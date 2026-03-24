Điểm thi Đánh giá tư duy đợt 2: Thủ khoa Hải Phòng đạt 98,98 điểm, phá kỷ lục lịch sử

Kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 2 năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận dấu mốc đặc biệt khi xuất hiện mức điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi. Theo công bố sáng 24/3, thủ khoa đạt 98,98/100 điểm, vượt kỷ lục trước đó là 98,61 điểm.

Thủ khoa của kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 2 là học sinh đến từ Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Đây là lần đầu tiên mức điểm tiệm cận tuyệt đối xuất hiện kể từ khi kỳ thi được tổ chức, cho thấy sự cạnh tranh và chất lượng thí sinh ngày càng cao.

Kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 2 năm 2026 thu hút hơn 20.000 thí sinh đăng ký dự thi trên toàn quốc. Kỳ thi được tổ chức trong ba kíp gồm sáng và chiều ngày 14/3 cùng sáng 15/3/2026, tại 28 điểm thi.

Trong đó có 15 điểm tại Hà Nội và 13 điểm tại các địa phương như Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Theo thống kê từ ban tổ chức, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 98%, phản ánh mức độ quan tâm lớn đối với kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 2. Công tác chấm thi được triển khai ngay sau khi kỳ thi kết thúc nhằm đảm bảo tiến độ công bố kết quả.

Kết quả chấm thi cho thấy phổ điểm có sự phân hóa rõ rệt. Cụ thể, có 2 thí sinh đạt trên 90 điểm, 55 thí sinh đạt trên 80 điểm và 710 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của toàn bộ thí sinh đạt 55,44/100 điểm.

Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 2 có thể đăng nhập tài khoản đã đăng ký để tra cứu kết quả. Nhà trường sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi dạng ký số điện tử, gửi trực tiếp vào tài khoản dự thi để sử dụng trong hồ sơ xét tuyển đại học. Trường hợp cần bản giấy, thí sinh có thể đăng ký thêm trên hệ thống.

Top 10 thí sinh có điểm cao nhất của đợt thi Đánh giá tư duy đợt 2

Hiện nay, kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội đã được hơn 50 trường đại học sử dụng trong xét tuyển năm 2026, mở rộng cơ hội cho thí sinh trên toàn quốc.

Theo kế hoạch, kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2026 còn một đợt thi cuối cùng diễn ra vào ngày 16–17/5/2026. Hệ thống đăng ký dự thi đợt 3 sẽ mở từ 9h ngày 5/4 đến hết ngày 15/4/2026.