội tuyển Đức lội ngược dòng đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1. Chiến thắng nghẹt thở tại Toronto giúp thầy trò Julian Nagelsmann chính thức giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 sớm một vòng đấu.

Trận thư hùng tại sân vận động Toronto trong khuôn khổ bảng E World Cup 2026 đã kết thúc với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Đội tuyển Đức, dù gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Bờ Biển Ngà, đã chứng minh bản lĩnh của ứng cử viên vô địch bằng màn lội ngược dòng đầy cảm xúc ở những phút cuối cùng.

Bế tắc và nhát dao từ Franck Kessie

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã tràn lên ép sân nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tổ chức các đợt hãm thành, Đức suýt chút nữa đã mở tỷ số nếu thủ thành Yahia Fofana không xuất sắc cản phá cú đánh đầu cận thành của Kai Havertz.

Tuy nhiên, tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, đại diện châu Âu đã phải trả giá đắt. Phút thứ 30, từ một tình huống lộn xộn sau pha căng ngang bên cánh trái của Yan Diomande, Franck Kessie đã có mặt đúng lúc tung cú dứt điểm búa bổ, không cho Manuel Neuer bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Franck Kessie giúp Bờ Biển Ngà có bàn mở tỷ số.

Nhận bàn thua đau, tuyển Đức dồn toàn lực lên tấn công. Trong hiệp một, bóng đã hai lần được đưa vào lưới Bờ Biển Ngà sau các pha dứt điểm của Felix Nmecha và Jamal Musiala. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đều từ chối bàn thắng do xác định các cầu thủ áo trắng đã phạm lỗi trong quá trình tranh chấp trước đó.

Canh bạc nhân sự của Julian Nagelsmann

Bước sang hiệp hai, thế trận bế tắc buộc Nagelsmann phải thực hiện những điều chỉnh mang tính bước ngoặt. Việc tung Deniz Undav và Nadiem Amiri vào sân đã thay đổi hoàn toàn diện mạo hàng công của "Cỗ xe tăng". Sự xuất hiện của bộ đôi này giúp các miếng đánh của Đức trở nên trực diện và sắc bén hơn.

Phút 68, Nadiem Amiri chứng minh giá trị với đường chuyền dọn cỗ chuẩn xác để Deniz Undav băng vào dứt điểm một chạm tinh tế, san bằng tỷ số 1-1. Bàn gỡ hòa như trút bỏ gánh nặng tâm lý, giúp các cầu thủ Đức chơi hưng phấn và ép sân dồn dập trong những phút còn lại.

Deniz Undav toả sáng rực rỡ khi vào sân.

Khoảnh khắc vỡ òa phút 90+4

Khi tất cả đã nghĩ về một kết quả hòa, kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ cuối cùng. Phút 94, Felix Nmecha có pha xử lý thông minh trước khi tung đường chuyền quyết định cho Undav trong vòng cấm. Chân sút thuộc biên chế Stuttgart khống chế gọn gàng rồi xoay người dứt điểm chân trái hiểm hóc, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Đức.

Thắng lợi nghẹt thở này giúp đội tuyển Đức chính thức ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp sớm một lượt trận. Ngược lại, Bờ Biển Ngà dù đã có một trận đấu kiên cường nhưng vẫn phải chờ đợi kết quả ở lượt đấu cuối cùng để định đoạt số phận.

Thống kê trận đấu

Thông số Đức Bờ Biển Ngà Tỷ số 2 1 Cầu thủ ghi bàn Deniz Undav (68', 94') Franck Kessié (30') Trạng thái Chính thức đi tiếp Cần nỗ lực lượt cuối

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là lời khẳng định cho chiều sâu đội hình và khả năng xoay chuyển cục diện tài tình của Julian Nagelsmann. Tuyển Đức đang cho thấy họ là một tập thể gắn kết và đầy bản lĩnh tại kỳ World Cup năm nay.