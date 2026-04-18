Derby ngành Công an: CAHN phô diễn hỏa lực trước hàng thủ sứt mẻ của CATP.HCM CAHN đặt mục tiêu củng cố ngôi đầu bảng V.League khi đối diện một CATP.HCM đang khủng hoảng lực lượng và phải mượn sân Gò Đậu làm sân nhà tạm thời tại vòng 19.

Trận derby ngành Công an tại vòng 19 LPBank V.League 2025/26 chứng kiến sự đối lập gay gắt về cả phong độ lẫn tâm lý thi đấu. Trong khi CAHN đang băng băng về đích với sức mạnh tấn công hủy diệt, CATP.HCM lại rơi vào vòng xoáy khủng hoảng khi phải rời xa sân nhà Thống Nhất để tiếp đón đối thủ tại Bình Dương.

Đội khách được đánh giá cao hơn so với chủ nhà.

Tương quan lực lượng: Hai đầu chiến tuyến trái ngược

Đội chủ nhà CATP.HCM đang trải qua giai đoạn đen tối nhất mùa giải sau hai thất bại liên tiếp trước Thanh Hóa (0-4) và Hải Phòng (0-3). Việc không được thi đấu tại địa điểm quen thuộc do sân vận động sửa chữa đã làm suy giảm đáng kể lợi thế tâm lý của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Với chỉ 19 bàn thắng ghi được kể từ đầu mùa, hàng công bế tắc đang là bài toán chưa có lời giải của đội bóng này.

Ngược lại, CAHN dù vừa bị PVF-CAND cầm hòa 1-1 nhưng vẫn vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng. Đoàn quân của HLV Mano Polking đang sở hữu hỏa lực đáng sợ nhất giải đấu với 41 pha lập công. Phong độ ổn định với 60% tỷ lệ thắng trong 5 trận gần nhất biến họ thành ứng cử viên số một cho chức vô địch.

Lỗ hổng phòng ngự và bài toán nhân sự

Điểm đáng chú ý nhất trong cuộc đối đầu này là cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng phòng ngự của cả hai đội. CATP.HCM sẽ bước vào trận đấu mà không có sự phục vụ của bộ ba trụ cột Matheus, Việt Hoàng và Quang Hùng do án treo giò. Đây là tổn thất nặng nề đối với một hệ thống vốn đã bộc lộ nhiều sai lầm trong các vòng đấu vừa qua.

Phía bên kia, CAHN cũng mất đi hai "lá chắn thép" là Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh vì lý do tương tự. Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình vượt trội, HLV Polking được kỳ vọng sẽ sớm có những phương án thay thế như Đình Trọng hay Hugo Gomes để khỏa lấp khoảng trống mà các trụ cột để lại.

Chiến thuật và điểm nóng khu trung tuyến

Về mặt chiến thuật, HLV Lê Huỳnh Đức nhiều khả năng sẽ bố trí sơ đồ 4-4-2 lùi sâu nhằm hạn chế tối đa không gian chơi bóng của đối phương. Trọng tâm của CATP.HCM sẽ đặt vào khả năng đánh chặn của Đức Phú và sự nhạy bén của tiền đạo Thanh Bình trên hàng công.

Trong khi đó, CAHN dự kiến vẫn vận hành sơ đồ 4-3-3 thiên về kiểm soát và áp đặt lối chơi. Điểm nóng nhất của trận đấu sẽ nằm ở vòng tròn trung tâm, nơi Quang Hải đóng vai trò kiến thiết lối chơi. Khả năng luân chuyển bóng nhanh sang hai biên cho Đình Bắc và Leo Artur sẽ là chìa khóa để đội khách xuyên phá hàng thủ chắp vá của chủ nhà.

Leo Artur sẽ khiến CA HCM có một ngày thi đấu mệt nhoài.

Leo Artur: Ngòi nổ sẵn sàng bùng nổ

Cầu thủ đáng xem nhất bên phía đội khách chính là Leo Artur. Với khả năng chọn vị trí thông minh và dứt điểm đa dạng, ngoại binh này hứa hẹn sẽ tạo ra áp lực liên tục lên khung thành của thủ môn Lê Giang. Nếu không thể phong tỏa được Artur và sự sáng tạo của Quang Hải, kịch bản trắng tay tại sân Gò Đậu, Bình Dương là điều khó tránh khỏi đối với CATP.HCM.

Thông số CATP.HCM CAHN Vị trí BXH Nhóm giữa 1 Số bàn thắng 19 41 Tỷ lệ thắng (5 trận gần nhất) 20% 60%

Dù lịch sử đối đầu giữa hai đội đang khá cân bằng với mỗi bên 2 chiến thắng trong 5 lần gặp nhau gần nhất, nhưng thực lực hiện tại đang nghiêng hẳn về phía đội bóng Thủ đô. Một chiến thắng sát nút hoặc cách biệt 2 bàn cho CAHN là kịch bản được nhiều chuyên gia dự đoán trong trận derby ngành lần này.