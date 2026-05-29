Địa chấn Roland Garros: Tsitsipas và Ben Shelton bị loại sốc, Sabalenka thẳng tiến Sân đất nện Paris rúng động khi cựu á quân Stefanos Tsitsipas và hạt giống số 5 Ben Shelton đồng loạt bị loại. Ngược lại, Aryna Sabalenka khẳng định vị thế số 1.

Roland Garros 2024 đang chứng kiến một trong những tuần thi đấu biến động nhất lịch sử khi hàng loạt ứng cử viên vô địch phải dừng bước sớm. Sau cú sốc mang tên Jannik Sinner, đến lượt Stefanos Tsitsipas và Ben Shelton trở thành nạn nhân của những tay vợt bị đánh giá thấp hơn, tạo nên cục diện khó lường tại nội dung đơn nam.

Matteo Arnaldi gieo sầu cho Stefanos Tsitsipas

Trận đấu tâm điểm tại vòng hai giữa Matteo Arnaldi và Stefanos Tsitsipas đã kết thúc với kịch bản không ai ngờ tới. Tay vợt người Italia, hiện xếp hạng 80 thế giới, đã thể hiện phong độ chói sáng để đánh bại hạt giống người Hy Lạp với tỷ số 3-1 (7-6, 5-7, 6-3, 6-2).

Thất bại này chính thức chấm dứt hành trình của Tsitsipas, á quân Roland Garros 2021, ngay trên mặt sân đất nện sở trường. Dù từng góp mặt ở hai trận chung kết Grand Slam, Tsitsipas lại tỏ ra hụt hơi trước lối chơi đầy biến hóa và bền bỉ của đối thủ kém mình hàng chục bậc trên bảng xếp hạng ATP.

Đáng chú ý, đây được xem là màn phục hận ngọt ngào của Arnaldi. Hai năm trước, cũng tại Paris, tay vợt người Italia từng để thua chính Tsitsipas sau 4 set đấu. Lần này, với tâm lý vững vàng hơn, Arnaldi đã tận dụng tối đa các cơ hội bẻ giao bóng để tạo nên cú sốc lớn nhất kể từ đầu giải. Tại vòng ba, Arnaldi sẽ đối đầu với Raphael Collignon.

Ben Shelton và Jannik Sinner đồng loạt rời giải

Cơn địa chấn tại Paris chưa dừng lại khi hạt giống số 5 Ben Shelton cũng phải nhận thất bại muối mặt. Raphael Collignon, tay vợt người Bỉ, đã có một ngày thi đấu thăng hoa khi hạ gục Shelton chỉ sau 3 set trắng với các tỷ số 6-4, 7-5, 6-4. Đây là chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Collignon trước một đối thủ thuộc Top 5 thế giới, đánh dấu cột mốc lần thứ hai anh lọt vào vòng ba của một giải Grand Slam.

Ngày thi đấu thứ năm càng trở nên đen tối cho các hạt giống hàng đầu khi tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner cũng phải dừng bước sau trận thua kịch tính kéo dài 5 set. Sự rời đi của những cái tên này khiến nhánh đấu đơn nam trở nên rộng mở hơn bao giờ hết cho các tay vợt còn lại.

Sabalenka và Coco Gauff giữ vững vị thế nội dung nữ

Trái ngược với sự hỗn loạn ở nội dung nam, các tay vợt nữ hàng đầu vẫn đang khẳng định được bản lĩnh. Aryna Sabalenka đã chứng minh tại sao cô là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch bằng chiến thắng thuyết phục để giành vé vào vòng ba. Trong bối cảnh bảng xếp hạng WTA có thể biến động lớn, Sabalenka vẫn đang bảo vệ vững chắc vị trí số 1 của mình.

Dù gặp đôi chút khó khăn ở set đầu trước Elsa Jacquemot khi hai bên liên tục bẻ game của nhau, Sabalenka đã kịp thời tăng tốc ở thời điểm quyết định. Cô thắng 8 trong 9 game cuối cùng để khép lại trận đấu với tỷ số 7-5, 6-2 sau hơn 1 giờ 30 phút thi đấu. Bản lĩnh của tay vợt người Belarus là điểm tựa lớn nhất giúp cô vượt qua những áp lực tâm lý tại giải đấu năm nay.

Coco Gauff vượt khó trước lối chơi bền bỉ

Hạt giống số 4 Coco Gauff cũng đã ghi tên mình vào vòng ba sau khi vượt qua Mayar Sherif của Ai Cập. Dù tỷ số là 6-3, 6-2, thực tế trên sân cho thấy Gauff đã phải vất vả như thế nào trước lối đánh bền bỉ và những cú bóng xoáy cao của Sherif. Tay vợt người Mỹ đã phải sử dụng chiến thuật linh hoạt để phá vỡ thế trận giằng co. Thử thách tiếp theo của Gauff tại vòng ba sẽ là hạt giống số 28 Anastasia Potapova.

Tay vợt Đối thủ Tỷ số Kết quả Matteo Arnaldi Stefanos Tsitsipas 7-6, 5-7, 6-3, 6-2 Thắng Raphael Collignon Ben Shelton 6-4, 7-5, 6-4 Thắng Aryna Sabalenka Elsa Jacquemot 7-5, 6-2 Thắng Coco Gauff Mayar Sherif 6-3, 6-2 Thắng

Sự sụp đổ của các hạt giống nam hàng đầu và sự kiên cường của các tay vợt nữ đang tạo nên một kỳ Roland Garros đầy cảm xúc. Người hâm mộ tennis toàn cầu đang chờ đợi liệu còn cú sốc nào sẽ tiếp tục xảy ra ở những vòng đấu tới tại Paris.