Denza Z Black Samurai: Siêu xe điện BYD mạnh 1.000 mã lực chính thức lộ diện Denza Z phiên bản Black Samurai gây ấn tượng với công suất 1.000 mã lực, khả năng tăng tốc dưới 2 giây và hệ thống treo thông minh dự báo mặt đường.

Thương hiệu xe điện cao cấp Denza thuộc tập đoàn BYD vừa gây chú ý khi những hình ảnh thực tế đầu tiên của mẫu siêu xe Denza Z phiên bản Black Samurai (hay còn gọi là Black Warrior) được hé lộ. Đây là mẫu siêu xe thuần điện thứ hai của tập đoàn sau Yangwang U9, sở hữu hiệu năng cực hạn và những công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến nhất hiện nay.

Hiệu năng vượt trội với công suất 1.000 mã lực

Denza Z được xây dựng trên kiến trúc năng lượng Yi San Fang, cho phép đạt tổng công suất tối đa hơn 1.000 mã lực. Sức mạnh này giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong thời gian chưa đầy 2 giây, thông số tương đương với các dòng siêu xe hàng đầu thế giới. Trước khi lộ diện hoàn toàn, mẫu xe này đã trải qua quá trình thử nghiệm khắc nghiệt tại đường đua Nürburgring (Đức) để tối ưu hóa khả năng vận hành ở tốc độ cao.

Denza Z Black Samurai sở hữu thiết kế khí động học hầm hố với tông màu đen tuyền uy lực.

Hệ thống treo Yunlian-M: Dự báo mặt đường thần tốc

Điểm nhấn kỹ thuật đáng giá nhất trên Denza Z là hệ thống treo từ biến Yunlian-M đầu tiên trên thế giới. Công nghệ này có khả năng điều chỉnh lực giảm chấn hai chiều với thời gian phản hồi cực nhanh, chỉ dưới 10 mili giây, tức nhanh hơn gấp 100 lần so với các hệ thống treo truyền thống hiện nay.

Đặc biệt, Yunlian-M còn tích hợp trí tuệ nhân tạo để dự đoán tình trạng mặt đường trước 0,5 giây. Điều này cho phép hệ thống tự động điều chỉnh khung gầm trước khi xe tiếp xúc với ổ gà hoặc đoạn đường xấu, đảm bảo sự ổn định tối đa cho thân xe và an toàn vượt trội cho người lái.

Thiết kế khí động học và khoang lái công nghệ

Ngoại thất của phiên bản Black Samurai nổi bật với cánh gió trước hầm hố và cánh gió sau cố định cỡ lớn, tối ưu hóa lực ép xuống mặt đường. Thiết kế này giúp Denza Z duy trì sự ổn định ở tốc độ cao, không hề kém cạnh về khí chất khi đặt cạnh các dòng xe thể thao danh tiếng.

Bên trong cabin, xe được thiết kế theo cấu hình 2+2 chỗ ngồi với tông màu xanh lam chủ đạo kết hợp các chi tiết vàng tinh tế. Ghế ngồi là loại thể thao liền khối chế tạo từ sợi carbon để giảm trọng lượng. Một tính năng độc đáo khác là vô lăng có khả năng gập gọn chỉ bằng một nút bấm, giúp tăng thêm 14% không gian khi người lái ra vào xe.

Theo ông Li Hui, Tổng Giám đốc Denza Auto, mẫu xe này là kết tinh của hàng nghìn kỹ sư thiết kế nhằm chinh phục phân khúc siêu xe điện toàn cầu, mang đến lựa chọn hấp dẫn cho những người đam mê tốc độ và công nghệ xanh.