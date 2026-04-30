Diego Simeone khẳng định các trụ cột Atletico Madrid đủ sức ra sân đấu Arsenal Bất chấp những lo ngại về thể lực của Julian Alvarez và Alexander Sorloth sau trận lượt đi, HLV Diego Simeone tự tin khẳng định dàn sao của Atletico Madrid sẽ kịp bình phục cho trận tái đấu tại London.

Trận hòa 1-1 giữa Atletico Madrid và Arsenal tại bán kết lượt đi Champions League đã để lại những tổn thất không nhỏ về mặt nhân sự cho đội chủ sân Metropolitano. Tuy nhiên, ngay sau trận đấu, HLV Diego Simeone đã lên tiếng trấn an người hâm mộ bằng những tuyên bố đanh thép về tình hình lực lượng của đại diện Tây Ban Nha trước trận lượt về quyết định.

Simeone báo tin về tình hình của các trụ cột

Cuộc chạy đua thể lực của dàn sao tấn công

Tâm điểm của sự lo lắng đổ dồn vào Julian Alvarez khi tiền đạo người Argentina phải rời sân sớm sau một cú ngã mạnh ở khu vực giữa sân. Chia sẻ với truyền thông, Simeone cho biết cầu thủ này sẽ thực hiện các bài kiểm tra chuyên sâu, nhưng ông hy vọng tổn thương chỉ ở mức tối thiểu. Bên cạnh đó, sự vắng mặt của Alexander Sorloth trong đội hình xuất phát cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Lý giải về điều này, chiến lược gia người Argentina tiết lộ chân sút người Na Uy đã cảm thấy khó chịu ở vùng cơ gân kheo ngay trong quá trình khởi động. Để tránh những rủi ro dài hạn, ban huấn luyện đã quyết định rút anh khỏi danh sách thi đấu chính thức. Ngoài ra, Giuliano Simeone cũng đang gặp vấn đề ở vùng hông sau pha va chạm với Hincapie, một chấn thương gây đau đớn nhưng được kỳ vọng sẽ sớm ổn định.

Niềm tin của El Cholo trước thử thách tại Emirates

Bất chấp hàng loạt ca chấn thương ngay trước thềm chuyến hành quân đến London, "El Cholo" vẫn giữ thái độ cực kỳ lạc quan. Ông nhấn mạnh rằng bản thân không thể hình dung ra cảnh thiếu vắng bất kỳ trụ cột nào trong trận cầu sinh tử sắp tới. "Với những gì tôi biết về họ, chắc chắn họ sẽ ra sân vào tuần sau. Họ đang gặp những khó chịu nhất định, nhưng tôi không nghi ngờ việc họ sẽ sẵn sàng," Simeone khẳng định.

Thử thách tại sân Emirates được dự báo sẽ vô cùng khắc nghiệt khi Arsenal đang thể hiện phong độ hủy diệt với thành tích chưa từng thua tại Champions League mùa này và đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Simeone thừa nhận đây là một thử thách phi thường, nhưng ông tin rằng bản lĩnh và niềm tin sẽ là vũ khí giúp Atletico Madrid vượt qua giông bão tại London. Sự tự tin của chiến lược gia 54 tuổi được xem là liều thuốc tinh thần quan trọng nhất cho đội bóng thành Madrid vào lúc này.