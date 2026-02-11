Deportivo La Coruna 2-1 Osasuna: Deportivo La Coruna giành chiến thắng Deportivo La Coruna đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Osasuna trên sân Estadio de Riazor lúc 03h00 ngày 03/11/2026, trong thế cân bằng 11 điểm mỗi bên.

Deportivo La Coruna 2 - 1 Osasuna Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Deportivo La Coruna tiếp đón Osasuna.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Deportivo La Coruna 55% - 45% Osasuna, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

26' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Deportivo La Coruna 63% - 37% Osasuna, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 1.

32' BÀN THẮNG! Osasuna (0-1) Phút 32': Ante Budimir (Osasuna) lập công (kiến tạo: Moi Gómez). Tỷ số: 0 - 1.

35' Thẻ vàng Phút 35': Moi Gómez (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Deportivo La Coruna 60% - 40% Osasuna, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 1 - 7, cứu thua 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Deportivo La Coruna 62% - 38% Osasuna, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 1; phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 2.

56' Thay người Phút 56' (Deportivo La Coruna): Adama Traoré vào sân thay Giacomo Quagliata.

63' Thẻ vàng Phút 63': Alejandro Catena (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).

64' BÀN THẮNG! Deportivo La Coruna (1-1) Phút 64': Mario Soriano (Deportivo La Coruna) lập công (kiến tạo: Luismi Cruz). Tỷ số: 1 - 1.

65' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Deportivo La Coruna 62% - 38% Osasuna, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 8 - 2; phạm lỗi 2 - 10, cứu thua 2 - 3.

69' Thay người Phút 69' (Deportivo La Coruna): Pierre-Emerick Aubameyang vào sân thay Luismi Cruz.

69' Thay người Phút 69' (Osasuna): Rubén García vào sân thay Jonathan Dubasin.

69' Thay người Phút 69' (Osasuna): Asier Osambela vào sân thay Raul Moro.

77' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Deportivo La Coruna 62% - 38% Osasuna, dứt điểm 14 - 9 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 8 - 2; phạm lỗi 3 - 12, cứu thua 2 - 3.

78' Thay người Phút 78' (Osasuna): Íñigo Arguibide vào sân thay Jon Moncayola.

78' Thay người Phút 78' (Osasuna): Raul García vào sân thay Ante Budimir.

81' Thẻ vàng Phút 81': Abel Bretones (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thẻ vàng Phút 84': Enrique Barja Alfonso (Osasuna) nhận thẻ vàng.

87' BÀN THẮNG! Deportivo La Coruna (2-1) Phút 87': Bil Nsongo (Deportivo La Coruna) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

89' Thay người Phút 89' (Osasuna): Enrique Barja Alfonso vào sân thay Valentin Rosier.

90' Thay người Phút 90' (Deportivo La Coruna): Ximo Navarro vào sân thay David Mella.

90' Thay người Phút 90' (Deportivo La Coruna): Riki Rodríguez vào sân thay Mario Soriano.

90' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Deportivo La Coruna 63% - 37% Osasuna, dứt điểm 18 - 10 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 8 - 2; phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 2 - 5.

KT Kết thúc: Deportivo La Coruna 2-1 Osasuna Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 04:55 03/11/2026

Đội hình chính thức Deportivo La Coruna Sơ đồ 4-4-2 · HLV Antonio Hidalgo Osasuna Sơ đồ 4-3-3 · HLV Arrasate 13 Leo Román 2 Adrià Alti 15 Miguel Loureiro 20 J. Giménez 12 G. Quagliata 11 David Mella 16 L. Amatucci 21 Mario Soriano 10 Peke 19 Luismi Cruz 32 B. Nsongo 1 Sergio Herrera 19 V. Rosier 22 F. Boyomo 24 Catena 23 Abel Bretones 7 Moncayola 8 Iker Muñoz 16 Moi Gómez 18 Raul Moro 17 A. Budimir 21 Jonathan Dubasin Dự bị Deportivo La Coruna 37 Noé 7 P. Aubameyang 8 Diego Villares 3 Arnau Comas 17 Angeliño 25 Álvaro Fernández 18 Jonathan Asp Jensen 23 Ximo Navarro 4 L. Noubi Osasuna 15 Diego Rico 29 Asier Osambela 9 Raúl García 14 Rubén García 31 Rafa Fernández 13 Aitor Fernández 26 Mauro Echegoyen 11 Kike Barja 27 Íñigo Arguibide Cập nhật đội hình lúc 02:32 03/11/2026

Deportivo La Coruna Thống kê Osasuna 62% Kiểm soát bóng 38% 18 Dứt điểm 11 7 Trúng đích 2 8 Phạt góc 2 5 Phạm lỗi 13 2 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Mario Soriano Deportivo La Coruna 1 bàn A. Budimir Osasuna 1 bàn B. Nsongo Deportivo La Coruna 1 bàn Luismi Cruz Deportivo La Coruna 1 kiến tạo · điểm 7.53 Moi Gómez Osasuna 1 kiến tạo · điểm 7.45 Sergio Herrera Osasuna Điểm 7.34

Deportivo La Coruna đang thiếu hụt lực lượng và phải tìm lời giải trước một Osasuna đang có tinh thần tốt hơn. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 03/11/2026 trên sân Estadio de Riazor, giữa hai đội cùng có 11 điểm và chỉ cách nhau hai bậc trên bảng xếp hạng.

Chủ nhà đối mặt bài toán lực lượng

Trong bối cảnh nguồn lực không dồi dào, Deportivo La Coruna cần sự chắc chắn ở từng tuyến để tránh bị cuốn vào thế bị động. Đây là thử thách đáng kể với một đội bóng đang có phong độ chưa ổn định.

Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Điểm sáng là họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất. Tuy nhiên, trước đó họ để lại chuỗi kết quả thiên về thất bại, nên việc giữ được sự liền mạch là điều không dễ.

Osasuna tự tin hơn về phong độ

Ngược lại, Osasuna có chuỗi 5 trận gần nhất cân bằng hơn: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Giống Deportivo La Coruna, đội khách cũng thắng ở trận vừa qua, nên bước vào chuyến làm khách với tâm lý khá tích cực.

Phong độ của Osasuna chưa thể gọi là ổn định tuyệt đối vì kết quả thắng và thua đan xen. Dù vậy, so với số trận thua nhiều hơn của chủ nhà, đội khách có phần nhỉnh hơn về mặt hiệu quả gần đây.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gần đây cho thấy hai đội khó phân định. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Deportivo La Coruna thắng 2 trận, hòa 1 trận và Osasuna cũng thắng 2 trận. Thế cân bằng này khiến yếu tố tâm lý khó nghiêng hẳn về bên nào.

Vị trí trên bảng xếp hạng sát nhau

Deportivo La Coruna đang đứng thứ 13 với 11 điểm, còn Osasuna xếp thứ 15 với cùng 11 điểm. Khoảng cách chỉ là hai bậc và không có chênh lệch điểm số. Vì vậy, kết quả của trận đấu này có thể thay đổi vị trí của cả hai đội trên bảng.

Với đội chủ nhà, việc giành điểm trên sân nhà sẽ giúp họ củng cố vị trí và giảm áp lực từ chuỗi kết quả thiếu thuyết phục. Với Osasuna, một kết quả tích cực ở chuyến làm khách sẽ là cơ hội để tạo khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi lực lượng không đầy đủ, Deportivo La Coruna nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự cẩn trọng, tận dụng lợi thế sân nhà và tìm cơ hội từ những tình huống chủ động. Việc duy trì kỷ luật và hạn chế sai sót sẽ quyết định khả năng giữ điểm của họ.

Osasuna có thể dựa vào đà thắng ở trận gần nhất để chơi chắc chắn và chờ thời cơ. Trận đấu vì thế được kỳ vọng diễn ra giằng co, khi cả hai đội đều cần điểm số để cải thiện vị thế.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu của hai đội có thực lực gần nhau, thể hiện qua số điểm bằng nhau và thành tích đối đầu cân bằng. Phong độ gần đây giúp Osasuna có phần nhỉnh hơn, nhưng lợi thế sân nhà vẫn là yếu tố giúp Deportivo La Coruna có cơ hội cạnh tranh. Bài toán lực lượng của chủ nhà sẽ là biến số đáng chú ý nhất trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Deportivo La Coruna · 2 thắng 1 hòa Osasuna · 2 thắng Deportivo La Coruna 1 - 2 Osasuna OSA Osasuna 2 - 1 Deportivo La Coruna OSA Deportivo La Coruna 2 - 0 Osasuna DLC Osasuna 2 - 2 Deportivo La Coruna Hòa Deportivo La Coruna 2 - 0 Osasuna DLC

Deportivo La Coruna 5 trận gần nhất T B H B B 10 Trận 2-5-3 T-H-B 13 Ghi (TB 1.3) 13 Thủng lưới Osasuna 5 trận gần nhất T B T B H 10 Trận 3-2-5 T-H-B 10 Ghi (TB 1.0) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30 T B T T T 2 Atletico Madrid 11 9 1 1 +14 28 T T T T T 3 Real Madrid 11 9 0 2 +18 27 T T T T B … 12 Getafe 11 3 3 5 -8 12 T B H B T 13 Deportivo La Coruna 10 2 5 3 0 11 B H B H B 14 Espanyol 11 3 2 6 -1 11 T B B H B 15 Osasuna 10 3 2 5 -10 11 B T B H B 16 Racing Santander 11 3 2 6 -14 11 B T B H B …

Tình hình lực lượng Deportivo La Coruna ✚ P. Aubameyang (Knee Injury) ✚ M. Casado (Collarbone injury) ✚ Z. Eddahchouri (Wrist Injury) ✚ B. Ede (Hamstring Injury) ✚ P. Aubameyang (Knee Injury) ✚ M. Casado (Collarbone injury) ✚ Z. Eddahchouri (Wrist Injury) ✚ B. Ede (Hamstring Injury) Osasuna ✚ R. Del Castillo (Muscle Injury) ✚ J. Herrando (Muscle Injury) ✚ A. Oroz (Hamstring Injury) ✚ R. Del Castillo (Muscle Injury) ✚ J. Herrando (Muscle Injury) ✚ A. Oroz (Hamstring Injury)