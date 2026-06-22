Devil May Cry 5 trên Nintendo Switch 2: Chinh phục cột mốc 60 FPS ổn định Capcom xác nhận Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition sẽ đạt tốc độ 60 khung hình/giây trên Nintendo Switch 2. Để duy trì hiệu suất mượt mà, nhà phát triển đã thực hiện các tinh chỉnh kỹ thuật quan trọng về đồ họa và tính năng.

Capcom vừa chính thức xác nhận các thông số kỹ thuật chi tiết cho phiên bản Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition trên hệ máy Nintendo Switch 2. Dự kiến ra mắt trên cửa hàng trực tuyến vào ngày 23/06/2026, đây là lần đầu tiên tựa game hành động tốc độ cao này xuất hiện trên một thiết bị cầm tay của Nintendo. Việc phát hành diễn ra trong bối cảnh thương hiệu này đã vượt mốc 38 triệu bản bán ra trên toàn cầu, trong đó riêng phần game thứ 5 đã đóng góp hơn 11 triệu đơn vị.

Hình ảnh quảng bá chính thức cho phiên bản Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition của Capcom.

Chiến lược tối ưu hóa hiệu suất và đồ họa

Theo thông số từ nhà phát triển, việc duy trì tốc độ khung hình ổn định là mục tiêu kỹ thuật hàng đầu. Trò chơi đã đạt mức 60 khung hình/giây (FPS) ở cả chế độ gắn dock và chế độ cầm tay. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận đối với một tựa game sử dụng công cụ RE Engine vốn đòi hỏi khắt khe về phần cứng.

Tuy nhiên, để đạt được sự ổn định này, Capcom đã đưa ra những quyết định đánh đổi về mặt kỹ thuật:

Loại bỏ Ray Tracing: Các hiệu ứng dò tia (ray tracing) tăng cường bằng phần cứng đã bị lược bỏ để giảm tải cho chip xử lý đồ họa.

Các hiệu ứng dò tia (ray tracing) tăng cường bằng phần cứng đã bị lược bỏ để giảm tải cho chip xử lý đồ họa. Cắt giảm chế độ chơi nặng: Chế độ Turbo Mode và cấp độ khó Legendary Dark Knight (với mật độ kẻ địch dày đặc) sẽ không xuất hiện trong phiên bản này.

Bằng cách tiết chế các yêu cầu phần cứng đặc thù, Capcom đã giữ dung lượng cài đặt của trò chơi ở mức 28 GB, một con số khá khiêm tốn và phù hợp với khả năng lưu trữ của các thiết bị di động.

Nội dung đầy đủ và quyền truy cập nhân vật

Phiên bản Devil Hunter Edition cung cấp quyền truy cập ngay lập tức vào toàn bộ chiến dịch cốt truyện và danh sách các nhân vật chính. Ngay từ khi bắt đầu, người chơi có thể lựa chọn giữa Nero, Dante, V và người anh em song sinh của Dante là Vergil.

Đáng chú ý, Vergil được tích hợp hoàn toàn vào cấu trúc trò chơi, cho phép người dùng sử dụng phong cách chiến đấu dựa trên sự tập trung phức tạp của nhân vật này xuyên suốt tất cả các nhiệm vụ chính. Ngoài ra, phần mềm cũng đóng gói sẵn nhiều gói nội dung bổ sung (DLC) trước đây vào bản tải xuống gốc, bao gồm:

Gói EX Color Pack cho trang phục thay thế của nhân vật.

Các cánh tay cơ khí độc đáo cho Nero như Mega Buster cổ điển và Gerbera GP01.

Lộ trình phát hành và giá bán

Capcom sẽ triển khai việc mở bán theo từng giai đoạn cụ thể. Phiên bản trên eShop sẽ ra mắt vào ngày 24/06/2026 với mức giá khuyến mãi là 30 USD. Sau ngày 07/07, giá sẽ quay trở lại mức tiêu chuẩn là 40 USD.

Đối với những người hâm mộ muốn sưu tầm đĩa vật lý, phiên bản băng trò chơi dự kiến sẽ được phát hành muộn hơn vào ngày 28/08/2026. Dưới đây là bảng tóm tắt lộ trình phát hành: