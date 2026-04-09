Desire Doue cân bằng kỷ lục của Mbappe, PSG đánh bại Liverpool 2-0 Ngôi sao 20 tuổi Desire Doue rực sáng giúp PSG chiếm ưu thế trước Liverpool tại tứ kết Champions League, đồng thời đi vào lịch sử với kỷ lục ghi bàn ấn tượng.

Desire Doue một lần nữa chứng minh giá trị của một "clutch player" khi tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 2-0 của PSG trước Liverpool rạng sáng nay. Tại sân Công viên các Hoàng tử, tài năng trẻ người Pháp không chỉ giúp đội nhà đặt một chân vào bán kết mà còn chính thức cân bằng kỷ lục ghi bàn tại vòng loại trực tiếp của người đàn anh Kylian Mbappe.

Doue cho thấy đẳng cấp ở các trận cầu lớn

Khoảnh khắc rực sáng và bản lĩnh của ngôi sao trẻ

Chỉ mất 11 phút sau tiếng còi khai cuộc, Doue đã cụ thể hóa sự lấn lướt của PSG bằng bàn thắng mở tỷ số. Dù cú dứt điểm có phần may mắn khi bóng chạm chân Ryan Gravenberch đổi hướng, nhưng sự tự tin khi đối đầu với vòng vây của 4 cầu thủ Liverpool đã cho thấy bản lĩnh thép của tiền đạo 20 tuổi. Pha lập công này đưa PSG vươn lên dẫn trước, đồng thời chính thức đưa Doue đi vào ngôi đền của những cầu thủ trẻ tuổi nhất chạm mốc 10 bàn tại Champions League.

Ở tuổi 20 và 309 ngày, Doue trở thành cầu thủ trẻ thứ 6 trong lịch sử đạt được cột mốc này. Nhìn vào danh sách những người xếp trên anh bao gồm Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham và Karim Benzema, có thể thấy PSG đang thực sự sở hữu một "viên kim cương" quý giá.

Doue đang trên đường trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới

San bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Kylian Mbappe

Thống kê ấn tượng nhất sau trận đấu chính là khả năng săn bàn trong các trận đấu loại trực tiếp của tiền đạo này. Với bàn thắng vào lưới Liverpool, Doue đã sở hữu tổng cộng 7 pha lập công tại vòng knock-out Champions League trước khi tròn 21 tuổi. Thành tích này giúp anh san bằng kỷ lục lịch sử mà Kylian Mbappe từng thiết lập.

Đáng chú ý, Doue vẫn còn cơ hội để độc chiếm kỷ lục này khi anh chỉ bước sang tuổi 21 vào ngày 3/6 tới. Nếu tiếp tục nổ súng trong trận lượt về tại Anfield hoặc vòng bán kết, anh sẽ chính thức vượt qua người đàn anh để trở thành cầu thủ dưới 21 tuổi ghi nhiều bàn nhất tại vòng loại trực tiếp giải đấu này.

Sự bất lực của hàng phòng ngự Liverpool

Không chỉ trực tiếp ghi bàn, sức ảnh hưởng của số 14 lên lối chơi của PSG là vô cùng lớn. Sự lắt léo và tốc độ của Doue đã khiến hàng thủ Liverpool hoàn toàn rối loạn. Chỉ trong vòng 3 phút (từ phút 28 đến 31), cả Joe Gomez và Alexis Mac Allister đã phải nhận thẻ vàng sau những nỗ lực truy cản trái phép đối với tài năng trẻ bên phía PSG. Điều này minh chứng cho sự bất lực của HLV Arne Slot trong việc tìm ra phương án ngăn chặn ngôi sao đang đạt độ chín về phong độ.

Rời sân ở phút 77 trong những tràng pháo tay không ngớt, Doue đã khẳng định vị thế không thể thay thế trong sơ đồ của HLV Luis Enrique. Mùa xuân 2026 đang hứa hẹn trở thành sự khẳng định của một siêu sao mới, người mang trọng trách giúp PSG chinh phục chiếc cúp bạc Champions League danh giá.