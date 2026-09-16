Deportivo La Coruna 0-1 Sevilla: Sevilla giành chiến thắng Deportivo La Coruna bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Sevilla tại Estadio de Riazor, trong màn so tài đầy toan tính giữa hai đội cách nhau đúng 1 điểm.

Deportivo La Coruna 0 - 1 Sevilla Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Deportivo La Coruna tiếp đón Sevilla.

13' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Deportivo La Coruna 67% - 33% Sevilla, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 2.

25' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Deportivo La Coruna 64% - 36% Sevilla, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 0.

39' Sevilla ép sân Cầm bóng: Deportivo La Coruna 38% - 62% Sevilla, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Deportivo La Coruna): Adama Traoré vào sân thay Bil Nsongo.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' BÀN THẮNG! Sevilla (0-1) Phút 52': Miguel Sierra (Sevilla) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

52' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Deportivo La Coruna 59% - 41% Sevilla, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 2 - 1.

57' Thay người Phút 57' (Deportivo La Coruna): Mario Soriano vào sân thay Riki Rodríguez.

57' Thay người Phút 57' (Deportivo La Coruna): Jonathan Asp Jensen vào sân thay Yeremay Hernández.

58' VAR Phút 58': Card upgrade confirmed — Angeliño (Deportivo La Coruna).

59' Thẻ đỏ Phút 59': Angeliño (Deportivo La Coruna) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

61' Thay người Phút 61' (Deportivo La Coruna): Giacomo Quagliata vào sân thay Luismi Cruz.

65' Thẻ vàng Phút 65': Kike Salas (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).

66' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Deportivo La Coruna 60% - 40% Sevilla, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 3 - 1.

76' Thay người Phút 76' (Sevilla): Isaac Romero vào sân thay Lucas Stassin.

77' Thẻ vàng Phút 77': Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).

78' Sevilla ép sân Cầm bóng: Deportivo La Coruna 56% - 44% Sevilla, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 4 - 4; phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 4 - 3.

79' Thẻ vàng Phút 79': Jon Guridi (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).

81' Thay người Phút 81' (Sevilla): Giorgi Kochorashvili vào sân thay Jon Guridi.

81' Thay người Phút 81' (Sevilla): Julio Diaz vào sân thay Felix Correia.

83' Thay người Phút 83' (Deportivo La Coruna): Zakaria Eddahchouri vào sân thay José María Giménez.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Sevilla): Robbie Ure vào sân thay Miguel Sierra.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Isaac Romero (Sevilla) nhận thẻ vàng (Dissent).

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Juan Antonio Iglesias Sánchez (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).

90' Sevilla ép sân Cầm bóng: Deportivo La Coruna 54% - 46% Sevilla, dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 4 - 4; phạm lỗi 15 - 14, cứu thua 5 - 3.

KT Kết thúc: Deportivo La Coruna 0-1 Sevilla Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 01:56 17/09/2026

Đội hình chính thức Deportivo La Coruna Sơ đồ 4-4-2 · HLV Antonio Hidalgo Sevilla Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luis García 13 Leo Román 2 Adrià Alti 15 Miguel Loureiro 20 J. Giménez 17 Angeliño 19 Luismi Cruz 14 Riki Rodríguez 16 L. Amatucci 10 Peke 32 B. Nsongo 7 P. Aubameyang 1 Vlachodimos 2 Juan Iglesias 5 Andrés Castrín 4 Kike Salas 17 G. Suazo 30 M. Sierra 6 L. Agoumé 24 Y. Fofana 20 Félix Correia 18 Jon Guridi 19 L. Stassin Dự bị Deportivo La Coruna 8 Diego Villares 6 Marc Casadó 9 Eddahchouri 22 B. Ede 25 Álvaro Fernández 18 Jonathan Asp Jensen 11 David Mella 23 Ximo Navarro 4 L. Noubi Sevilla 22 José Ángel Carmona 3 Julio Díaz del Romo 21 C. Ejuke 10 Peque Fernández 7 Alfon González 13 Fran González 8 Kochorashvili 34 Iker Ortín Muñoz 16 Isaac Cập nhật đội hình lúc 23:33 16/09/2026

Deportivo La Coruna Thống kê Sevilla 53% Kiểm soát bóng 47% 4 Dứt điểm 11 3 Trúng đích 6 4 Phạt góc 4 15 Phạm lỗi 16 5 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật M. Sierra Sevilla 1 bàn Leo Román Deportivo La Coruna Điểm 7.83 Andrés Castrín Sevilla Điểm 7.63 Miguel Loureiro Deportivo La Coruna Điểm 7.57 L. Agoumé Sevilla Điểm 7.3 Juan Iglesias Sevilla Điểm 7.23

Cuộc so tài giữa Deportivo La Coruna và Sevilla diễn ra vào lúc 00:00 ngày 17/09/2026 trên sân vận động Estadio de Riazor mang ý nghĩa then chốt đối với cục diện nửa trên bảng xếp hạng. Deportivo La Coruna đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với những màn trình diễn ổn định, biến màn tiếp đón đội bóng xứ Andalusia thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất ở thời điểm hiện tại.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Bối cảnh hiện tại tạo nên sức hút lớn cho màn chạm trán này khi cách biệt giữa hai câu lạc bộ chỉ vỏn vẹn 1 điểm. Sevilla đang nắm giữ vị trí thứ 6 với 10 điểm, trong khi đội chủ sân Estadio de Riazor bám sát ngay phía sau ở hạng 7 cùng 9 điểm. Tình thế sít sao ấy biến cuộc đọ sức trực tiếp này thành cơ hội lớn để hai bên củng cố chỗ đứng trong nhóm dẫn đầu.

Với Deportivo La Coruna, việc được thi đấu trên sân nhà mang lại nguồn động lực tinh thần to lớn. Họ hiểu rằng một kết quả tích cực trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ giúp đội bóng vượt lên, qua đó củng cố vững chắc hơn tham vọng vươn lên nhóm giành vé tham dự đấu trường châu lục. Ngược lại, Sevilla cũng đặt mục tiêu bảo vệ vị trí thứ 6 nhằm duy trì áp lực lên các đội xếp trên.

Sự kiên cố của Deportivo La Coruna đối đầu phong độ của Sevilla

Phong độ gần đây của hai đội phản ánh hai bức tranh chiến thuật có phần khác biệt nhưng đều đem lại hiệu quả thực tế. Đội chủ nhà Deportivo La Coruna đang duy trì thành tích bất bại qua 5 trận gần nhất, giành được 2 chiến thắng cùng 3 trận hòa. Dù trải qua 2 trận chia điểm liên tiếp gần đây, sự ổn định trong khâu tổ chức trận đấu vẫn là điểm tựa lớn giúp đoàn quân áo sọc trắng xanh giữ vững nhịp độ cạnh tranh.

Ở bên kia chiến tuyến, Sevilla cho thấy sự hưng phấn với chuỗi trận tích cực. Trong 5 vòng đấu gần nhất, đội bóng này giành tới 3 chiến thắng, có 1 trận hòa và chỉ để nhận 1 thất bại. Đáng chú ý hơn, Sevilla đang có chuỗi 2 thắng lợi liên tiếp gần đây, khẳng định sự gắn kết trong lối chơi cũng như khả năng tận dụng cơ hội ở những thời điểm quyết định.

Xu hướng đối đầu nghiêng về đội khách

Dù có điểm tựa sân nhà Estadio de Riazor, Deportivo La Coruna sẽ phải đối mặt với rào cản tâm lý từ kết quả đối đầu trong quá khứ gần. Ở 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, ưu thế hoàn toàn nghiêng về Sevilla khi họ giành được 3 chiến thắng và có 2 trận hòa. Deportivo La Coruna chưa biết đến cảm giác chiến thắng trước đối thủ trong chuỗi trận này.

Tuy nhiên, sự tự tin từ chuỗi 5 trận bất bại ở giai đoạn vừa qua có thể giúp đội chủ nhà thi đấu sòng phẳng hơn. Sevilla dù sở hữu ưu thế từ những lần đối đầu trước đây nhưng sẽ vấp phải hệ thống phòng ngự kín kẽ và kỷ luật từ phía đối phương.

Toan tính chiến thuật trên mặt cỏ Estadio de Riazor

Cuộc chạm trán hứa hẹn sẽ diễn ra với tốc độ vừa phải cùng sự thận trọng cao độ từ băng ghế huấn luyện của cả hai bên. Với Deportivo La Coruna, sự chắc chắn nơi tuyến dưới tiếp tục là tôn chỉ hàng đầu nhằm hóa giải sức ép từ Sevilla, trước khi tìm kiếm cơ hội phản công sắc bén. Khả năng kiểm soát không gian và tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân sẽ quyết định mức độ thành công của đội chủ nhà.

Trong khi đó, Sevilla nhiều khả năng sẽ chủ động cầm bóng và triển khai các mảng miếng phối hợp tấn công đa dạng để bẻ gãy khối phòng ngự kiên cố của đối thủ. Sự giằng co giữa một bên có lối chơi kỷ luật, kiên nhẫn và một bên sở hữu phong độ ấn tượng với 2 trận thắng liên tiếp sẽ tạo nên thế trận cân não suốt 90 phút tranh tài.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Deportivo La Coruna · 0 thắng 2 hòa Sevilla · 3 thắng Deportivo La Coruna 0 - 0 Sevilla Hòa Sevilla 2 - 0 Deportivo La Coruna SEV Sevilla 4 - 2 Deportivo La Coruna SEV Deportivo La Coruna 2 - 3 Sevilla SEV Sevilla 1 - 1 Deportivo La Coruna Hòa

Deportivo La Coruna 5 trận gần nhất H T T H H 5 Trận 2-3-0 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 6 Thủng lưới Sevilla 5 trận gần nhất T H B T T 5 Trận 3-1-1 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 5 5 0 0 +17 15 T T T T T 2 Real Madrid 6 5 0 1 +11 15 T T B T T 3 Real Betis 5 4 0 1 +1 12 T T B T T … 5 Atletico Madrid 5 3 1 1 +4 10 T B T H T 6 Sevilla 5 3 1 1 +2 10 T H B T T 7 Deportivo La Coruna 5 2 3 0 +3 9 H T T H H 8 Espanyol 6 2 1 3 +2 7 B T H B B …

Tình hình lực lượng Deportivo La Coruna ✚ T. Gijselhart (Transfer negotiations) ✚ N. Carrillo (Ankle Injury) ✚ T. Gijselhart (Transfer negotiations) ✚ N. Carrillo (Ankle Injury) Sevilla ✚ A. Sangante (Ankle Injury) ✚ R. Vargas (Knee Injury) ✚ A. Sangante (Ankle Injury) ✚ R. Vargas (Knee Injury)