Điểm chuẩn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 2026 đang được cập nhật Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định chưa công bố điểm chuẩn theo phương thức điểm thi THPT 2026 - 2027; thí sinh có thể tham khảo dữ liệu 3 năm trước.

Điểm chuẩn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2026 - 2027 theo phương thức điểm thi THPT hiện đang được cập nhật. Trong thời gian chờ thông tin chính thức, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn các ngành trong 3 năm gần nhất để cân nhắc nguyện vọng.

Điểm chuẩn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 2026 - 2027

Nhà trường đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức điểm thi THPT 2026 - 2027. Vì vậy, thí sinh cần theo dõi thông báo chính thức của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định để biết mức điểm của từng ngành.

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Việc đối chiếu dữ liệu điểm chuẩn các năm trước giúp thí sinh có thêm thông tin về mức độ cạnh tranh của từng ngành. Tuy nhiên, điểm chuẩn năm 2026 - 2027 có thể khác do số lượng đăng ký, kết quả thi và các yếu tố tuyển sinh của từng năm.

Điểm chuẩn trong 3 năm qua

STT Ngành học Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Xét kết quả thi THPT Xét học bạ Xét kết quả thi THPT Xét học bạ Xét kết quả thi THPT Xét học bạ 1 Điều dưỡng 19,00 19,00 19,00 20,00 21.00 25.00 2 Hộ sinh 19,00 19,00 19,00 19,00 17.00 21.00 3 Dinh dưỡng 15,30 15,00 15,00 15,00 15.00 19.00

Trong bảng trên, mức điểm được phân theo hai phương thức là xét kết quả thi THPT và xét học bạ. Thí sinh nên đối chiếu đúng phương thức dự kiến đăng ký khi tham khảo dữ liệu.

Cách tính điểm xét tuyển đại học

Điểm xét tuyển năm 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Các cách tính được nêu trong nguồn gồm xét điểm thi THPT, xét học bạ và xét điểm đánh giá năng lực.

Xét điểm thi THPT

Với ngành không nhân hệ số, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm Môn 1, Môn 2, Môn 3 và điểm ưu tiên nếu có.

Ví dụ, tổ hợp A00 gồm Toán 7, Lý 7.5 và Hóa 8 có tổng điểm là 22.5.

Với ngành có môn nhân hệ số, công thức thang điểm 40 là: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên.

Công thức thang điểm 30 là: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn chính × 2) × 3/4 + Điểm ưu tiên.

Điểm ưu tiên

Theo dữ liệu nguồn, điểm ưu tiên theo đối tượng được tính như sau:

Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm .

. Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm.

Điểm ưu tiên theo khu vực gồm:

KV1: cộng 0,75 điểm .

. KV2-NT: cộng 0,5 điểm .

. KV2: cộng 0,25 điểm .

. KV3: không cộng điểm.

Xét học bạ THPT

Với tổ hợp 3 môn, điểm xét tuyển được tính bằng M1 + M2 + M3 + điểm ưu tiên. Nếu có môn nhân hệ số, công thức là: Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3 × 2) × 3/4 + Điểm ưu tiên.

Trong đó, M1, M2 và M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

Xét điểm đánh giá năng lực

Với bài thi của ĐHQG TP.HCM có tổng điểm tối đa 1.200 điểm, điểm quy đổi theo thang 30 được tính bằng: Tổng điểm × 30 / 1.200.

Với bài thi của ĐHQG Hà Nội có tổng điểm tối đa 150 điểm, điểm quy đổi theo thang 30 được tính bằng: Tổng điểm × 30 / 150.

Công thức điểm theo một số khối phổ biến

Khối Môn xét tuyển Công thức A00 Toán, Lý, Hóa Toán + Lý + Hóa + ưu tiên B00 Toán, Hóa, Sinh Toán + Hóa + Sinh + ưu tiên C00 Văn, Sử, Địa Văn + Sử + Địa + ưu tiên D01 Văn, Toán, Anh Văn + Toán + Anh + ưu tiên

Nhìn chung, điểm chuẩn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2026 - 2027 chưa được cập nhật trong nguồn. Thí sinh có thể dùng bảng điểm các năm 2023, 2024 và 2025 để tham khảo, nhưng cần chờ mức điểm chính thức trước khi xác định kết quả trúng tuyển.