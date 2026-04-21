Di sản của Erik ten Hag: Khi Kobbie Mainoo chứng minh lời tiên tri tại Manchester United Sự tỏa sáng rực rỡ của Kobbie Mainoo dưới thời Michael Carrick năm 2026 là minh chứng đanh thép cho tầm nhìn của Erik ten Hag, xóa tan những hoài nghi sau giai đoạn đầy sóng gió.

Trong thế giới bóng đá đầy biến động tại Old Trafford, nơi các huấn luyện viên đến và đi như những mùa giải, việc đánh giá một di sản thường mất nhiều thời gian hơn người ta tưởng. Hiện tại, dưới triều đại của Michael Carrick vào năm 2026, Manchester United đang chứng kiến sự bùng nổ của một trong những tiền vệ tài năng nhất thế giới: Kobbie Mainoo. Tuy nhiên, để có được một ngôi sao rực sáng như hiện tại, lịch sử cần phải công bằng hơn với người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình này – Erik ten Hag.

Ten Hag là người đã giúp Man Utd "khai phá" Mainoo.

Lời tiên tri và bệ phóng từ Carabao Cup

Hơn một năm rưỡi kể từ khi Erik ten Hag rời ghế nóng tại Old Trafford, những cuộc tranh luận về năng lực của ông vẫn chưa hồi kết. Người ta nhắc nhiều về những bản hợp đồng bom tấn thất bại hay lối chơi thiếu ổn định, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận: Ten Hag là người có đôi mắt tinh tường nhất đối với những tài năng trẻ. Tháng 1/2023, giữa áp lực thành tích bủa vây, chiến lược gia người Hà Lan đã thực hiện một quyết định táo bạo khi trao suất đá chính cho viên ngọc thô Mainoo tại Carabao Cup.

Đó không phải là một sự thử nghiệm ngẫu hứng. Sau trận chung kết tại Wembley năm đó, Ten Hag từng khẳng định chắc nịch rằng Mainoo sẽ là hạt nhân trong tương lai của Quỷ đỏ. Lời hứa ấy không chỉ nằm trên giấy tờ. Một năm sau, chính tiền vệ sinh năm 2005 này đã ghi bàn thắng quyết định, trực tiếp hạ gục đối thủ không đội trời chung Manchester City để mang về chức vô địch Cúp FA cho đội bóng.

Ten Hag đặt niềm tin tuyệt đối vào Mainoo.

Sự tương phản nghiệt ngã từ sai lầm của Ruben Amorim

Tầm nhìn của Ten Hag càng trở nên giá trị khi đặt cạnh nhiệm kỳ bị coi là thảm họa của Ruben Amorim. Trong nửa đầu mùa giải 2025/26, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đưa ra một trong những quyết định gây tranh cãi nhất lịch sử CLB: đày ải Mainoo trên băng ghế dự bị. Dưới thời Amorim, tiền vệ số 37 không được đá chính bất kỳ trận nào tại Ngoại hạng Anh, một sự lãng phí tài năng khiến người hâm mộ không khỏi phẫn nộ.

Nếu Amorim nắm quyền sớm hơn hoặc tại vị lâu hơn, có lẽ sân Old Trafford đã đánh mất một biểu tượng tương lai. Chính sai lầm này của người tiền nhiệm đã vô tình làm nổi bật tính đúng đắn trong cách quản trị nhân sự của Ten Hag. Ten Hag tin rằng tài năng không có tuổi, và sự lột xác của Mainoo từ một cầu thủ học viện thành trụ cột đội tuyển Anh là bằng chứng rõ ràng nhất.

Ánh hào quang trở lại dưới thời Michael Carrick

Đến năm 2026, khi Michael Carrick tiếp quản đội bóng, việc đưa Mainoo trở lại trung tâm hàng tiền vệ là ưu tiên hàng đầu. Carrick, với kinh nghiệm của một tiền vệ lừng lẫy, đã không mất nhiều thời gian để nhận ra giá trị mà Ten Hag đã dày công xây dựng. Trong chuỗi trận thăng hoa vừa qua, Mainoo liên tục tỏa sáng giúp Manchester United giành những chiến thắng vang dội trước các đối thủ lớn như Arsenal, Tottenham Hotspur và Chelsea.

Khả năng thoát pressing thoát điêu luyện, nhãn quan chiến thuật sắc bén và sự điềm tĩnh lạ lùng ở tuổi đôi mươi của Mainoo chính là hình mẫu tiền vệ hiện đại mà Ten Hag đã mường tượng từ 3 năm trước. Dù từng mắc sai lầm với những cái tên như Alvaro Fernandez hay James Garner, nhưng với riêng trường hợp của Kobbie Mainoo, Ten Hag đã đúng hoàn toàn.

Nhìn lại hành trình đã qua, Mainoo không chỉ là một cầu thủ; anh là biểu tượng cho sự kiên định của một triều đại cũ giữa những biến động của hiện tại. Sự tỏa sáng của tiền vệ số 37 ngày hôm nay chính là món quà muộn màng nhưng vô giá mà Erik ten Hag để lại cho Manchester United.