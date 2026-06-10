Didier Deschamps: Vũ điệu cuối cùng của 'Kiến trúc sư' vĩ đại tại tuyển Pháp Sau 14 năm dẫn dắt Les Bleus với những thành công vô tiền khoáng hậu, Didier Deschamps chuẩn bị bước vào chiến dịch World Cup 2026 với tư cách là giải đấu cuối cùng trên cương vị thuyền trưởng.

Tại trung tâm huấn luyện Clairefontaine, mô hình chiếc cúp vàng World Cup cao ba mét đứng sừng sững như một lời nhắc nhở về vị thế của bóng đá Pháp. Didier Deschamps, người duy nhất góp mặt trong cả hai ngôi sao trên ngực áo đội tuyển với tư cách đội trưởng (1998) và huấn luyện viên (2018), đang chuẩn bị cho chương cuối cùng trong hành trình huyền thoại của mình.

Từ đội trưởng huyền thoại đến kiến trúc sư vĩ đại.

Di sản của sự thực dụng và thành công

Dưới triều đại kéo dài 14 năm của Deschamps, Les Bleus đã lột xác trở thành một thế lực đáng gờm nhất thế giới. Trong bảy giải đấu lớn gần nhất, Pháp đã góp mặt ở trận chung kết tới bốn lần. Tuy nhiên, bất chấp bảng thành tích đồ sộ, vị chiến lược gia 57 tuổi vẫn thường xuyên phải đối mặt với những luồng ý kiến trái chiều ngay tại quê nhà.

"Ở nước ngoài, có lẽ tôi được công nhận nhiều hơn," Deschamps trầm ngâm. Những chỉ trích tại Pháp thường nhắm vào lối chơi thực dụng, ưu tiên sự an toàn hơn là tính cống hiến. Đáp lại, Deschamps chỉ mỉm cười: "Điều đó chẳng thể ngăn cản chúng tôi gặt hái được những kết quả đỉnh cao."

Deschamps được tôn trọng hơn ở nước ngoài.

Sự tôn trọng từ những đồng nghiệp đỉnh cao

Trái ngược với sự khắt khe của dư luận Pháp, Deschamps nhận được sự ngưỡng mộ tuyệt đối từ các đồng nghiệp quốc tế. Những cái tên như Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel hay Gareth Southgate đều coi ông là hình mẫu về khả năng thích nghi và quản trị nhân sự. Deschamps chia sẻ rằng bí quyết của ông không nằm ở một công thức cố định, mà là sự biến hóa không ngừng dựa trên nguồn nhân lực hiện có.

Khi các đồng nghiệp đều dành lời ngợi khen.

Kỷ nguyên của Kylian Mbappe và những làn gió mới

Sự chuyển giao quyền lực tại tuyển Pháp sau World Cup 2022 đã diễn ra một cách quyết liệt. Với việc Hugo Lloris, Olivier Giroud và Antoine Griezmann lần lượt chia tay, Deschamps đã đặt trọn niềm tin vào Kylian Mbappe. Ông bảo vệ quyết định để Mbappe đá trung phong: "Cậu ấy đã chơi ở vị trí trung tâm trong ba năm qua tại cả PSG và Real Madrid. Mbappe không chỉ dẫn dắt về chuyên môn mà còn là tiếng nói của cả đội bóng."

Thuyền trưởng Pháp đặt trọn niềm tin vào Mbappe.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Michael Olise được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà Griezmann để lại. Deschamps ca ngợi Olise là một cầu thủ có khả năng tỏa sáng rực rỡ dù có tính cách kín tiếng. Thách thức lớn nhất hiện tại là quản lý sự cạnh tranh khốc liệt giữa hàng loạt tài năng trẻ như Barcola, Cherki hay Doue để tìm ra sự cân bằng cho hệ thống tấn công.

Olise nổi lên giữa rừng sao tuyển Pháp.

Lời chia tay của một vĩ nhân

Hành trình 14 năm của Didier Deschamps sẽ chính thức khép lại sau World Cup 2026. Đây là quyết định đã được ông xác nhận vào đầu năm 2025, mở ra một chương mới cho cả cá nhân ông và bóng đá Pháp. Deschamps khẳng định ông có quyền tự do lựa chọn tương lai và không vội vã đưa ra quyết định tiếp theo cho đến khi nhiệm vụ tại Mỹ, Mexico và Canada hoàn thành.

Hành trình 14 năm sắp đi đến hồi kết.

Dù di sản của ông có được diễn giải theo cách nào, không ai có thể phủ nhận rằng Deschamps đã tự tay viết nên những trang sử chói lọi nhất cho bóng đá Pháp. Ông rời đi không phải để tìm kiếm danh tiếng, mà với tư cách một người đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh với tổ quốc.