Dịch vụ hậu mãi VinFast: Trải nghiệm thực tế từ chủ xe và bài toán chi phí bảo dưỡng tối ưu Với hệ thống hơn 400 xưởng dịch vụ và chính sách cam kết minh bạch, VinFast đang thiết lập tiêu chuẩn mới về hậu mãi, góp phần tạo nên doanh số kỷ lục 175.000 xe.

Dịch vụ hậu mãi đang trở thành ưu thế cạnh tranh quan trọng của VinFast khi cộng đồng chủ xe ghi nhận những trải nghiệm tích cực về sự đồng nhất và chuyên nghiệp. Không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm, chính sách chăm sóc khách hàng minh bạch và chi phí vận hành thấp đang là những yếu tố then chốt giúp hãng xe Việt chinh phục thị trường.

Quy trình chuyên nghiệp và cam kết đúng hẹn

Dịch vụ hậu mãi của VinFast hiện được triển khai đồng bộ tại hơn 400 xưởng dịch vụ trên cả nước, mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dùng. Đáng chú ý, chương trình khảo sát “Kiến tạo dịch vụ 5 sao” từ ngày 10/10/2025 đến 31/03/2026 đã ghi nhận nhiều đánh giá cao về tốc độ xử lý yêu cầu và thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên.

Anh Đoàn Đức Minh (Bắc Ninh), chủ xe VF 5, chia sẻ rằng quy trình tiếp nhận và kiểm tra định kỳ diễn ra rất gọn gàng, không gây gián đoạn kế hoạch công việc cá nhân. Tương tự, anh Sơn (Hà Nội), chủ xe VF 7, đặc biệt ấn tượng với cam kết minh bạch về thời gian sửa chữa. Cụ thể, nếu thời gian xử lý vượt quá cam kết, khách hàng sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/ngày. Thậm chí, hãng còn cung cấp xe hoặc pin dự phòng để đảm bảo việc di chuyển của người dùng không bị ảnh hưởng trong quá trình sửa chữa kéo dài.

Chi phí bảo dưỡng định kỳ thấp hơn đáng kể so với xe xăng

Một điểm cộng lớn khiến người dùng yên tâm khi chuyển sang xe điện là sự “nhẹ gánh” về tài chính. Theo phản hồi từ nhiều chủ xe, mức phí bảo dưỡng các dòng xe điện VinFast thường chỉ dao động từ vài trăm nghìn đến 1.000.000 đồng cho mỗi mốc định kỳ. Con số này thấp hơn nhiều so với các mẫu xe xăng hạng A vốn thường tiêu tốn từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng mỗi lần vào xưởng.

Anh Trương Ngọc Sơn (TP.HCM) khẳng định khả năng tối ưu kinh tế của xe điện càng thể hiện rõ sau thời gian dài sử dụng. Với những người kinh doanh vận tải như anh Hạnh (tài xế Limo Green), chu kỳ bảo dưỡng dài hơn (mỗi 15.000 km hoặc sau một năm) giúp duy trì tần suất chạy xe ổn định và kiểm soát tốt chi phí phát sinh. Bên cạnh đó, chính sách bảo hành pin lên tới 8 năm cùng hệ thống trạm sạc phủ rộng giúp các bác tài xóa bỏ áp lực về hạ tầng khi di chuyển liên tỉnh.

Góp phần thúc đẩy doanh số kỷ lục

Sự đầu tư bài bản cho hậu mãi đã phản ánh trực tiếp vào kết quả kinh doanh. Trong năm 2025, VinFast đã bàn giao hơn 175.000 xe điện tới tay khách hàng. Đỉnh điểm là kỷ lục hoàn tất 3.520 đơn đặt mua chỉ trong ngày 28/03/2026. Có thể thấy, khi quy trình dịch vụ trở nên rõ ràng và chi phí minh bạch, xe điện không chỉ là phương tiện xanh mà còn là một bài toán kinh tế hợp lý cho người dùng Việt.

Hiện tại, chủ xe VinFast có thể tham gia đóng góp ý kiến thông qua chương trình khảo sát chất lượng và nhận 500.000 đồng tri ân (dưới dạng điểm VPoint). Thông tin chi tiết được cập nhật tại: https://vinfastauto.com/vn_vi/chuong-trinh-kien-tao-dich-vu-5-sao-cung-vinfast.