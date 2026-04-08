Điểm tin bóng đá 8/4: HLV Kim Sang-sik triệu tập Đình Bắc và tham vọng từ Malaysia HLV Kim Sang-sik cân nhắc đưa Đình Bắc dự ASIAD 20 nhằm chuẩn bị cho AFF Cup, trong khi tuyển Malaysia nhắm cựu tài năng Arsenal để nâng cấp đội hình.

Bóng đá Việt Nam và khu vực trong 24 giờ qua ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý, từ kế hoạch nhân sự của đội tuyển quốc gia cho đến các chuyển động nhập tịch quan trọng tại Đông Nam Á. Trọng tâm đổ dồn vào quyết định xoay tua lực lượng của HLV Kim Sang-sik và sự thăng tiến của các tài năng trẻ tại các giải châu lục.

HLV Kim Sang-sik tính toán phương án nhân sự cho ASIAD 20

Chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Sang-sik đang xem xét việc triệu tập bổ sung Đình Bắc cùng một số gương mặt nổi bật từ lứa U23 Việt Nam để tham dự ASIAD 20. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hỗ trợ đội ngũ U21, đồng thời tạo điều kiện cho các trụ cột cọ xát trước khi bước vào chiến dịch AFF Cup 2026.

Đình Bắc là cái tên quan trọng trong kế hoạch xoay tua của HLV Kim Sang-sik.

Lý giải cho quyết định này, ban huấn luyện cho biết lịch thi đấu của ASIAD 20 diễn ra ngay sau khi V-League 2025/2026 kết thúc. Khoảng thời gian này trùng khớp với giai đoạn chuẩn bị cao điểm cho AFF Cup, buộc đội tuyển phải có những tính toán kỹ lưỡng về mật độ thi đấu để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ chủ chốt.

Malaysia và Thái Lan tăng cường sức mạnh từ nguồn lực ngoại

Truyền thông Malaysia hiện đang dành sự quan tâm đặc biệt đến Josh Robinson, cựu tài năng trẻ từng thuộc biên chế Arsenal. Sau thất bại trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, Liên đoàn bóng đá nước này đang đẩy nhanh tiến trình nhập tịch cho hậu vệ này nhờ gốc gác từ mẹ.

Josh Robinson được kỳ vọng sẽ gia tăng chất thép cho hàng thủ Malaysia.

Trong khi đó, tuyển Thái Lan cũng sắp đón nhận sự phục vụ của Erawan Garnier. Cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu này được giới chuyên môn đánh giá là “viên kim cương” mới nhờ khả năng kiểm soát bóng điêu luyện và tư duy chơi bóng hiện đại, hứa hẹn tạo ra sự đột biến lớn trong sơ đồ chiến thuật của “Voi chiến”.

Dấu ấn Việt kiều và kiến nghị về trọng tài tại V-League

Cựu trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn vừa chính thức nhận chứng chỉ huấn luyện viên UEFA A – cấp độ cao nhất tại châu Âu. Sau nhiều năm cống hiến cho đội tuyển Việt Nam từ giai đoạn 2013, Michal Nguyễn đang từng bước chuyển mình sang công tác huấn luyện chuyên nghiệp, mang theo kinh nghiệm quý báu từ môi trường bóng đá quốc tế.

Tại giải quốc nội, câu lạc bộ Viettel đã gửi công văn chính thức lên VPF đề xuất mời trọng tài ngoại điều hành các trận đấu then chốt. Cụ thể, đội bóng áo lính mong muốn có trọng tài quốc tế cầm còi trong trận gặp Ninh Bình tại vòng 21 V-League và trận bán kết Cúp Quốc gia diễn ra vào tháng 6/2026 để đảm bảo tính khách quan.

Kết quả các đội tuyển trẻ và kế hoạch U17 Việt Nam

Tại đấu trường châu lục, đội tuyển U20 Nữ Việt Nam vừa có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bangladesh nhờ pha lập công của Thùy Linh. Với kết quả này, thầy trò HLV Okiyama Masahiko kết thúc bảng A ở vị trí thứ ba và đang chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để xác định cơ hội đi tiếp vào vòng loại trực tiếp.

Song song đó, đội tuyển U17 Việt Nam cũng đã hoàn tất giai đoạn rèn quân tại TP. Hà Nội. Theo kế hoạch, đội sẽ có trận đấu tập cuối cùng với U17 Hà Nội vào ngày 8/4 trước khi chốt danh sách 26 cầu thủ sang Indonesia tham dự Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, bắt đầu từ ngày 11/4.