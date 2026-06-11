Di sản của Steve Jobs: Những sản phẩm Apple thay đổi hoàn toàn bộ mặt công nghệ toàn cầu Từ những chiếc máy tính sơ khai đến cuộc cách mạng di động với iPhone, các phát kiến của Steve Jobs đã thiết lập tiêu chuẩn mới cho thiết kế và trải nghiệm người dùng.

Steve Jobs không chỉ là một doanh nhân thành công, mà còn là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, người đã góp phần thay đổi cách thế giới nhìn nhận và sử dụng công nghệ. Với vai trò đồng sáng lập Apple, ông đã đưa ra những sản phẩm mang tính đột phá, góp phần định hình kỷ nguyên số hiện đại và để lại ảnh hưởng sâu rộng đến các thiết bị chúng ta sử dụng ngày nay.

Cố CEO Apple có tầm ảnh hưởng lớn đến thế giới công nghệ

Từ máy tính cá nhân, máy nghe nhạc, điện thoại thông minh cho đến máy tính bảng, những sáng tạo gắn liền với Steve Jobs đã làm thay đổi cách con người làm việc, giải trí và kết nối với thế giới xung quanh.

Bình minh của máy tính cá nhân: Apple I và Apple II

Apple I là chiếc máy tính cá nhân đầu tiên được Steve Jobs và Steve Wozniak phát triển vào năm 1976. Khác với những chiếc máy tính hoàn chỉnh ngày nay, Apple I chỉ gồm một bo mạch điện tử duy nhất với vi xử lý, bộ nhớ và các thành phần cơ bản. Người dùng phải tự lắp ráp và bổ sung thêm bàn phím, màn hình hay vỏ ngoài để có thể sử dụng.

Apple I ra mắt vào năm 1976

Tiếp nối thành công sơ khai đó, Apple II (1977) ra đời và trở thành mẫu máy vi tính sản xuất hàng loạt thành công đầu tiên. Điểm nổi bật nhất của thiết bị này là khả năng hiển thị màu sắc và chế độ đồ họa vượt trội tại thời điểm đó. Apple II không chỉ phục vụ công việc lập trình mà còn mở ra trải nghiệm giải trí mới cho game thủ.

Apple II đặt nền móng vững chắc cho thị trường máy tính

Cuộc cách mạng giao diện đồ họa: Lisa và Macintosh

Sau chuyến thăm trung tâm nghiên cứu Xerox PARC, Steve Jobs đã hiện thực hóa tầm nhìn về giao diện người dùng đồ họa (GUI) thông qua Apple Lisa (1983). Thay vì nhập lệnh văn bản khô khan, Lisa cho phép người dùng tương tác với biểu tượng, cửa sổ và con trỏ điều khiển bằng chuột.

Apple Lisa ra mắt vào năm 1983

Đến năm 1984, Macintosh xuất hiện và thực sự đưa máy tính cá nhân đến với số đông. Với bộ vi xử lý Motorola 68000 và các ứng dụng đột phá như MacPaint và MacWrite, Macintosh đã biến máy tính trở thành một công cụ sáng tạo thân thiện hơn bao giờ hết.

Macintosh là dòng máy tính cá nhân mang tính cách mạng của Apple

iMac và iPod: Sự hồi sinh và thống trị giải trí

Khi Jobs trở lại Apple năm 1996, ông đã vực dậy công ty bằng iMac (1998). Với thiết kế "all-in-one" vỏ nhựa màu xanh đặc trưng, iMac đã xóa bỏ định kiến về những chiếc máy tính PC thô kệch, đồng thời tận dụng tối đa làn sóng phổ biến của Internet.

Với iMac, Apple đã định nghĩa lại thành công dòng máy tính all-in-one

Bước sang thiên niên kỷ mới, iPod (2001) và iTunes Store (2003) đã cùng nhau định hình lại ngành công nghiệp âm nhạc. iPod cho phép người dùng mang theo hàng nghìn bài hát trong túi áo, trong khi iTunes Store cung cấp phương thức mua nhạc số bản quyền hợp pháp và dễ dàng.

iTunes Store mở ra một kỷ nguyên mới cho âm nhạc kỹ thuật số có bản quyền

iPhone và iPad: Kỷ nguyên di động hiện đại

iPhone (2007) được xem là sản phẩm quan trọng nhất, thay đổi hoàn toàn cách con người sử dụng điện thoại. Nó không chỉ là thiết bị nghe gọi mà còn là một máy tính bỏ túi mạnh mẽ với giao diện cảm ứng đa điểm trực quan.

iPhone đã thay đổi hoàn toàn cục diện ngành công nghiệp di động

Cuối cùng, iPad (2010) ra đời để lấp đầy khoảng trống giữa smartphone và laptop. Dưới đây là thông số kỹ thuật cơ bản của phiên bản iPad đầu tiên do Steve Jobs giới thiệu:

Thông số Chi tiết Vi xử lý Apple A4 Bộ nhớ RAM 256MB Màn hình 9.7 inch, cảm ứng đa điểm Độ phân giải 1024 x 768 pixel Kết nối Wi-Fi, Di động (tùy chọn)

iPad là chiếc máy tính bảng thương mại đầu tiên của Apple

Có thể thấy, mỗi sản phẩm ra đời dưới thời Steve Jobs không chỉ là một thiết bị điện tử đơn thuần, mà là một minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và nghệ thuật nhân văn, tạo nên những tiêu chuẩn mà thế giới vẫn đang tiếp tục kế thừa.