Derry City 0-1 HNK Rijeka: HNK Rijeka giành chiến thắng Derry City bước vào trận đấu tại Brandywell Stadium sau thất bại gần nhất, trong khi HNK Rijeka có lợi thế tâm lý từ hai lần thắng trong hai cuộc đối đầu gần nhất.

Derry City 0 - 1 HNK Rijeka Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Derry City tiếp đón HNK Rijeka.

14' BÀN THẮNG! HNK Rijeka (0-1) Phút 14': D. Adu Adjei (HNK Rijeka) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

29' Thẻ vàng Phút 29': N. Twisk (Derry City) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Derry City): J. Clarke vào sân thay L. Boyce.

46' Thẻ vàng Phút 46': B. Lyons-Foster (Derry City) nhận thẻ vàng.

62' Thay người Phút 62' (Derry City): D. Burns vào sân thay J. Olayinka.

62' Thay người Phút 62' (Derry City): B. Cotter vào sân thay B. Lyons-Foster.

65' Thẻ vàng Phút 65': A. Majstorovic (HNK Rijeka) nhận thẻ vàng.

69' Thẻ vàng Phút 69': C. Dummigan (Derry City) nhận thẻ vàng.

81' Thay người Phút 81' (Derry City): J. Stott vào sân thay P. McClean.

81' Thay người Phút 81' (HNK Rijeka): J. Lasickas vào sân thay N. Jankovic.

89' Thay người Phút 89' (HNK Rijeka): I. Cubelic vào sân thay T. Fruk.

90+2' Thay người Phút 90+2' (HNK Rijeka): G. Grulovic vào sân thay D. Adu Adjei.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': B. Cotter (Derry City) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Derry City 0-1 HNK Rijeka Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 02:23 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Derry City sẽ đối đầu HNK Rijeka tại UEFA Europa Conference League trên sân Brandywell Stadium vào lúc 00:30 ngày 31/07/2026. Đây là màn so tài mà sự khác biệt về kết quả gần nhất và xu hướng đối đầu đang tạo ra những điểm nhấn đáng chú ý trước giờ bóng lăn.

Derry City cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Dữ liệu phong độ cho thấy Derry City vừa nhận thất bại ở trận gần nhất. Vì vậy, ưu tiên đầu tiên của đội chủ nhà sẽ là ổn định lại cách nhập cuộc, hạn chế những khoảng trống không cần thiết và duy trì sự tập trung trong các thời điểm quan trọng của trận đấu.

Được thi đấu tại Brandywell Stadium có thể giúp Derry City chủ động hơn về tinh thần. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà chỉ phát huy hiệu quả nếu đội bóng kiểm soát được nhịp độ và tránh để HNK Rijeka tạo ra thế trận thuận lợi từ sớm. Với dữ liệu hiện có, chưa thể khẳng định cụ thể về sơ đồ hoặc cách bố trí nhân sự của Derry City.

HNK Rijeka có điểm tựa từ đối đầu

HNK Rijeka bước vào trận đấu sau chiến thắng gần nhất. Không chỉ vậy, đội bóng này đã thắng cả 2 lần đối đầu gần nhất với Derry City. Xu hướng đó mang lại cho HNK Rijeka sự tự tin nhất định, đồng thời đặt áp lực lên đội chủ nhà trong nỗ lực thay đổi cán cân giữa hai bên.

Điểm đáng chú ý là HNK Rijeka không nhất thiết phải đẩy trận đấu vào thế quá cởi mở. Với lợi thế từ những lần đối đầu trước, đội khách có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, chờ thời điểm khai thác sai lầm của Derry City. Dù vậy, mọi nhận định về mức độ pressing, sơ đồ hay phương án triển khai bóng cụ thể đều không thể xác định nếu thiếu thêm dữ liệu chuyên môn.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng nằm ở khả năng Derry City xử lý áp lực sau kết quả không thuận lợi gần nhất. Đội chủ nhà cần bảo đảm sự cân bằng giữa việc tìm kiếm bàn thắng và giữ cấu trúc phòng ngự, bởi một cách tiếp cận quá mạo hiểm có thể trao thêm không gian cho HNK Rijeka.

Ở chiều ngược lại, HNK Rijeka có cơ sở để thi đấu với sự tự tin nhờ chiến thắng gần nhất và thành tích thắng cả 2 lần đối đầu gần nhất. Đội khách sẽ hướng đến việc duy trì sự chắc chắn, kiểm soát những khu vực quan trọng và buộc Derry City phải giải quyết các tình huống trong điều kiện khó khăn.

Nhận định trước trận

Đây là cuộc đối đầu mà HNK Rijeka đang có lợi thế rõ ràng hơn về kết quả gần nhất cũng như lịch sử đối đầu được cung cấp. Derry City vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh trên sân nhà, nhưng cần nhanh chóng tìm lại sự ổn định và không để áp lực từ những lần chạm trán trước ảnh hưởng đến cách thi đấu.

Nhìn chung, trận đấu có thể được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn những thời điểm chuyển trạng thái và tận dụng hiệu quả các cơ hội tạo ra. HNK Rijeka chiếm ưu thế về mặt tâm lý, còn Derry City cần chứng minh rằng sân Brandywell Stadium đủ để giúp họ tạo ra phản ứng tích cực.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Derry City · 0 thắng 0 hòa HNK Rijeka · 2 thắng Derry City 0 - 1 HNK Rijeka HR HNK Rijeka 1 - 0 Derry City HR

Derry City 5 trận gần nhất B B T B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới HNK Rijeka 5 trận gần nhất T T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới