Derby thủ đô vòng 15 V-League: Hà Nội FC nỗ lực ngăn cản sức mạnh tấn công của đội đầu bảng CAHN Sau thất bại trước Thể Công Viettel, đoàn quân của HLV Harry Kewell đối mặt thử thách cực đại khi tiếp đón CAHN đang thăng hoa rực rỡ vào lúc 19h15 ngày 8/3.

Trận derby thủ đô tại vòng 15 V-League diễn ra lúc 19h15 ngày 8/3 trên sân vận động Hàng Đẫy là cuộc đối đầu giữa hai thái cực trái ngược: một Hà Nội FC đang nỗ lực tìm lại sự ổn định dưới thời Harry Kewell và một Công an Hà Nội (CAHN) đang băng băng về đích với sức mạnh tấn công hủy diệt dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking.

Sự chững lại của triết lý Harry Kewell

Giai đoạn thăng hoa ban đầu của HLV Harry Kewell tại đội bóng giàu truyền thống nhất Thủ đô đã chính thức khép lại. Sau chuỗi 4 trận bất bại đầy hứa hẹn, thất bại trước Thể Công Viettel mới đây đã phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống vận hành bóng ngắn của cựu danh thủ Liverpool khi đối mặt với các đối thủ có tổ chức tốt.

HLV Harry Kewell nguy cơ nhận thất bại thứ 2 liên tiếp cùng Hà Nội FC. Ảnh: Hà Nội FC.

Vấn đề lớn nhất của Hà Nội FC hiện tại nằm ở khả năng kiểm soát cường độ trận đấu. Dù nỗ lực triển khai bóng từ sân nhà, các học trò của ông Kewell thường xuyên gặp khó khăn trước áp lực pressing tầm cao. Điều này đặt ra bài toán hóc búa khi đối thủ sắp tới lại là đội bóng đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải.

CAHN và sức mạnh hủy diệt của ứng viên vô địch

Trái ngược với người láng giềng, CAHN đang ngự trị vững chắc trên đỉnh bảng xếp hạng với khoảng cách 7 điểm so với nhóm bám đuổi. Việc không phải dàn trải lực lượng cho các đấu trường cúp giúp thầy trò HLV Mano Polking tập trung tối đa cho V-League. Thống kê cho thấy sức mạnh tấn công của họ đang ở mức báo động đối với mọi hàng thủ khi ghi ít nhất 3 bàn thắng trong 3 trên 4 trận đấu gần đây.

Lối chơi của CAHN mang đậm dấu ấn của Polking: luân chuyển bóng tốc độ cao ở hành lang cánh và khai thác triệt để các khoảng trống nách trung lộ. Với những nhân tố đột biến như Leo Artur hay Đình Bắc, đội bóng ngành Công an có khả năng chuyển trạng thái cực nhanh, biến những tình huống phòng ngự thành cơ hội ghi bàn chỉ sau vài nhịp chạm.

Điểm nóng nhân sự và bài toán tuyến giữa

Hà Nội FC bước vào trận đấu này với những tổn thất nghiêm trọng về lực lượng. Sự vắng mặt của tiền đạo Daniel Passira và đặc biệt là tiền vệ mỏ neo Đậu Văn Toàn do án treo giò tạo ra khoảng trống lớn ở khu vực trung tuyến. Dù Đỗ Hùng Dũng đã trở lại, một mình anh khó lòng quán xuyến được tuyến giữa trước sự cơ động của Stephan Mauk và nhãn quan của Nguyễn Quang Hải.

Nguyễn Quang Hải đang có phong độ cao bên phía CAHN. Ảnh: CAHN FC.

Đáng chú ý, Nguyễn Quang Hải đang thể hiện phong độ thăng hoa nhất kể từ khi trở về từ Pháp. Dưới bàn tay nhào nặn của Polking, số 19 không chỉ đóng vai trò kiến thiết mà còn trực tiếp ghi những bàn thắng quan trọng, trở thành mối đe dọa thường trực đối với các đội bóng cũ.

Đội hình dự kiến của hai đội

Câu lạc bộ Đội hình xuất phát dự kiến Hà Nội FC Văn Chuẩn; Xuân Mạnh, Thành Chung, Duy Mạnh, Công Nhật; Hùng Dũng, Adriel; Hendrio, Văn Quyết, Fernando; Tuấn Hải. CAHN Filip Nguyễn; Quang Vinh, Việt Anh, Đình Trọng, Văn Hậu; Mauk, Vitao, Quang Hải; Văn Đô, Leo Artur, Đình Bắc.

Dựa trên chiều sâu đội hình và phong độ thực tế, CAHN đang chiếm ưu thế hoàn toàn. Sự chênh lệch về hỏa lực hàng công có thể khiến Hà Nội FC phải nhận thêm một kết quả bất lợi ngay tại Hàng Đẫy. Dự đoán một chiến thắng cách biệt cho đội khách là kịch bản dễ xảy ra nhất trong bối cảnh hiện tại.