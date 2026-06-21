Deniz Undav lập cú đúp: Từ thợ máy đến người hùng đưa Đức vào vòng knock-out World Cup Cú đúp của Deniz Undav giúp Đức hạ Bờ Biển Ngà 2-1, chính thức lọt vào vòng knock-out World Cup lần đầu sau 12 năm, khép lại hành trình đầy cảm xúc tại Toronto.

Phút 94 tại sân vận động Toronto, khi áp lực từ bóng ma quá khứ đang bủa vây "Die Mannschaft", Deniz Undav đã xuất hiện đúng lúc để viết lại lịch sử. Cú dứt điểm quyết đoán của tiền đạo đang khoác áo Stuttgart không chỉ mang về chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà mà còn chính thức đưa đội tuyển Đức vượt qua vòng bảng World Cup lần đầu tiên kể từ sau chức vô địch năm 2014.

Deniz Undav lập cú đúp bàn thắng cho Đức.

Cú xoay chuyển cục diện của Julian Nagelsmann

Đội tuyển Đức bước vào trận đấu cuối với gánh nặng tâm lý khủng khiếp sau hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại sớm. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ khi Franck Kessie trừng phạt sai lầm hàng thủ Đức bằng bàn mở tỷ số ở phút 30. Dù kiểm soát bóng vượt trội, những Kai Havertz hay Jamal Musiala đều bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương trong suốt hiệp một.

Bước ngoặt chiến thuật xảy ra khi HLV Julian Nagelsmann quyết định tung Deniz Undav và Nadiem Amiri vào sân. Chỉ 8 phút sau khi xuất hiện, sự thay đổi này đã phát huy tác dụng. Phút 68, Amiri thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác, Havertz nhấc chân thông minh để Undav băng xuống dứt điểm cận thành san bằng tỷ số 1-1. Sự hiện diện của Undav đã mang lại tính trực diện mà hàng công Đức còn thiếu trước đó.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút bù giờ cuối cùng. Undav một lần nữa chọn vị trí thông minh để ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1. Với màn trình diễn này, anh trở thành cầu thủ thứ tư trong lịch sử World Cup ghi cả bàn gỡ hòa và bàn thắng quyết định khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Kỷ lục lịch sử của Manuel Neuer

Bên cạnh sự tỏa sáng của Undav, chiến thắng này còn đánh dấu một cột mốc vĩ đại của Manuel Neuer. Người gác đền huyền thoại đã có lần ra sân thứ 21 tại các kỳ World Cup, chính thức vượt qua Hugo Lloris để trở thành thủ môn thi đấu nhiều trận nhất lịch sử giải đấu. Sự vững chãi của Neuer trong những phút cuối khi Bờ Biển Ngà dồn toàn lực tấn công là điểm tựa tinh thần quan trọng cho các đồng đội trẻ.

Hành trình từ xưởng máy đến đỉnh cao thế giới

Đức đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1.

Câu chuyện của Deniz Undav là một bản anh hùng ca về sự kiên trì. Từng bị học viện Werder Bremen thải loại vì thể hình thấp bé, Undav đã phải làm công nhân vận hành máy laser trong một nhà máy để duy trì đam mê bóng đá ở các giải nghiệp dư. Từ những sân cỏ bùn lầy ở giải hạng dưới, anh vươn mình mạnh mẽ qua Union Saint-Gilloise tại Bỉ, rồi tỏa sáng rực rỡ tại Bundesliga trong màu áo Stuttgart.

Hiệu suất của Undav tại đội tuyển quốc gia hiện đạt mức kinh ngạc: trung bình chỉ mất 36 phút để ghi một bàn thắng. Con số này minh chứng cho bản năng sát thủ mà Julian Nagelsmann đã tin tưởng đặt cược vào một cầu thủ không hề qua các hệ thống đào tạo trẻ bài bản của quốc gia.

Niềm tin của Nagelsmann được đền đáp.

"Cậu ấy là một chàng trai tích cực và luôn mang lại những điều tốt đẹp cho đội bóng," Nagelsmann chia sẻ sau trận đấu. Chiến thắng này không chỉ giúp Đức giải tỏa bóng ma tâm lý mà còn mở ra hy vọng mới cho hành trình chinh phục cúp vàng. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Ecuador, nơi Undav chắc chắn sẽ là cái tên được kỳ vọng nhất để tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình tại World Cup 2026.