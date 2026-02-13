Đời sống Địa điểm, lịch bắn pháo hoa giao thừa Tết Bính Ngọ tại TP. Đà Nẵng Theo kế hoạch 42/KH-UBND ngày 3/2/2026, Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút vào lúc 00 giờ 00 phút ngày 17/2/2026 (đêm giao thừa Tết Bính ngọ 2026) tại 6 điểm trên địa bàn.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại Đà Nẵng

Điểm số 1: Khu vực trước UBND phường Hòa Khánh (khu đất thuộc dự án Kim Long Nam, đối diện về phía Đông UBND phường Hòa Khánh).

Điểm số 2: Đường Bạch Đằng, phường Hòa Cường (đoạn giao nhau giữa đường Bạch Đằng và đường Bình Minh 6).

Điểm số 3: Khu tái định cư đường Vành đai phía Tây, thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Vang.

Điểm số 4: Khu du lịch Cồn Bắp, thôn Xuyên Trung, phường Hội An.

Điểm số 5: Quảng trường 24-3, đường Hùng Vương, phường Bàn Thạch.

Điểm số 6: Quảng trường xã Núi Thành.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 TP Đà Nẵng

Pháo hoa được bắn theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật, không nhạc nền với hệ thống tự động bắn pháo hoa FireOne và hệ thống bán tự động L100S.

Sử dụng các loại pháo hoa tầm cao và giàn pháo hoa tầm thấp của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Thời gian bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Trong 15 phút, từ 00 giờ 00 đến 00 giờ 15 phút, ngày 17/02/2026 (nhằm Mùng 01 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu công tác chuẩn bị bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 phải được tổ chức chặt chẽ, đúng chương trình, đúng thời gian và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện và trang thiết bị. Các sở, ban, ngành, địa phương được yêu cầu phối hợp đồng bộ, tăng cường tuyên truyền, giữ vững an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và an toàn xã hội trên toàn địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chịu trách nhiệm chính tổ chức bắn pháo hoa, lập kế hoạch chi tiết và khoanh vùng khu vực cấm người dân tiếp cận. Công an thành phố bố trí lực lượng bảo vệ 24/24 tại các điểm bắn từ 8h ngày 9/2 đến 4h ngày 17/2/2026, đồng thời xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và bảo đảm an toàn giao thông. Ngành y tế chuẩn bị xe cấp cứu, lực lượng trực tại các điểm tập trung đông người.

Các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ bảo đảm điện, thông tin liên lạc, vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông và an toàn bay. UBND các xã, phường có điểm bắn phải bảo đảm mặt bằng an toàn, bán kính tối thiểu 200m không cho người dân tiếp cận, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự khu vực.