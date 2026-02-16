Đời sống Đi lễ chùa đầu năm Bính Ngọ 2026: Văn khấn, thứ tự hành lễ và cách sắm lễ đúng cách Hướng dẫn đi lễ chùa đầu năm 2026 đúng cách – thứ tự hành lễ 5 bước, cách sắm lễ chay, bày lễ các ban, trang phục phù hợp và những lưu ý quan trọng.

Tết đến xuân về, nhiều gia đình Việt thường đi chùa đầu năm để cầu bình an, tài lộc, sức khỏe và tìm sự thanh thản nơi chốn tâm linh.

Tuy nhiên, đi lễ chùa không chỉ đơn giản là thắp hương khấn vái – bạn cần biết cách chọn ngày, sắm lễ, mặc trang phục phù hợp và thực hiện đúng thứ tự hành lễ để lòng thành được toại nguyện.

Nên đi lễ chùa vào ngày nào?

Mỗi thời điểm đi lễ chùa mang ý nghĩa riêng. Đi lễ vào Mùng 1 Tết là ngày đầu tiên của tháng, cầu mong cả tháng bình an, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Đi lễ ngày Rằm là thời điểm mặt trăng mặt trời nhìn rõ nhau, thần thánh và tổ tiên thông thương với con người nên lời cầu nguyện dễ thành hiện thực. Đi lễ vào ngày Tết để cầu mong một năm mới bình an, may mắn, thành đạt.

Về thắc mắc nên đi đền hay chùa trước, thực tế đi đền trước hay chùa trước đều được, vì cả hai đều luôn được coi trọng như nhau.

Thứ tự hành lễ 5 bước khi đến chùa

Bước 1: Khi đến chùa, đặt lễ vật rồi thắp vài nén hương tại bàn thờ Đức Ông.

Bước 2: Đặt lễ lên hương án chính điện, thắp đèn hương nhan, thỉnh 3 hồi chuông rồi làm lễ với chư Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát.

Bước 3: Thắp hương, khấn vái thành tâm ở tất cả các bàn thờ khác, lưu ý phải đủ 3 lễ hoặc 5 lễ. Nếu chùa có điện thờ Mẫu và Tứ Phủ thì đến đó đặt lễ và dâng hương.

Bước 4: Lễ ở nhà thờ Tổ (nhà thờ Hậu).

Bước 5: Cuối cùng đến phòng tiếp khách để thăm hỏi các nhà sư trong chùa.

Cách sắm lễ khi đi chùa đầu năm

Đi lễ chùa chỉ nên sắm lễ chay và dâng hương, không sắm lễ mặn. Lễ chay gồm bánh kẹo, hoa quả tươi, chè.

Mâm ngũ quả gồm các loại quả như dưa hấu, bưởi, táo, dứa, nho, xoài, thanh long, phật thủ. Hoa mang đi chùa phải là hoa tươi: hoa huệ, hoa sen, hoa cúc, hoa mẫu đơn – không dùng hoa giả, hoa dại.

Cách bày lễ ở các ban

Ban Tam Bảo phải bày đủ 5 món: hương, đăng (nến), hoa, quả, nước. Nếu thiếu cũng không sao, chỉ cần tấm lòng thành kính. Lưu ý không được để tiền thật, tiền vàng, tiền hàng mã và đồ lễ mặn tại ban này.

Các ban thờ khác trong chùa như ban Mẫu, ban Đức Ông, ban Thánh Hiền, ban vong chỉ cần thắp 3 nén hương rồi thực hiện lời cầu khấn, tùy thuộc vào mong muốn của thí chủ để chuẩn bị lễ phù hợp.

Các ban thờ Đức Ông, Thánh, Mẫu có thể sắm lễ tam sinh (thịt gà, giò, chả) và tiền vàng mã, tiền âm phủ.

Đi lễ chùa nên mặc gì?

Chùa chiền là chốn linh thiêng nên phải ăn mặc lịch sự, kín đáo. Nên chọn trang phục màu sắc nhã nhặn, cùng tông màu với áo tràng, áo lam Phật tử để thể hiện lòng thành kính. Áo sơ mi cổ kín, áo dài hoặc áo khoác bẻ cổ đều phù hợp.

Tuyệt đối không mặc đồ hở hang, xuyên thấu, quần bó sát, quần giả váy, quần lửng, váy ngắn hay quần tất lưới vì vừa mất mỹ quan vừa thiếu tôn kính nơi thờ Phật.

Có nên đi chùa vào buổi tối?

Theo quy định của chùa, không có điều nào cấm ghé đến vào buổi tối. Nếu buổi sáng bạn bận rộn thì tối đến vẫn được, miễn là thể hiện sự thành tâm. Chùa là nơi linh thiêng nên bất kể thời điểm nào ghé đến cũng cần ăn mặc chỉnh tề, trang nghiêm và cư xử phù hợp.