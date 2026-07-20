Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 2026 đang cập nhật, xem dữ liệu 3 năm Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2026 theo điểm thi THPT chưa được cập nhật; thí sinh có thể tham khảo dữ liệu các năm 2023, 2024 và 2025.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2026 - 2027 theo phương thức điểm thi THPT hiện đang được cập nhật. Trong thời gian chờ kết quả chính thức, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn của 40 chuyên ngành trong các năm 2023, 2024 và 2025 để cân nhắc nguyện vọng.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2026

Nhà trường đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027. Vì vậy, các mức điểm dưới đây là dữ liệu tham khảo của những năm trước, không phải điểm chuẩn chính thức năm 2026.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Việc đối chiếu điểm chuẩn trong 3 năm qua giúp thí sinh có thêm cơ sở đánh giá mức độ cạnh tranh ở từng chuyên ngành. Tuy nhiên, điểm chuẩn năm 2026 có thể thay đổi theo phổ điểm, số lượng đăng ký và phương thức tuyển sinh của trường.

Điểm chuẩn trong 3 năm qua

Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn theo chuyên ngành. Năm 2023 được chia theo ba phương thức PT1, PT2 và PT3; năm 2024 và năm 2025 thể hiện kết quả xét theo điểm thi THPT.

STT Chuyên ngành Năm 2023 PT1 Năm 2023 PT2 Năm 2023 PT3 Năm 2024 xét kết quả thi THPT Năm 2025 xét kết quả thi THPT 1 Kinh tế vận tải biển 24,50 24,25 25.50 23.7 2 Kinh tế vận tải thủy 23,50 23,00 24.75 22.75 3 Logistics và chuỗi cung ứng 25,75 25,25 26.25 25.00 4 Kinh tế ngoại thương 25,00 24,75 25.75 23.75 5 Quản trị kinh doanh 24,00 23,50 24.50 22.5 6 Quản trị tài chính kế toán 23,25 23,00 24.50 22.15 7 Quản trị tài chính ngân hàng 23,00 22,75 24.25 22.00 8 Luật hàng hải 22,50 22,00 23.50 23.25 9 Điều khiển tàu biển 22,00 22,00 25,00 23.50 22.25 10 Khai thác máy tàu biển 20,50 17,00 24,00 22.50 21.00 11 Quản lý hàng hải 23,50 22,00 27,50 23.75 23.50 12 Điện tử viễn thông 22,00 21,00 26,00 23.00 22.00 13 Điện tự động giao thông vận tải 21,00 20,00 24,00 21.50 20.5 14 Điện tự động công nghiệp 23,75 21,00 26,50 24.50 23.5 15 Tự động hóa hệ thống điện 22,50 20,00 25,50 23.50 22.25 16 Máy tàu thủy 21,00 17,00 22,00 22.50 20.5 17 Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi 19,50 17,00 21,00 21.00 20.00 18 Đóng tàu và công trình ngoài khơi 18,00 17,00 21,00 21.00 19.50 19 Máy và tự động công nghiệp 22,50 20,00 24,00 22.25 21.0 20 Máy và tự động hóa xếp dỡ 21,50 19,50 23,25 21.50 20.25 21 Kỹ thuật cơ khí 21,50 19,00 25,00 22.75 21.75 22 Kỹ thuật cơ điện tử 23,00 19,00 25,75 24.00 22.75 23 Kỹ thuật ô tô 24,00 20,00 27,25 24.50 22.5 24 Kỹ thuật nhiệt lạnh 21,75 20,00 24,50 22.50 20.5 25 Xây dựng công trình thủy 18,00 17,00 22,00 20.00 19.00 26 Kỹ thuật an toàn hàng hải 20,00 17,00 23,50 21.50 20.5 27 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 19,00 17,00 22,00 20.50 19.5 28 Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng 18,00 17,00 22,00 20.00 19.00 29 Kiến trúc và nội thất 19,00 17,00 22,00 19.00 19.00 30 Công nghệ thông tin 24,50 24,00 27,75 25,00 23.5 31 Công nghệ phần mềm 23,50 27,0021,50 24.25 22.25 32 Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính 22,50 21,50 26,50 23.25 21.5 33 Kỹ thuật môi trường 21,25 19,00 24,00 21,00 20.75 34 Kỹ thuật công nghệ hóa học 19,00 17,00 22,00 20,50 19.5 35 Quản lý công trình xây dựng 21,00 19,00 25,00 21.50 20.25 36 Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) 32,25 32,00 31.75 27.00 37 Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) 32,50 32,25 32,00 28.5 38 Quản lý kỹ thuật công nghiệp 22,75 20,00 25,00 22.50 21.75 39 Luật kinh doanh 23.00 23.00 40 Truyền thông Marketing 23.15

Cách tính điểm xét tuyển đại học

Điểm xét tuyển phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Với phương thức dựa trên điểm thi THPT, ngành không nhân hệ số được tính bằng tổng điểm ba môn trong tổ hợp cộng điểm ưu tiên nếu có.

Với ngành có môn chính nhân hệ số, nguồn cung cấp hai công thức:

Thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên .

Điểm xét tuyển = . Thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + Môn chính × 2] × 3/4 + Điểm ưu tiên.

Ví dụ, tổ hợp A00 gồm Toán 7, Lý 7.5 và Hóa 8 có tổng điểm là 22.5 trước khi cộng điểm ưu tiên.

Điểm ưu tiên

Theo dữ liệu nguồn, nhóm đối tượng 1, 2, 3 và 4 được cộng 2 điểm; nhóm đối tượng 5, 6 và 7 được cộng 1 điểm.

Mức ưu tiên khu vực gồm: KV1 cộng 0,75 điểm, KV2-NT cộng 0,5 điểm, KV2 cộng 0,25 điểm và KV3 không cộng điểm.

Xét tuyển bằng học bạ và đánh giá năng lực

Với phương thức xét học bạ theo tổ hợp ba môn, điểm xét tuyển được tính bằng M1 + M2 + M3 + điểm ưu tiên. Nếu có môn nhân hệ số, công thức là [M1 + M2 + M3 × 2] × 3/4 + điểm ưu tiên, trong đó M1, M2 và M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

Với điểm đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, điểm quy đổi thang 30 được tính bằng tổng điểm × 30 / 1.200. Với điểm đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, công thức là tổng điểm × 30 / 150.

Thí sinh cần theo dõi thông báo chính thức của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam để cập nhật điểm chuẩn năm 2026 khi nhà trường công bố.