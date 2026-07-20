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Điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long 2026: Đang cập nhật, xem dữ liệu 3 năm qua

Vũ Sơn20/07/2026 16:09

Trường Đại học Hạ Long chưa công bố điểm chuẩn theo phương thức điểm thi THPT 2026 - 2027. Thí sinh có thể tham khảo dữ liệu từ năm 2023 đến 2025.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long năm 2026 - 2027 theo phương thức điểm thi THPT hiện đang được cập nhật. Trong thời gian chờ thông tin chính thức, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn của trường trong 3 năm qua để đánh giá mức độ cạnh tranh và cân nhắc nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long 2026 - 2027

Điểm chuẩn theo phương thức điểm thi THPT 2026 - 2027 chưa được cập nhật trong nguồn thông tin này. Thí sinh cần theo dõi thông báo chính thức của Trường Đại học Hạ Long khi nhà trường công bố kết quả.

Trường Đại học Hạ Long
Trường Đại học Hạ Long

Việc tham khảo điểm chuẩn các năm trước giúp thí sinh có thêm dữ liệu về mức điểm trúng tuyển của từng ngành. Tuy nhiên, điểm chuẩn năm 2026 - 2027 có thể thay đổi theo phương thức xét tuyển và tình hình đăng ký nguyện vọng.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long trong 3 năm qua

Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn theo kết quả thi THPT trong các năm 2023, 2024 và 2025; đồng thời ghi nhận điểm xét học bạ năm 2025 khi nguồn có dữ liệu.

STTNgành họcNăm 2023Năm 2024Năm 2025
Xét kết quả thi THPTXét kết quả thi THPTXét kết quả thi THPTXét học bạ
1Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành15,0015,0020.0022.15
2Quản trị khách sạn15,0015,0016.0019.00
3Công nghệ thông tin15,0015,0015.0018.00
4Ngôn ngữ Anh15,0015,0016.2519.50
5Ngôn ngữ Trung Quốc18,0022,5022.5024.00
6Ngôn ngữ Nhật15,0015,0015.0018.00
7Ngôn ngữ Hàn Quốc15,0015,0015.0018.00
8Nuôi trồng thủy sản15,0015,0015.0018.00
9Quản lý tài nguyên và môi trường15,0015,0015.0018.00
10Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống15,0015,0016.0019.00
11Khoa học máy tính15,0015,0015.0018.00
12Giáo dục Tiểu học23,0025,9524.00
13Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng)20,0026,6026.28
14Quản trị kinh doanh15,0015,0016.0019.00
15Thiết kế đồ họa15,0015,0015.0018.00
16Kế toán15,0016.0019.00
17Sư phạm Tin học19,0021.75
18Sư phạm Ngữ văn26,9027.32
19Sư phạm tiếng Anh25,2023.60
20Sư phạm Khoa học tự nhiên19,5022.52
21Sư phạm Toán học23.30
22Sư phạm Âm nhạc19.00
Điểm thi THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu
23Văn học (Văn báo chí truyền thông)16.519.00
24Quản lý văn hóa17.0019.50
25Du lịch và Dịch vụ hàng không17.0019.50
26Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng)25.07

Cách tính điểm xét tuyển đại học

Điểm xét tuyển năm 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Nguồn thông tin cung cấp một số cách tính phổ biến để thí sinh tham khảo.

Tính theo điểm thi THPT

Với ngành không nhân hệ số, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp cộng điểm ưu tiên nếu có.

Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên

Ví dụ, tổ hợp A00 gồm Toán 7, Lý 7.5 và Hóa 8 sẽ có tổng điểm là 22.5.

Với ngành có môn nhân hệ số, nguồn nêu hai công thức:

  • Thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên.
  • Thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên.

Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực

Theo dữ liệu nguồn, nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4 được cộng 2 điểm; nhóm đối tượng 5, 6, 7 được cộng 1 điểm.

  • KV1: cộng 0,75 điểm.
  • KV2-NT: cộng 0,5 điểm.
  • KV2: cộng 0,25 điểm.
  • KV3: không cộng điểm.

Tính theo học bạ THPT

Với phương thức xét theo tổ hợp 3 môn, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn cộng điểm ưu tiên. Nếu có môn nhân hệ số, công thức là: [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên.

Trong đó, M1, M2 và M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

Tính theo điểm đánh giá năng lực

Với bài thi của Đại học Quốc gia TP.HCM có tổng điểm tối đa 1.200 điểm, công thức quy đổi về thang 30 là: Tổng điểm × 30 / 1.200.

Với bài thi của Đại học Quốc gia Hà Nội có tổng điểm tối đa 150 điểm, công thức quy đổi về thang 30 là: Tổng điểm × 30 / 150.

Công thức tính điểm theo một số tổ hợp phổ biến

KhốiMôn xét tuyểnCông thức
A00Toán, Lý, HóaToán + Lý + Hóa + ưu tiên
B00Toán, Hóa, SinhToán + Hóa + Sinh + ưu tiên
C00Văn, Sử, ĐịaVăn + Sử + Địa + ưu tiên
D01Văn, Toán, AnhVăn + Toán + Anh + ưu tiên

Thí sinh nên đối chiếu đúng phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và quy định điểm ưu tiên khi tự tính điểm. Điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long năm 2026 - 2027 sẽ được cập nhật khi có thông tin chính thức.

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