Derby Thủ đô Thể Công Viettel vs Hà Nội FC: HLV Popov đe dọa chuỗi thăng hoa của Harry Kewell Vòng 14 V-League 1 2025/26 chứng kiến màn so tài đỉnh cao tại Mỹ Đình. Thể Công Viettel nắm lợi thế đối đầu trong khi Hà Nội FC đang lột xác dưới thời HLV Harry Kewell.

Trận Derby Thủ đô giữa Thể Công Viettel và Hà Nội FC tại vòng 14 V-League 1 2025/26 là cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá đối lập: High Pressing của Velizar Popov và lối chơi kiểm soát vị trí của Harry Kewell.

Thể Công Viettel đang có thành tích đối đầu tốt hơn Hà Nội.

Bản lĩnh đội cửa dưới và sự đa dạng của Hà Nội FC

Thể Công Viettel vừa khẳng định bản lĩnh bằng chiến thắng 1-0 trước đương kim vô địch Nam Định ở vòng đấu trước. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Velizar Popov giữ vững vị trí trong top 3, đồng thời cho thấy khả năng vận hành hệ thống phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả trước các đối thủ mạnh.

Phía bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất kể từ đầu mùa dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Liverpool - Harry Kewell. Chuỗi 4 trận bất bại với 3 chiến thắng đã đưa đội bóng áo tím trở lại cuộc đua top 4. Đáng chú ý, Hà Nội FC hiện tại không còn phụ thuộc quá mức vào thủ quân Văn Quyết khi 10 bàn thắng gần nhất được ghi bởi 7 cầu thủ khác nhau.

Khắc tinh Popov và bài toán lực lượng

Thống kê lịch sử đang nghiêng hẳn về phía đội bóng áo lính. Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Thể Công Viettel duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng. Triết lý bóng đá giàu thể lực và kỷ luật của HLV Popov được xem là "khắc tinh" đối với lối chơi kiểm soát bóng truyền thống của Hà Nội FC.

Tuy nhiên, cả hai đội đều đối mặt với những tổn thất về nhân sự tại vòng đấu này:

Thể Công Viettel: Vắng Văn Tú và ngoại binh Nata. Khả năng ra sân của trung vệ trụ cột Bùi Tiến Dũng vẫn còn bỏ ngỏ.

Vắng Văn Tú và ngoại binh Nata. Khả năng ra sân của trung vệ trụ cột Bùi Tiến Dũng vẫn còn bỏ ngỏ. Hà Nội FC: Mất tiền vệ đánh chặn Đỗ Hùng Dũng. Sự thiếu vắng này buộc HLV Kewell phải đặt niềm tin vào các nhân tố trẻ trong việc tranh chấp khu vực trung tuyến.

Hà Nội hứa hẹn gặp khó trước Thể Công Viettel.

Cuộc đấu trí về chiến thuật và nhân sự then chốt

Điểm nóng nhất của trận đấu sẽ nằm ở khu vực giữa sân, nơi Hai Long và Văn Quyết đối đầu với sự cơ động của Khuất Văn Khang và Đức Chiến. HLV Popov nhiều khả năng sẽ chỉ đạo các học trò nhường thế trận, thiết lập khối phòng ngự tầm trung để chờ đợi những sai lầm từ hệ thống dâng cao của Hà Nội FC.

Sự hòa nhập của các ngoại binh như Pedro Henrique (Viettel) hay Augustine Chidi Kwem (Hà Nội) sẽ là chìa khóa mở ra nút thắt của trận đấu. Trong bối cảnh hàng thủ Viettel có thể thiếu vắng Bùi Tiến Dũng, sức càn lướt của các tiền đạo ngoại bên phía Hà Nội sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt cho hệ thống của HLV Popov.

Thông tin Chi tiết trận đấu Giải đấu V-League 1 – 2025/26 Thời gian 19h15 ngày 1/3/2026 Địa điểm Sân vận động Mỹ Đình Dự đoán Thể Công Viettel 2-1 Hà Nội FC

Trận Derby Thủ đô không chỉ là cuộc chiến giành 3 điểm mà còn là màn khẳng định vị thế của hai ông lớn bóng đá Việt Nam. Dù Hà Nội FC đang hưng phấn, nhưng cái dơ của Thể Công Viettel dưới thời Popov hứa hẹn sẽ tạo nên một bức tường thép khó bị xuyên phá tại Mỹ Đình.