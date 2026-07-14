Didier Deschamps và cuộc cách mạng 4-2-3-1 đưa tuyển Pháp tiến sát đỉnh vinh quang Quyết định rũ bỏ sự thực dụng để xây dựng hàng công biến ảo giúp Didier Deschamps đứng trước vận hội lịch sử tại World Cup cùng thế hệ vàng mới của Les Bleus.

Didier Deschamps đang đứng trước ngưỡng cửa của ngôi đền huyền thoại. Chiến lược gia 57 tuổi chỉ còn cách cột mốc trở thành huấn luyện viên thứ hai trong lịch sử bóng đá thế giới giành hai chức vô địch World Cup đúng hai bước chân. Đây là một hành trình phục hưng ngoạn mục, bởi chỉ mới một năm trước, tương lai của ông tại tuyển Pháp vẫn còn là một dấu hỏi lớn bao phủ bởi sự hoài nghi.

Bước ngoặt thực sự đến vào tháng 1 năm 2025, khi Deschamps chính thức công bố quyết định sẽ chia tay đội tuyển sau khi chiến dịch World Cup khép lại. Quyết định này, thay vì gây ra sự xáo trộn, lại trở thành một "liều thuốc" giải phóng tâm lý cực mạnh. Nó cho phép ông toàn tâm toàn ý dồn sức cho giải đấu cuối cùng mà không còn bị bủa vây bởi những áp lực về tương lai cá nhân hay những câu hỏi chất vấn từ truyền thông.

Deschamps đã giúp tuyển Pháp "thay da đổi thịt". Ảnh: Getty.

Lời giải cho bài toán thực dụng

Trong suốt nhiều năm, Deschamps luôn bị gắn mác là một nhà cầm quân thực dụng đến mức cực đoan. Tuy nhiên, thất bại cay đắng trước Tây Ban Nha tại bán kết EURO 2024 đã trở thành giọt nước tràn ly, buộc ông phải thực hiện một cuộc cách mạng triệt để. Deschamps đã dũng cảm từ bỏ sự an toàn vốn có để chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1, một hệ thống đòi hỏi sự hy sinh của một tiền vệ trung tâm để ưu tiên tối đa cho bốn nhân tố tấn công.

Thử nghiệm này không chỉ là sự thay đổi về mặt con số trên sa bàn. Nó là sự thay đổi về tư duy tiếp cận trận đấu. Bắt đầu từ trận gặp Ý và được định hình rõ nét trong cuộc tái đấu đầy kịch tính với Tây Ban Nha vào tháng 6 năm 2025, Les Bleus đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác: tốc độ hơn, đột biến hơn và đa dạng hơn trong các phương án tiếp cận cầu môn.

Thế hệ vàng mới và sự trỗi dậy của những tài năng trẻ

Hàng công của Pháp hiện tại được đánh giá là đáng sợ nhất thế giới nhờ sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Sự xuất hiện của những tài năng mới nổi như Michael Olise hay Doue đã mang đến luồng sinh khí mới. Khi kết hợp cùng những ngôi sao đã khẳng định được đẳng cấp như Ousmane Dembele và Kylian Mbappe, họ tạo thành một bộ tứ biến hóa khôn lường, sẵn sàng xé toạc bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Đáng chú ý, nền tảng thể lực của các trụ cột đang ở trạng thái lý tưởng nhất. Việc các cầu thủ thuộc biên chế Paris Saint-Germain được xoay tua hợp lý tại giải quốc nội đã giúp họ duy trì được sự sung mãn cho chiến dịch săn vàng trên đất Mỹ. Đây là lợi thế không nhỏ trong một giải đấu có mật độ thi đấu dày đặc và đòi hỏi cường độ cao như World Cup.

Nghệ thuật quản trị nhân sự trong giai đoạn chuyển giao

Thành công hiện tại của tuyển Pháp còn ghi dấu ấn đậm nét từ tài quản trị nhân sự của Deschamps. Việc chia tay hàng loạt công thần như Hugo Lloris, Raphaël Varane, Olivier Giroud và đặc biệt là "linh hồn" Antoine Griezmann từng để lại một khoảng trống mênh mông về cả chuyên môn lẫn tinh thần. Tuy nhiên, Deschamps đã chứng minh vì sao ông là một trong những nhà quản lý xuất sắc nhất.

Ông đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách thế hệ, xây dựng một sợi dây liên kết chặt chẽ với các học trò trẻ tuổi. Mối quan hệ giữa Deschamps và đội trưởng Kylian Mbappe hiện đang ở giai đoạn thăng hoa nhất. Sự thấu hiểu và tin tưởng tuyệt đối giữa hai người khiến giới chuyên môn liên tưởng đến sự gắn kết lịch sử giữa chính Deschamps và cố huấn luyện viên Aimé Jacquet trong chiến tích vô địch năm 1998.

Thử thách cực đại tại Dallas

Trận bán kết tái đấu với Tây Ban Nha tại Dallas sắp tới sẽ là bài kiểm tra hạng nặng cuối cùng để kiểm chứng sức mạnh thực sự của phiên bản tuyển Pháp mới này. Sau khi lần lượt vượt qua Thụy Điển, Na Uy và Senegal, thử thách từ đội bóng xứ bò tót mang ý nghĩa quyết định đến thành bại của cả một kỷ nguyên mà Deschamps đã dày công xây dựng.

Từ những lời la ó từ người hâm mộ quê nhà cách đây hai năm, Deschamps giờ đây đang đứng trước cơ hội nhận được sự tôn vinh tuyệt đối. Một chiến thắng tại New Jersey không chỉ mang về chiếc cúp vàng danh giá mà còn chính thức đưa tên tuổi ông vào ngôi đền của những huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại, khép lại một hành trình lịch sử đầy cảm xúc của bóng đá Pháp.